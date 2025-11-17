(Ngày Nay) - Từ ngày 10/11/2025 - 10/12/2025, Quỹ Vì Tầm Vóc Việt (VSF), Tập đoàn TH, BAC A BANK và Hệ thống trường TH School triển khai Chiến dịch Tô cam 2025 - Bình đẳng giới và an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái trong kỷ nguyên số . Hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, được Chính phủ Việt Nam tổ chức thường niên nhằm thúc đẩy nhận thức và hành động trong cộng đồng để giảm thiểu bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.

Chiến dịch đồng thời mong muốn thúc đẩy các hành động thiết thực thông qua việc đóng góp vào Quỹ hỗ trợ sinh kế cho nạn nhân của bạo lực giới.

Đây là năm thứ tư liên tiếp Quỹ Vì Tầm Vóc Việt, Tập đoàn TH và BAC A BANK phối hợp triển khai chiến dịch Tô cam và là năm đầu tiên hệ thống trường TH School tham gia đồng hành. Sự góp mặt của một đơn vị giáo dục trong chiến dịch mang ý nghĩa đặc biệt, bởi đây không chỉ là hoạt động nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực, mà còn là cơ hội để giáo dục thế hệ trẻ - những công dân tương lai - về lòng nhân ái, sự tôn trọng và tinh thần sẻ chia trong xã hội.

Chiến dịch Tô cam 2025 tiếp nối chuỗi hoạt động ý nghĩa của những năm trước bằng việc triển khai trang trí “góc cam” tại 63 chi nhánh và văn phòng làm việc của BAC A BANK, cùng 45 cửa hàng TH true mart trên toàn quốc. Hoạt động này giúp lan tỏa thông điệp về bình đẳng giới và an toàn cho phụ nữ, trẻ em, đồng thời khuyến khích khách hàng và cộng đồng chung tay hành động vì mục tiêu đó.

Bên cạnh việc truyền thông, chiến dịch còn gắn liền với những đóng góp thiết thực: Quỹ Vì Tầm Vóc Việt và Tập đoàn TH sẽ đóng góp 630 đồng cho mỗi sản phẩm màu cam được bán ra tại 45 cửa hàng TH true mart (Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh) trong thời gian diễn ra chiến dịch vào Quỹ hỗ trợ sinh kế, trong khi BAC A BANK sẽ đóng góp 63.000 đồng cho mỗi cuốn sổ tiết kiệm “Người xây tổ ấm” được khách hàng mở mới tại BAC A BANK. Toàn bộ số tiền gây quỹ sẽ được sử dụng để hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ bị bạo lực và có hoàn cảnh khó khăn tại Cà Mau và một số địa phương khác, giúp họ từng bước ổn định cuộc sống, hướng tới tương lai bền vững hơn. Con số này cũng nhắc nhở cộng đồng về tỷ lệ 63% phụ nữ đã từng trải qua ít nhất một hình thức bạo lực bởi chồng hoặc bạn tình trong đời, từ đó cùng hành động và tạo thay đổi vì hạnh phúc của phụ nữ và trẻ em Việt Nam.

Riêng tại Hệ thống trường TH School, đơn vị giáo dục đầu tiên tham gia chiến dịch, học sinh và giáo viên sẽ cùng tham gia hoạt động học tập theo chủ đề Tô Cam và phong trào Tô cam trong trường học, qua đó được khơi gợi ý thức trách nhiệm xã hội, hiểu hơn về vấn đề bình đẳng giới và bạo lực giới. Từ những hoạt động này, thông điệp nhân văn của chiến dịch sẽ tiếp tục lan tỏa đến từng gia đình, bạn bè và cộng đồng, góp phần hình thành một thế hệ trẻ biết quan tâm, chia sẻ và hành động vì một xã hội an toàn, hạnh phúc hơn.

Điểm mới của Chiến dịch Tô cam năm nay là Cuộc thi “Gia đình Tô cam” được tổ chức từ 14/11 đến 5/12/2025 nhằm lan tỏa Thông điệp của Chiến dịch. Cuộc thi khuyến khích các gia đình ghi lại khoảnh khắc yêu thương, gắn kết qua ảnh hoặc video mang sắc cam, kèm thông điệp, hành động bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng. Ban tổ chức kỳ vọng thu hút 200 gia đình tham gia, lan tỏa hơn 200 thông điệp yêu thương tới 100.000 người, qua đó khuyến khích cộng đồng hành động để phòng, chống bạo lực trên không gian mạng, đồng thời sẻ chia và tôn vinh những khoảnh khắc bình dị nhưng đầy yêu thương và gắn kết bên những người thân yêu. Cuộc thi có tổng giá trị giải thưởng lên tới 63 triệu đồng, cùng nhiều phần quà ý nghĩa.

Thông điệp của chiến dịch - Chung tay vì hạnh phúc đích thực của phụ nữ và trẻ em Việt Nam cũng sẽ được lan tỏa trên các nền tảng trực tuyến, dự kiến tiếp cận khoảng 600.000 người thông qua các tuyến bài truyền thông trên báo chí, truyền hình, mạng xã hội, các kênh truyền thông nội bộ.

Đặc biệt, ngay trong ngày khởi động chiến dịch, 10/11/2025, VSF đã trao 600 triệu đồng hỗ trợ sinh kế cho hai Hợp tác xã do phụ nữ dân tộc thiểu số làm chủ tại Tuyên Quang: HTX quế Yên Thành và HTX chè Minh Quang (mỗi HTX 300 triệu đồng), với sự kết nối của Tổ chức CARE Quốc tế tại Việt Nam. Nguồn vốn đến từ chiến dịch Tô cam 2024, sẽ giúp 18 thành viên HTX được tiếp cận trực tiếp, cùng hơn 60 hộ vệ tinh khó khăn được hưởng lợi gián tiếp thông qua mở rộng sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm.

Không chỉ giúp ổn định thu nhập, đây cũng là cơ hội cho phụ nữ nâng cao vai trò, tiếng nói và sự tự chủ kinh tế trong gia đình, cộng đồng. Vốn vay được triển khai theo hình thức vay không lãi, xoay vòng hàng năm, tạo cơ hội cho nhiều phụ nữ khác được thụ hưởng.

Cùng ngày, VSF cũng tổ chức khóa tập huấn “Bình đẳng giới trong mối liên hệ với phát triển kinh tế gia đình” tại Tuyên Quang. Trong hai ngày 10-11/11, 40 người hưởng lợi từ Quỹ hỗ trợ sinh kế được tập huấn, nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, khuôn mẫu/định kiến giới và vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế, đồng thời được trang bị kỹ năng phòng, chống bạo lực gia đình. Khóa tập huấn này sẽ góp phần, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn vay và thúc đẩy bình đẳng giới tại địa phương.

Theo kế hoạch, VSF cũng sẽ tổ chức khóa tập huấn tương tự và các khóa tập huấn kỹ thuật (chăn nuôi, trồng trọt, quản lý tài chính) và kết nối thị trường cho các chị em được hỗ trợ sinh kế tại Cà Mau và một số địa phương khác.

Trong ba năm qua, chiến dịch Tô cam do Quỹ Vì Tầm Vóc Việt, Tập đoàn TH và BAC A BANK triển khai đã lan tỏa các thông điệp về bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái tới hơn 1 triệu người thông qua hơn 600 tin bài báo chí và truyền thông; 1 tỷ 350 triệu đồng được ba đơn vị đóng góp vào Quỹ hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ bị bạo lực và có hoàn cảnh khó khăn, trực tiếp cải thiện thu nhập và nâng cao vai trò trong gia đình, cộng đồng cho 245 chị em phụ nữ hưởng lợi tại Sơn La, Lào Cai, Điện Biên và Tuyên Quang. Hoạt động hỗ trợ sinh kế đa dạng như: Nuôi lợn, gà, vịt bầu, dê cỏ, sản xuất cafe, trà đặc sản. Hiện tại, các nhóm sinh kế tại Sơn La, Điện Biên và Lào Cai đã hoàn vốn vòng vay đầu tiên và tiếp tục giải ngân vòng vay thứ 2.

Từ năm 2008, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc đã phát động Chiến dịch UNiTE (Đoàn kết) nhằm: i) Nâng cao nhận thức về vấn đề bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái; ii) Làm mới các nỗ lực vận động chính sách; iii) Chia sẻ kiến thức và sự sáng tạo trong việc chấm dứt bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái. Tại Việt Nam, theo Kết quả Điều tra quốc gia về bạo lực đối với phụ nữ năm 2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (nay là Bộ Nội vụ), có tới 63% phụ nữ từng trải qua ít nhất một hình thức bạo lực bởi chồng hoặc bạn tình trong đời. Điều này không chỉ gây tổn thương về mặt thể chất mà còn ảnh hưởng nặng nề tới tinh thần của người bị bạo lực, cũng như ảnh hưởng đến kinh tế và xã hội. Cũng từ năm 2016, Chính phủ Việt Nam hưởng ứng Chiến dịch UNiTE của Liên Hợp Quốc bằng việc triển khai “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới”, diễn ra từ 15/11 đến 15/12 hàng năm. Pháp luật Việt Nam hiện đã có nhiều quy định nghiêm cấm và xử lý các hành vi bạo lực giới để hạn chế những tác động tiêu cực của tình trạng này trên cả nước. Từ năm 2022, VSF, Tập đoàn TH, BAC A BANK cũng đã triển khai “Chiến dịch Tô cam” nhằm hưởng ứng Tháng hành động của Chính phủ Việt Nam, qua đó nâng cao nhận thức của cộng đồng về Bình đẳng giới, cũng như thúc đẩy những hành động thiết thực để hỗ trợ cho phụ nữ bị bạo lực và có hoàn cảnh khó khăn trên khắp cả nước.