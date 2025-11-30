Thai phụ khám tuyến giáp định kỳ giúp giảm nguy cơ tự kỷ ở trẻ

(Ngày Nay) - Phụ nữ có rối loạn hormone tuyến giáp kéo dài trong thai kỳ có thể đối mặt với nguy cơ con mắc chứng tự kỷ cao hơn, theo nghiên cứu mới công bố trên The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. Nguy cơ này tăng lên khi tình trạng mất cân bằng xảy ra trong nhiều tam cá nguyệt, trong khi những trường hợp được điều trị đầy đủ không ghi nhận mức rủi ro tương tự.
Hormone tuyến giáp do mẹ cung cấp giữ vai trò quan trọng trong sự phát triển thần kinh của thai nhi. Khi các hormone này bị gián đoạn, những nghiên cứu trước đây cho thấy thai nhi có thể gặp nguy cơ phát triển não bộ không điển hình và có khả năng cao hơn mắc rối loạn phổ tự kỷ (ASD) – một tình trạng ảnh hưởng đến giao tiếp, tương tác xã hội và cách cá nhân cảm nhận thế giới.
Ông Idan Menashe, Tiến sĩ tại Đại học Ben-Gurion (Israel), cho biết: “Chúng tôi nhận thấy rằng trong khi rối loạn tuyến giáp mạn tính được điều trị đầy đủ không liên quan đến nguy cơ tự kỷ tăng ở trẻ, thì tình trạng mất cân bằng kéo dài qua nhiều tam cá nguyệt lại có liên quan”. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc theo dõi định kỳ và điều chỉnh điều trị kịp thời để duy trì mức hormone tuyến giáp bình thường trong suốt thai kỳ.
Nghiên cứu theo dõi hơn 51.000 ca sinh và ghi nhận rằng những bà mẹ có rối loạn hormone tuyến giáp kéo dài trong thai kỳ có khả năng sinh con mắc tự kỷ cao hơn. Nhóm tác giả cũng phát hiện mô hình “tăng theo mức độ”, nghĩa là rủi ro tăng lên khi số tam cá nguyệt bị ảnh hưởng nhiều hơn.
Nghiên cứu có sự tham gia của Leena Elbedour; May Weinberg; Gal Meiri; và Analya Michaelovski thuộc các cơ sở y tế và đại học tại Israel. Nghiên cứu không nhận được tài trợ và đã được xuất bản trực tuyến với tiêu đề “Maternal Thyroid Hormone Imbalance and Risk of Autism Spectrum Disorder”.
(Ngày Nay) - Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh đã trả lời phỏng vấn báo chí nhân dịp Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước tới Lào, dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; đồng chủ trì Cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào tại thủ đô Vientiane, Lào.
(Ngày Nay) - Trong hai ngày 28 và 29/11, đoàn công tác của tỉnh Tây Ninh, do ông Đoàn Trung Kiên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân (UBND) tỉnh làm trưởng đoàn đã tham dự Hội nghị Hợp tác và Phát triển các tỉnh biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ 13 tại thủ đô Phnom Penh, nhằm tăng cường hợp tác, phát triển khu vực biên giới giữa địa phương với các các tỉnh tiếp giáp biên giới phía Campuchia, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển bền vững giữa hai nước.
(Ngày Nay) - Một nghiên cứu mới do các nhà khoa học Australia thực hiện cho thấy một loại thuốc đã được phê duyệt để điều trị ung thư ở người lớn có tiềm năng lớn trong việc chống lại u nguyên bào thần kinh (Neuroblastoma) – một dạng ung thư trẻ em nguy hiểm và có tỷ lệ tái phát cao. Kết quả nghiên cứu được công bố trên Tạp chí khoa học Science Advances.
(Ngày Nay) - Nhân dịp Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước tới Lào, dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; đồng chủ trì Cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào từ ngày 1 - 2/12/2025, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường đã trả lời phỏng vấn.
(Ngày Nay) - Tây Ban Nha đang khẩn trương triển khai biện pháp nhằm giảm thiểu thiệt hại kinh tế sau khi phát hiện các ca mắc dịch tả lợn châu Phi đầu tiên trong 3 thập kỷ qua tại vùng Catalonia. Dù không gây bệnh cho người, virus dịch tả lợn châu Phi có khả năng lây lan mạnh và gây tử vong cao ở lợn, được đánh giá là mối đe dọa lớn đối với ngành chăn nuôi lợn của Tây Ban Nha.
(Ngày Nay) - Ngày 28/11, Tòa án Quận Perth đã tuyên án một người đàn ông, 44 tuổi, 7 năm 4 tháng tù giam vì sử dụng công nghệ tinh vi để tạo mạng WiFi giả tại nhiều sân bay lớn của Australia, đồng thời bị kết tội tấn công vào tài khoản trực tuyến của nhiều phụ nữ để đánh cắp thông tin riêng tư.
(Ngày Nay) - Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (2/12/1975 - 2/12/2025), Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga đã đến chúc mừng Đại sứ quán Lào, cùng nhau nhấn mạnh tình hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai đất nước, hai dân tộc.
(Ngày Nay) - Một số hãng hàng không trên thế giới đã thông báo hoãn hoặc hủy các chuyến bay trong ngày 28/11 sau khi nhận được cảnh báo từ Airbus rằng có tới 6.000 máy bay A320 đang hoạt động có thể cần được nâng cấp.
(Ngày Nay) - Bộ Ngoại giao và Di cư Liban ngày 28/11 thông báo nước này đã đệ đơn khiếu nại lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ), thông qua phái bộ thường trực tại New York, phản đối những động thái mà Beirut mô tả là hành vi xâm phạm mới và nghiêm trọng của Israel đối với chủ quyền của Liban.