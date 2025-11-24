Tập đoàn TH ra mắt bộ đôi Thức Uống Sữa Trái Cây MISTORI mới

(Ngày Nay) -Trong nhịp sống hiện đại, các bậc phụ huynh ngày càng chú trọng tìm kiếm những sản phẩm đồ uống vừa ngon miệng, vừa bổ dưỡng, vừa mang lại trải nghiệm thưởng thức vui cho con.

Nắm bắt nhu cầu đó, Tập đoàn TH tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm dành cho trẻ em với việc ra mắt các sản phẩm mới: Thưc Uống Sữa Trái Cây TH true JUICE milk MISTORI 180 ml và Thức Uống Sữa Trái Cây Có Thạch TH true JUICE milk MISTORI 180 ml – mang đến lựa chọn hoàn toàn từ thiên nhiên, kết hợp vị ngon của sữa tươi và nước ép trái cây tự nhiên cùng trải nghiệm nhai giòn sảng khoái.

Nguồn năng lượng hoàn toàn từ thiên nhiên mỗi ngày cho trẻ

Với nhịp sống năng động cùng nhiều hoạt động vừa học, vừa chơi trong ngày, trẻ em ngày nay cần nguồn năng lượng lành mạnh, tiện lợi nhưng không kém phần thơm ngon, hấp dẫn. Các loại thức uống sữa trái cây dinh dưỡng, dễ uống trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều gia đình. Tuy nhiên, thị trường vẫn còn thiếu những sản phẩm đảm bảo yếu tố tự nhiên, an toàn và tốt cho sức khỏe của con trẻ.

Tiếp nối thành công của dòng sản phẩm Thức Uống Sữa Trái Cây TH true JUICE milk MISTORI 110 ml ra mắt năm 2024, TH chính thức giới thiệu các sản phẩm mới: Thức Uống Sữa Trái Cây TH true JUICE milk MISTORI 180 ml và Thức Uống Sữa Trái Cây Có Thạch TH true JUICE milk MISTORI 180 ml gồm các hương vị Nho, Cam và Dâu. Sự ra đời của bộ đôi này giúp hoàn thiện danh mục bộ sản phẩm TH MISTORI, đồng thời đánh dấu bước tiến mới trong danh mục “Thức uống Sữa trái cây cao cấp” dành cho trẻ em.

Sự xuất hiện của Thức Uống Sữa Trái Cây TH true JUICE milk MISTORI 180 ml và Thức Uống Sữa Trái Cây Có Thạch TH true JUICE milk MISTORI 180 ml được xem là một làn gió mới - vừa ngon miệng, vừa tốt cho sức khỏe, đúng với triết lý “Hoàn toàn từ thiên nhiên”, “Vì sức khoẻ cộng đồng” mà Tập đoàn TH đã theo đuổi suốt 15 năm qua.

Mỗi hộp TH true JUICE milk MISTORI được làm hoàn toàn từ nguyên liệu có nguồn gốc từ tự nhiên, gồm sữa tươi đạt chuẩn của TH kết hợp cùng nước ép trái cây tự nhiên, hòa quyện tạo nên vị chua ngọt hài hòa, dễ uống. Ngoài ra, các sản phẩm không sử dụng chất bảo quản, hương liệu và chất tạo màu tổng hợp.

Đặc biệt, bộ đôi sản phẩm mới của TH true JUICE milk MISTORI được bổ sung bộ vi chất gồm vitamin B6, B12 và acid folic, giúp tăng cường trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng hỗ trợ trẻ luôn tràn đầy sức khoẻ trong học tập và vui chơi.

Bên cạnh phiên bản truyền thống, TH true JUICE milk MISTORI phiên bản Có Thạch hứa hẹn mang đến trải nghiệm mới lạ cho trẻ – khi hương vị trái cây hòa quyện cùng vị thơm ngậy của sữa tươi và thạch dừa giòn ngon, tạo cảm giác "Uống ngon - nhai vui"

Sản phẩm được thiết kế ống hút to đặc biệt, giúp bé dễ dàng thưởng thức trọn vẹn từng miếng thạch, mang lại cảm giác hứng khởi mỗi khi uống.

Vũ trụ TH MISTORI mở ra trải nghiệm “uống ngon - nhai vui”

Không chỉ là các sản phẩm bổ sung dinh dưỡng, TH MISTORI còn mở rộng thành một vũ trụ sáng tạo - nơi trẻ em được khám phá vũ trụ TH MISTORI, nơi các nhân vật trong Biệt đội TH Squad cùng nhau lan tỏa năng lượng tích cực, tinh thần đoàn kết và tình yêu thiên nhiên.

Series hoạt hình “Biệt đội TH Squad”, phát sóng trên kênh YouTube chính thức của TH, đưa trẻ vào hành trình khám phá kỳ thú, góp phần khơi dậy trí tưởng tượng và khát khao học hỏi của các em nhỏ. Series xoay quanh hành trình phiêu lưu của các nhân vật TH Boy, TH Girl, Cậu Bé Thần và Thủ lĩnh Trái Cây, cùng nhau bảo vệ Tinh cầu Trái Cây và Tinh cầu Chocomalt trước thế lực đen tối. Mỗi tập phim mang đến một câu chuyện hấp dẫn, đan xen giữa tình bạn, lòng dũng cảm và tinh thần đoàn kết, đồng thời gửi gắm thông điệp ý nghĩa về sức mạnh từ thiên nhiên và năng lượng tích cực.

Không chỉ chú trọng dinh dưỡng, TH true JUICE milk MISTORI còn ghi điểm nhờ thiết kế bao bì 180 ml tiện lợi, nhỏ gọn, dễ mang theo đến trường hay các hoạt động ngoài trời. Sáu phiên bản hương vị – Nho Tự Nhiên, Cam Tự Nhiên, Dâu Tự Nhiên, Nho Tự Nhiên Có Thạch, Cam Tự Nhiên Có Thạch, Dâu Tự Nhiên Có Thạch – được thể hiện bằng màu sắc tươi sáng, sinh động cùng hình ảnh nhân vật vui nhộn từ vũ trụ TH MISTORI, giúp sản phẩm trở nên thân thiện và gần gũi với trẻ em.

Ra mắt bộ đôi Thưc Uống Sữa Trái Cây TH true JUICE milk MISTORI 180 ml và Thức Uống Sữa Trái Cây Có Thạch TH true JUICE milk MISTORI 180 ml, Tập đoàn TH không chỉ hoàn thiện danh mục bộ sản phẩm dành cho trẻ em mà còn tiếp tục khẳng định định vị thương hiệu cao cấp cải tiến, mang đến các lựa chọn tự nhiên – bổ dưỡng – cao cấp cho thế hệ tương lai Việt Nam.