Tên lửa mạnh nhất châu Âu đưa vệ tinh Internet của Amazon vào quỹ đạo

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Tên lửa Ariane 6 đã đưa vệ tinh Internet của Amazon vào quỹ đạo thành công, trong bối cảnh cuộc đua cung cấp kết nối toàn cầu ngày càng gay gắt với SpaceX và các đối thủ khác.
Vụ phóng diễn ra lúc 4h57 sáng giờ EDT ngày 30/3/2026. Nguồn: Arianespace.
Ngày 30/4, tên lửa mạnh nhất của châu Âu Ariane 6 đã phóng thành công 32 vệ tinh lên quỹ đạo cho chòm vệ tinh Internet của Amazon trong nỗ lực cạnh tranh với mạng Starlink của tỷ phú Elon Musk.

Tên lửa được phóng lên lúc 5h57 theo giờ địa phương từ bãi phóng Kourou, Guiana, thuộc Pháp. Chưa đầy 2 tiếng sau, các vệ tinh lần lượt tách khỏi tên lửa và được đưa vào quỹ đạo Trái Đất tầm thấp.

Đây là lần phóng thứ hai của Ariane 6 mang theo 32 vệ tinh cho dự án Amazon Leo, đồng thời là chuyến bay thứ 7 của dòng tên lửa này và là lần thứ 2 sử dụng cấu hình mạnh nhất với 4 tên lửa đẩy phụ.

Tương tự Starlink, chòm vệ tinh Amazon Leo hướng tới việc cung cấp kết nối Internet ổn định cho các khu vực chưa có hạ tầng mạng. Amazon dự kiến triển khai khoảng 3.200 vệ tinh nhưng tiến độ đang bị chậm và hiện mới chỉ có 239 vệ tinh hoạt động trên quỹ đạo.

Trong khi đó, Starlink đã vượt mốc 10.000 vệ tinh vào tháng 3 vừa qua và hiện có hơn 10.100 vệ tinh trên quỹ đạo.

Công ty Arianespace của Pháp, đơn vị vận hành Ariane 6, dự kiến thực hiện tổng cộng 18 vụ phóng cho Amazon Leo - vốn là khách hàng thương mại chính của Arianespace - trong bối cảnh nhiều khách hàng châu Âu chuyển sang sử dụng tên lửa tái sử dụng của SpaceX.

PV
Tên lửa Ariane 6 Tên lửa Amazon Internet Vệ tinh

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Sao nhí Thái Lan Nina Nutthacha Padovan cùng diễn viên phim “Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng” giao lưu khán giả tại các rạp chiếu
Phim Việt chiếu Lễ 30/4 và 1/5: thu trăm tỷ đồng có dễ không?
(Ngày Nay) -Tác phẩm hồi hộp kinh dị “Phí Phông” vượt mốc doanh thu phòng vé 150 tỷ đồng với khoảng 1,5 triệu lượt khán giả tính đến ngày 30/4. “Heo Năm Móng” – một phim kinh dị khác thay thế “Phí Phông” dẫn đầu cuộc đua phòng vé ngày 29/4 và dễ dàng vượt qua cột mốc doanh thu 60 tỷ đồng chỉ sau tuần đầu ra rạp.
Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”.
Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá
(Ngày Nay) - Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.
Ảnh minh họa
Những thói quen buổi sáng âm thầm gây hại cho tim mạch
(Ngày Nay) - Buổi sáng là thời điểm cơ thể bước vào giai đoạn chuyển đổi sinh lý quan trọng, khi huyết áp bắt đầu tăng, hormone căng thẳng đạt đỉnh và hệ tim mạch chuyển từ trạng thái nghỉ sang hoạt động.