Thần tốc đưa Chiến dịch Quang Trung về đích: Sức mạnh ý Đảng-lòng dân

(Ngày Nay) - Những mái nhà mới dựng lên không chỉ là nơi che mưa, che nắng, mà còn là biểu tượng cho quyết tâm hành động thần tốc, vì hạnh phúc và cuộc sống bình yên của nhân dân.

Còn hơn 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán. Trên dải đất miền Trung - nơi vừa trải qua một năm thiên tai khốc liệt, không khí lao động khẩn trương vẫn bao trùm khắp các thôn, bản.

Hàng chục nghìn mái nhà mới hay những ngôi nhà đang sửa chữa lại đã dần hoàn thiện. Tiếng máy trộn bêtông, tiếng búa, tiếng gọi nhau giữa công trường xen lẫn mưa nắng thất thường.

Mục tiêu chung được xác định rõ ràng là hoàn thành "Chiến dịch Quang Trung" trước ngày 15/1, sớm hơn kế hoạch nửa tháng, để người dân có nhà mới, nhà sửa đón Tết Nguyên đán.

“Chiến dịch Quang Trung” đã thể hiện tinh thần đoàn kết, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và khẳng định sức mạnh “ý Đảng-lòng dân." Những mái nhà mới dựng lên không chỉ là nơi che mưa, che nắng, mà còn là biểu tượng cho quyết tâm hành động thần tốc, vì hạnh phúc và cuộc sống bình yên của nhân dân.

Cả hệ thống chính trị vào cuộc

Năm 2025 ghi dấu là một trong những năm thiên tai nghiệt ngã nhất, với tình trạng “bão chồng bão, lũ chồng lũ” từ miền núi phía Bắc đến miền Trung, Tây Nguyên. Riêng khu vực từ Quảng Trị đến Lâm Đồng, bão lũ đã làm gần 1.600 căn nhà bị sập, cuốn trôi hoàn toàn và hơn 34.700 căn nhà hư hỏng nặng. Tổng thiệt hại do thiên tai trên cả nước ước tính gần 100.000 tỷ đồng, làm 420 người chết và mất tích.

Trước thực tế đó, yêu cầu cấp bách đặt ra không chỉ là cứu trợ trước mắt mà còn là tái thiết nhanh chóng, bền vững để người dân sớm ổn định cuộc sống. Cuối tháng 11/2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Công điện số 234/CĐ-TTg về việc phát động, triển khai "Chiến dịch Quang Trung" thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các gia đình có nhà bị thiệt hại do các đợt thiên tai vừa qua tại các tỉnh miền Trung. Đây là một chiến dịch mang tinh thần thần tốc, quyết liệt, với mục tiêu cao nhất là không để người dân nào phải đón Tết trong cảnh không nhà.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhiều lần nhấn mạnh, “Chiến dịch Quang Trung” không chỉ là nhiệm vụ xây dựng nhà ở, mà còn là hành động nhân văn sâu sắc, thể hiện trách nhiệm của Đảng, Nhà nước với nhân dân. Bên cạnh nhà ở, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục hỗ trợ các hộ dân sửa chữa nhà mỗi hộ 5 triệu đồng, các hộ có nhà bị sập mỗi hộ 10 triệu đồng để khôi phục sản xuất, mua sắm vật dụng thiết yếu.

Việc khẩn trương hoàn thành chiến dịch trước Tết không chỉ giúp người dân an cư mà còn mang ý nghĩa tinh thần lớn lao, để mỗi gia đình đều có điều kiện đón xuân trong ấm áp, an toàn. Đồng thời, đây cũng là công trình mang ý nghĩa chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV - Thủ tướng nêu rõ.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến cho biết các chỉ đạo đều được quán triệt từ Trung ương đến địa phương, yêu cầu cả hệ thống chính trị vào cuộc, huy động tối đa nguồn lực, tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp", “làm ngày, làm đêm".

Các bộ, ngành, địa phương đã nhanh chóng triển khai đồng bộ. Bộ Xây dựng công bố 360 mẫu nhà phù hợp với từng vùng, bảo đảm yêu cầu an toàn, bền vững và chỉ đạo bảo đảm vật tư phục vụ "Chiến dịch Quang Trung;" Bộ Tài chính trình Chính phủ quyết định hỗ trợ 328 tỷ đồng cho các địa phương.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đóng vai trò điều phối chung, tiếp nhận, phân bổ nguồn viện trợ trong nước và quốc tế, đồng thời theo dõi sát tiến độ từng địa bàn. Thông qua đó, nhiều đại sứ quán và tổ chức quốc tế đã viện trợ, cam kết viện trợ tổng giá trị 11,5 triệu USD, gồm cả tiền mặt, hàng hóa, hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở cho hàng chục nghìn hộ dân. Đây là nguồn lực quan trọng, góp phần giảm áp lực ngân sách và tăng tốc tiến độ triển khai chiến dịch.

Tính đến ngày 30/12/2025, đã có 34.759 nhà bị hư hỏng được hoàn thành sửa chữa, đạt 100% mục tiêu đề ra. Đây được xem là dấu mốc quan trọng, tạo đà để chiến dịch bước vào giai đoạn “nước rút."

Rút ngắn tiến độ, về “đích” sớm

Với tinh thần "thừa thắng xông lên," Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu các bộ, ngành, địa phương quyết tâm hoàn thành xây dựng lại nhà trước ngày 15/1/2026 - rút ngắn 15 ngày so với kế hoạch ban đầu (31/1/2026). Phần lớn các địa phương cam kết hoàn thành xây lại nhà cho người dân xong trước và trong ngày 15/1.

Tính đến chiều 6/1/2026, đã có 1.046/1.597 căn nhà được xây dựng hoàn thành, đạt 65,5%. Toàn bộ số nhà còn lại đều đã khởi công, nhiều căn đạt trên 80% khối lượng. Các địa phương cho biết hạ tầng điện, nước, viễn thông đã được khôi phục đầy đủ; không còn vướng mắc lớn về kinh phí, nhân công hay vật liệu xây dựng.

Trên thực địa, lực lượng vũ trang trở thành nòng cốt trong “Chiến dịch Quang Trung." Bộ Quốc phòng huy động gần 250.000 lượt cán bộ, chiến sỹ, dân quân tự vệ cùng gần 9.000 lượt phương tiện các loại, trực tiếp tham gia xây dựng mới 619 căn nhà, sửa chữa 363 căn khác, đồng thời hỗ trợ tiền mặt và nhiều vật dụng sinh hoạt thiết yếu cho người dân.

Tại địa bàn Quân khu 5, ngay khi nước lũ vừa rút, hàng trăm đội xây dựng, tổ sửa chữa được triển khai về các xã, phường chịu thiệt hại nặng. Với tinh thần “làm ngay, làm nhanh, làm đúng tiến độ," 610 căn nhà do quân đội đảm nhiệm đã hoàn thành, vượt tiến độ trước 5 ngày so với yêu cầu của Thủ tướng. Những ngôi nhà mới được bàn giao trở thành món quà Tết sớm, thắm đượm tình quân dân.

Song hành cùng quân đội, lực lượng công an nhân dân cũng triển khai chiến dịch với cường độ cao. Hơn 11.000 lượt cán bộ, chiến sỹ được huy động hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai. Bộ Công an chủ trì xây dựng 420 căn nhà bị sập hoàn toàn, hỗ trợ 50 triệu đồng mỗi căn; riêng Hà Tĩnh được hỗ trợ tới 1 tỷ đồng. Tổng nguồn lực mà ngành công an huy động lên tới hơn 120 tỷ đồng, cùng hàng trăm tấn nhu yếu phẩm, thuốc men, nước sạch được chuyển tới vùng bị ảnh hưởng.

Theo Trung tướng Đặng Hồng Đức - Thứ trưởng Bộ Công an, chỉ trong vòng 40 ngày, lực lượng công an đã hoàn thành khối lượng công việc lớn, giúp hàng trăm hộ dân sớm ổn định cuộc sống. Trong lúc dân cần, dân khó, lực lượng công an luôn có mặt, dù bản thân nhiều cán bộ, chiến sỹ cũng chịu thiệt hại do bão lũ.

Không chỉ lực lượng vũ trang, nhiều tổ chức chính trị-xã hội, doanh nghiệp và người dân cả nước cũng chung tay, góp sức tạo nên sức mạnh của “Chiến dịch Quang Trung." Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đăng ký xây mới 60 căn nhà, sửa chữa 82 căn khác với sự tham gia của hơn 1.300 đoàn viên, thanh niên. Nhiều doanh nghiệp hỗ trợ kinh phí, vật liệu xây dựng, thiết bị gia dụng, góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công tại cơ sở…

Tại nhiều địa phương, hình ảnh cán bộ xã, thôn cùng người dân tự nguyện góp công, góp của cùng sửa chữa, xây mới những nếp nhà cũng dần trở nên quen thuộc. Có nơi, người dân vừa dựng nhà cho hàng xóm, vừa tranh thủ hoàn thiện lại nhà mình. Những bữa cơm vội bên công trường, những giấc ngủ chớp nhoáng giữa ca làm việc nối dài đã trở thành ký ức khó quên của chiến dịch.

Trong các cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ luôn khẳng định “Chiến dịch Quang Trung” là chiến dịch có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện rõ trách nhiệm của Đảng, Nhà nước với nhân dân trong hoạn nạn. Mục tiêu đến ngày 15/1 là không còn hộ dân nào không có nhà ở an toàn, kiên cố để mỗi gia đình đều được đón Tết Nguyên đán trong ấm áp, an tâm, phấn khởi.

Khi những mái nhà mới dần hoàn thiện, ánh đèn điện sáng lên trong đêm, tiếng cười trẻ thơ vang vọng giữa làng quê vừa trải qua bão lũ, “Chiến dịch Quang Trung” không chỉ đo đếm bằng con số nhà xây, nhà sửa, mà còn được khắc ghi bằng niềm tin của người dân vào Đảng và Nhà nước, vào sức mạnh đoàn kết của cả cộng đồng.