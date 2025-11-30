Thai phụ khám tuyến giáp định kỳ giúp giảm nguy cơ tự kỷ ở trẻ

(Ngày Nay) - Phụ nữ có rối loạn hormone tuyến giáp kéo dài trong thai kỳ có thể đối mặt với nguy cơ con mắc chứng tự kỷ cao hơn, theo nghiên cứu mới công bố trên The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. Nguy cơ này tăng lên khi tình trạng mất cân bằng xảy ra trong nhiều tam cá nguyệt, trong khi những trường hợp được điều trị đầy đủ không ghi nhận mức rủi ro tương tự.
Thai phụ khám tuyến giáp định kỳ giúp giảm nguy cơ tự kỷ ở trẻ

Hormone tuyến giáp do mẹ cung cấp giữ vai trò quan trọng trong sự phát triển thần kinh của thai nhi. Khi các hormone này bị gián đoạn, những nghiên cứu trước đây cho thấy thai nhi có thể gặp nguy cơ phát triển não bộ không điển hình và có khả năng cao hơn mắc rối loạn phổ tự kỷ (ASD) – một tình trạng ảnh hưởng đến giao tiếp, tương tác xã hội và cách cá nhân cảm nhận thế giới.

Ông Idan Menashe, Tiến sĩ tại Đại học Ben-Gurion (Israel), cho biết: “Chúng tôi nhận thấy rằng trong khi rối loạn tuyến giáp mạn tính được điều trị đầy đủ không liên quan đến nguy cơ tự kỷ tăng ở trẻ, thì tình trạng mất cân bằng kéo dài qua nhiều tam cá nguyệt lại có liên quan”. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc theo dõi định kỳ và điều chỉnh điều trị kịp thời để duy trì mức hormone tuyến giáp bình thường trong suốt thai kỳ.

Nghiên cứu theo dõi hơn 51.000 ca sinh và ghi nhận rằng những bà mẹ có rối loạn hormone tuyến giáp kéo dài trong thai kỳ có khả năng sinh con mắc tự kỷ cao hơn. Nhóm tác giả cũng phát hiện mô hình “tăng theo mức độ”, nghĩa là rủi ro tăng lên khi số tam cá nguyệt bị ảnh hưởng nhiều hơn.

Nghiên cứu có sự tham gia của Leena Elbedour; May Weinberg; Gal Meiri; và Analya Michaelovski thuộc các cơ sở y tế và đại học tại Israel. Nghiên cứu không nhận được tài trợ và đã được xuất bản trực tuyến với tiêu đề “Maternal Thyroid Hormone Imbalance and Risk of Autism Spectrum Disorder”.

PV
Thai phụ tuyến giáp nguy cơ tự kỷ

