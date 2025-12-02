(Ngày Nay) - Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đánh giá chuyến thăm của ông Yatskin sẽ tạo xung lực mới cho việc làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Việt Nam-Nga nói chung, hợp tác giữa các cơ quan lập pháp 2 nước.

Nhận lời mời của Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-Liên bang Nga Nguyễn Khắc Định, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Liên bang Quốc hội Liên bang Nga, Chủ tịch Nhóm hợp tác với Việt Nam của Hội đồng Liên bang A. V. Yatskin dẫn đầu đoàn đại biểu Hội đồng Liên bang, thăm làm việc tại Việt Nam từ ngày 29/11-5/12/2025.

Chiều 1/12/2025, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đã chủ trì hội đàm với Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Liên bang Yatskin.

Tham dự cuộc hội đàm có Lãnh đạo các Ủy ban: Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại; Văn hóa và Xã hội; Pháp luật và Tư pháp; Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Văn phòng Quốc hội và Lãnh đạo Bộ Ngoại giao.

Về phía Nga có Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam G. Bezdetko; Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban Đối ngoại; Lập pháp, Hiến pháp và Xây dựng Nhà nước, một số Nghị sỹ của Hội đồng Liên bang đại diện cho các địa phương và đại diện Tập đoàn Rosatom, Tập đoàn Zarubezneft.

Nhiệt liệt chào mừng ông A. V. Yatskin thăm lại Việt Nam và đồng chủ trì cuộc họp giữa Nhóm nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-Nga và Nhóm Hợp tác với Quốc hội Việt Nam của Hội đồng Liên bang Nga, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định khẳng định Đảng, Nhà nước, Quốc hội Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện với Liên bang Nga; coi Nga là một trong những ưu tiên hàng đầu của chính sách đối ngoại của Việt Nam; ghi nhận những kết quả tích cực của quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Nga thời gian qua, trong đó hợp tác song phương tiếp tục được củng cố trên nhiều lĩnh vực; đánh giá chuyến thăm của ông Yatskin sẽ tạo xung lực mới cho việc làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hai nước nói chung, hợp tác giữa các cơ quan lập pháp và các địa phương hai nước nói riêng, cũng như giữa nhân dân hai nước.

Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Liên bang Nga A.V. Yatskin bày tỏ vui mừng được thăm lại Việt Nam và gặp lại Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định; cảm ơn phía Việt Nam và Lãnh đạo Quốc hội Việt Nam đã dành cho Đoàn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo; cho biết phía Nga rất coi trọng việc củng cố quan hệ hợp tác với Việt Nam, nhấn mạnh hợp tác trên kênh nghị viện là một trụ cột rất quan trọng trong tổng thể quan hệ song phương, được Lãnh đạo cấp cao Nga hết sức quan tâm và ủng hộ.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Liên bang Nga A.V. Yatskin chuyển lời chia buồn và thăm hỏi của Chủ tịch Hội đồng Liên bang Quốc hội Liên bang Nga V. Matvienko tới toàn thể người dân Việt Nam và gia đình các nạn nhân đợt thiên tai, lũ lụt vừa qua tại miền Trung Việt Nam; tin tưởng Việt Nam sẽ sớm khắc phục hậu quả, người dân sớm ổn định cuộc sống.

Tại cuộc hội đàm, hai Bên đã trao đổi về tình hình hợp tác giữa hai nước, hai Quốc hội thời gian qua, một số vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm; ghi nhận sự phát triển không ngừng của hợp tác giữa Quốc hội hai nước trên nhiều cấp và trong nhiều lĩnh vực, từ phối hợp tại các diễn đàn nghị viện đa phương đến thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực xây dựng pháp luật, kinh tế-thương mại, khoa học-công nghệ, giáo dục-đào tạo, năng lượng-dầu khí, văn hóa-du lịch, giao lưu giữa các địa phương và nhân dân hai nước; sự hỗ trợ và thúc đẩy trên kênh nghị viện đã giúp hai bên triển khai nhiều thỏa thuận hợp tác được ký kết, gợi mở những hướng hợp tác mới hiệu quả, phù hợp với lợi ích của cả hai nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định và Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Liên bang Nga A.V. Yatskin nhất trí cho rằng, việc hai Bên ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Hội đồng Liên bang Quốc hội Liên bang Nga vào tháng 9/2024, cùng với việc xây dựng Kế hoạch hoạt động gồm các chủ đề và nhiệm vụ cụ thể cho giai đoạn đến hết năm 2025 đã tạo khuôn khổ cho thúc đẩy hợp tác nghị viện toàn diện, là cơ sở pháp lý-chính trị quan trọng để hai bên cùng triển khai các hoạt động hợp tác một cách hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm.

Cuộc họp của Nhóm Nghị sỹ Hữu nghị Việt Nam-Liên bang Nga và Nhóm Hợp tác với Việt Nam của Hội đồng Liên bang Nga lần này là bước triển khai các văn bản đã ký kết, là dịp để hai Bên thảo luận và đưa ra các đề xuất mới cho giai đoạn hợp tác tiếp theo; trong đó có việc chuẩn bị cho các tiếp xúc cấp cao giữa lãnh đạo Quốc hội hai nước trong thời gian tới.

Trong bầu không khí hữu nghị và cởi mở, Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-Liên bang Nga và Nhóm Hợp tác với Việt Nam của Hội đồng Liên bang Nga đã rà soát lại việc triển khai Kế hoạch hợp tác giai đoạn 2024-2025 và trao đổi sâu rộng về những định hướng hợp tác mới cho giai đoạn tiếp theo. Hai bên nhất trí sẽ phối hợp chặt chẽ để xây dựng kế hoạch hợp tác cụ thể cho hoạt động của Quốc hội và hai Nhóm nghị sỹ hữu nghị, góp phần hỗ trợ Chính phủ, bộ, ngành hai nước trong triển khai các kế hoạch hợp tác.

Hai bên ghi nhận sự phát triển tích cực và thống nhất sẽ tiếp tục hỗ trợ để các địa phương tăng cường giao lưu, kết nối, mở rộng quan hệ để cùng phát triển trên cơ sở phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh và nhu cầu của hai bên.

Sáng cùng ngày, Đoàn đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và thăm khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam và Phân viện Pushkin tại Hà Nội. Trước đó, Đoàn đã có chuyến thăm làm việc tại thành phố Cần Thơ.