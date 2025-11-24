Mở rộng cơ hội cho trẻ em tiếp cận vaccine chống sốt rét

(Ngày Nay) - Liên minh Vaccine toàn cầu Gavi và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) sẽ mua vaccine mới phòng bệnh sốt rét, do Viện Huyết thanh Ấn Độ sản xuất, với mức giá giảm 25% trong khoảng 1 năm tới.
Thỏa thuận này cho phép họ tiếp cận và bảo vệ được nhiều trẻ em hơn, ngay cả trong bối cảnh viện trợ quốc tế đang bị cắt giảm.

Theo thỏa thuận, chi phí mua vaccine R21 sẽ giảm từ khoảng 4 USD xuống còn 2,99 USD/liều. UNICEF mua vaccine này bằng nguồn tài trợ từ Gavi.

Gavi ước tính mức giá giảm này sẽ giúp nguồn quỹ tài trợ nhân đạo tiết kiệm được 90 triệu USD, qua đó có thể mua bổ sung 30 triệu liều vaccine, bảo vệ thêm 7 triệu trẻ em trong vòng 5 năm tới.

Việc giảm giá vaccine đang ngày trở nên cấp bách khi số tiền tài trợ mà Gavi huy động được thấp hơn 3 tỷ USD mục tiêu tại một sự kiện gây quỹ hồi đầu năm nay, do các nhà tài trợ quốc tế, dẫn đầu là Mỹ, chuyển trọng tâm sang các ưu tiên khác.

Trẻ sơ sinh cần 4 liều vaccine R21 để được bảo vệ hoàn toàn khỏi bệnh sốt rét. Điều này có nghĩa là một liệu trình tiêm chủng đầy đủ cho R21 sẽ có chi phí là 11,96 USD.

Sốt rét vẫn là một mối đe dọa nghiêm trọng, cướp đi sinh mạng của hơn 500.000 người mỗi năm, chủ yếu là trẻ em dưới 5 tuổi ở khu vực châu Phi cận Sahara.

Theo số liệu của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), chi phí điều trị 1 trường hợp sốt rét không biến chứng ở khu vực miền Nam Sahara của châu Phi là từ 4 đến 7 USD cho mỗi lần khám ngoại trú, trong khi các trường hợp nặng cần nhập viện có thể tốn hơn 70 USD. Việc đầu tư vào vaccine sẽ mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt.

Giá vaccine phòng sốt rét, do hãng GSK sản xuất, hiện vào khoảng 10 USD/liều. Đầu năm nay, Bharat Biotech và GSK đã cam kết giảm 1/2 mức giá đó khi Bharat tiếp quản khâu sản xuất vào năm 2028.

