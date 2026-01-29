Amazon cắt giảm 16.000 việc làm trên toàn cầu

(Ngày Nay) - Ngày 28/1, Tập đoàn thương mại điện tử Amazon công bố kế hoạch cắt giảm khoảng 16.000 nhân sự thuộc khối văn phòng. Đây là động thái mạnh nhất của "đại gia" thương mại điện tử nhằm loại bỏ các thủ tục hành chính rườm rà và tái cơ cấu nguồn lực trước sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI).
Trong thông báo chính thức, Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách nhân sự và công nghệ của Amazon, bà Beth Galetti xác nhận tập đoàn này đang nỗ lực củng cố tổ chức bằng cách giảm bớt các cấp quản lý trung gian, tăng cường tính chủ động và loại bỏ sự quan liêu.

Đối với các nhân viên bị ảnh hưởng tại thị trường Mỹ, Amazon sẽ áp dụng chính sách hỗ trợ kéo dài 90 ngày để họ tìm kiếm việc làm mới trong nội bộ tập đoàn. Bên cạnh đó, Amazon cũng cam kết cung cấp các khoản trợ cấp thôi việc và những gói hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp khác. Đợt cắt giảm này diễn ra chỉ vài tháng sau khi Amazon tuyên bố cắt giảm 14.000 vị trí việc làm. Trước đó, tập đoàn cũng tiến hành chương trình tái cơ cấu quy mô lớn vào cuối năm 2022 và đầu năm 2023, khi giảm tới 27.000 nhân sự.

Giám đốc điều hành (CEO) Andy Jassy nhiều lần khẳng định quyết tâm tinh giản bộ máy quản lý vốn đã phình to sau đợt tuyển dụng ồ ạt trong giai đoạn đại dịch COVID-19. Năm 2025, ông Jassy cũng đưa ra cảnh báo về việc ứng dụng AI sẽ tác động đến quy mô nhân sự khi Amazon đẩy mạnh tự động hóa các quy trình vận hành.

Số liệu thống kê tính đến ngày 30/9/2025 cho thấy Amazon sử dụng khoảng 1,57 triệu lao động trên toàn cầu, trong đó phần lớn làm việc tại hệ thống kho vận. Lực lượng lao động khối văn phòng ước tính khoảng 350.000 người. Như vậy, quyết định cắt giảm 16.000 việc làm lần này tương đương với việc loại bỏ khoảng 4,6% tổng số nhân sự khối văn phòng của tập đoàn.

