Tập đoàn TH chia sẻ kinh nghiệm giảm phát thải bằng mô hình đệm lót sinh học

(Ngày Nay) - Giải pháp đệm lót sinh học, một trong những mô hình tuần hoàn vô cùng hiệu quả, đang được vận hành tại chuỗi trang trại chăn nuôi bò sữa công nghệ cao của đơn vị sản xuất sữa tươi sạch hàng đầu Việt Nam.

Tại Tọa đàm “Nông nghiệp Hà Nội: Hợp tác và Đầu tư để phát triển bền vững” do Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp Hà Nội phối hợp với Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam tổ chức, ông Trần Trung Mỹ, Giám đốc Đảm bảo chất lượng Công ty CP Thực phẩm Sữa TH đã mang đến góc nhìn thực tiễn về phát triển nông nghiệp xanh và kinh tế tuần hoàn thông qua các giải pháp công nghệ cao.

Tọa đàm được triển khai trên cơ sở Chương trình số 05/CTr-UBND ngày 18/5/2025 của UBND Thành phố về Chương trình Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch năm 2025. Bên cạnh các căn cứ pháp lý, sự kiện còn được tổ chức trong bối cảnh chủ trương phát triển nông nghiệp xanh, hữu cơ, tuần hoàn đang là định hướng trọng tâm của Đảng và Nhà nước.

Với định hướng đó, Tọa đàm được kỳ vọng trở thành diễn đàn để cơ quan quản lý, các chuyên gia, doanh nghiệp và nhà đầu tư cùng trao đổi kinh nghiệm, đề xuất giải pháp và thúc đẩy ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất – chế biến nông sản; đồng thời mở rộng cơ hội hợp tác công – tư và nâng cao năng lực cạnh tranh cho các mô hình nông nghiệp xanh trên địa bàn Thủ đô.

Chia sẻ từ Đại diện Tập đoàn TH đã mang đến một ví dụ thực tiễn tiêu biểu, cho thấy cách một doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao đang triển khai các giải pháp tuần hoàn để giải quyết bài toán môi trường một cách hiệu quả và bền vững. Theo ông Trần Trung Mỹ, mô hình đệm lót sinh học hiện được áp dụng tại toàn bộ hệ thống trang trại bò sữa TH là minh chứng cho triết lý biến chất thải thành tài nguyên, đồng thời là một trong những giải pháp quan trọng giúp TH thực hiện mục tiêu giảm phát thải và sản xuất xanh.

Diễn giải về giải pháp này, ông Mỹ cho biết đệm lót sinh học được tạo ra từ bã rắn tách ra trong quá trình xử lý phân bò, sau đó được làm sạch và tái tạo bằng công nghệ BRU của Áo. Quá trình này giúp giảm đáng kể mật độ vi sinh vật có hại và tạo ra lớp vật liệu hữu cơ tơi xốp, có khả năng thấm hút tốt, khử mùi, hạn chế điều kiện hình thành khí methane và giữ nền chuồng luôn khô thoáng. “Đây là giải pháp vừa đơn giản vừa đem lại hiệu quả nhiều mặt nếu được thực hiện đúng quy trình,” ông Mỹ nhấn mạnh.

Quá trình sản xuất đệm lót sinh học được quản trị theo quy trình nghiêm ngặt, từ bước tách chất rắn, xử lý giảm mầm bệnh cho đến kiểm tra các tiêu chí mùi, màu và cấu trúc trước khi đưa vào sử dụng. Ở giai đoạn vận hành, đội ngũ kỹ thuật tại trang trại phải thường xuyên theo dõi và xử lý các điểm ẩm ướt để ngăn môi trường yếm khí; đồng thời cày xới, bổ sung đệm mới và rải chế phẩm Bedding Conditioner nhằm kiểm soát độ ẩm và tăng cường hoạt động của vi sinh vật có lợi. Quy trình này giúp nền chuồng luôn thông thoáng, sạch sẽ, đảm bảo phúc lợi cho đàn bò và hạn chế tối đa khí độc hại.

Thực tế vận hành tại hệ thống trang trại của TH cho thấy mô hình đệm lót sinh học đã đem lại hiệu quả rõ rệt. Về mặt kinh tế, trang trại giảm được chi phí mua vật liệu lót chuồng và chủ động hoàn toàn nguồn nguyên liệu. Về môi trường, lượng phát thải CH₄và N₂O – hai loại khí nhà kính có tác động mạnh – giảm đáng kể; đồng thời nguy cơ ô nhiễm nước và đất được kiểm soát tốt hơn. Môi trường làm việc của người lao động trong trang trại cũng trở nên sạch sẽ, an toàn và dễ chịu hơn. Đặc biệt, đàn bò được hưởng lợi từ nền chuồng mềm mại, tơi xốp, qua đó giảm các bệnh về chân móng và viêm vú, nâng cao sức khỏe và năng suất.

Từ thực tiễn, ông Trần Trung Mỹ chia sẻ rằng yếu tố quyết định của mô hình này không chỉ nằm ở công nghệ mà còn ở việc xây dựng tư duy chuỗi khép kín, từ vùng trồng nguyên liệu, chăn nuôi, chế biến cho đến tái tạo phụ phẩm. Mỗi mắt xích trong chuỗi cần được quy hoạch đồng bộ. “Đệm lót sinh học chỉ là một phần trong hệ thống kinh tế tuần hoàn mà TH đang xây dựng, nhưng nó cho thấy hiệu quả rõ rệt khi chúng ta có chiến lược dài hạn,” ông nói.

Tiên phong khai mở con đường sữa tươi sạch thông qua các hoạt động sản xuất bền vững, Tập đoàn TH tuân thủ các nguyên tắc của mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn ngay từ đầu khi triển khai Dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao trị giá 1,2 tỷ USD tại Nghệ An vào năm 2009.

Dự án hiện sở hữu đàn bò 70.000 con, riêng tại Nghệ An đang sử dụng 8.100ha đất canh tác, với các cánh đồng thuộc chuỗi sản xuất xanh khép kín, tuần hoàn theo quy trình “từ đồng cỏ xanh đến ly sữa sạch”, từ khâu trồng nguyên liệu, chăn nuôi bò cho đến sản xuất, chế biến. TH cũng có hai đơn vị thành viên đạt chứng nhận trung hòa carbon quốc tế theo tiêu chuẩn PAS 2060:2014, đó là Công ty Cổ phần Sữa TH (vận hành Nhà máy chế biến sữa tươi sạch TH true MILK) và Công ty TNHH Nước tinh khiết Núi Tiên (vận hành Nhà máy nước tinh khiết, thảo dược và hoa quả Núi Tiên).

Với mục tiêu trung hòa carbon và xa hơn nữa là Net Zero, Tập đoàn TH không chỉ thực hiện các giải pháp giảm phát thải tại hai đơn vị thành viên nói trên, mà còn triển khai nhiều sáng kiến đồng bộ trên toàn hệ thống và giải pháp đệm lót sinh học là một trong số đó. Với chiến lước dài hạn cùng hệ sinh thái nông nghiệp công nghệ cao – tuần hoàn – bền vững, Tập đoàn TH tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong của doanh nghiệp Việt Nam trong kiến tạo những mô hình sản xuất xanh, phù hợp với xu thế phát triển chung của Việt Nam nói riêng và trên toàn thế giới.