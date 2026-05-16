Thành phố Hồ Chí Minh và Liên minh Châu Âu có nhiều dư địa hợp tác phát triển bền vững

(Ngày Nay) - Những cam kết và tầm nhìn phát triển bền vững của Liên minh Châu Âu (EU) kết hợp với tinh thần năng động, cởi mở, sáng tạo và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tạo nên những dự án hợp tác thành công về kinh tế và có giá trị to lớn đối với sự tiến bộ của cộng đồng.

Đó là khẳng định của ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Hồ Chí Minh tại lễ kỷ niệm Ngày Châu Âu (EUROPE DAY 2026) do Phái đoàn Liên minh Châu Âu (EU) tại Việt Nam tổ chức tối 15/5, tại Thành phố Hồ Chí Minh, kỷ niệm 36 năm thiết lập quan hệ ngoại giao EU- Việt Nam (1990-2026).

Theo ông Nguyễn Lộc Hà, kỷ niệm Ngày Châu Âu còn là dịp để tôn vinh tinh thần hòa bình, thống nhất, hợp tác và phát triển, củng cố niềm tin rằng dù khác biệt về lịch sử, ngôn ngữ hay văn hóa, các quốc gia - dân tộc vẫn có thể chung sống dưới một mái nhà, cùng nhau xây dựng một cộng đồng thịnh vượng, nhân văn và bền vững.

Ông Nguyễn Lộc Hà cho biết: Kể từ khi thiết lập quan hệ vào năm 1990, quan hệ Việt Nam - EU đã không ngừng được vun đắp, trở thành một trong những mối quan hệ năng động và có chiều sâu nhất của EU với một quốc gia ASEAN. Năm 2026, một chương mới trong quan hệ Việt Nam - EU đã được mở ra, với việc nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác chiến lược toàn diện trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Hội đồng Châu Âu tháng 1 năm nay.

Lãnh đạo UBND Thành phố nhấn mạnh, trong bối cảnh quan hệ song phương giữa Việt Nam và EU phát triển tốt đẹp, Thành phố Hồ Chí Minh tự hào là một trong những địa phương đi đầu trong việc phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác, tin cậy với EU và các quốc gia thành viên. Hơn 2.700 dự án đầu tư của các doanh nghiệp EU còn hiệu lực, các dây chuyền công nghệ tiên tiến và mô hình quản trị hiện đại, đã và đang đóng góp quan trọng vào quá trình phát triển của Thành phố.

Ông Nguyễn Lộc Hà khẳng định, Thành phố Hồ Chí Minh sau sáp nhập với tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đang mở ra cánh cửa hợp tác rộng mở với các đối tác EU trong các lĩnh vực chiến lược như thương mại - đầu tư, hợp tác phát triển, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, logistics xanh, xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế và ứng phó với biến đổi khí hậu, hợp tác giáo dục và đào tạo, văn hóa nghệ thuật, giao lưu nhân dân...

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Julien Guerrier, Trưởng phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam nhấn mạnh, trong nhiều thập kỷ, EU và Việt Nam xây dựng mối quan hệ đối tác sâu sắc và hướng tới tương lai, mối liên kết kinh tế đang ngày càng phát triển. Năm 2026 đánh dấu nhiều sự kiện quan trọng trong quan hệ EU và Việt Nam khi hai bên đã nâng cấp quan hệ thành quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện trong chuyến thăm Hà Nội của Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Antonio Costa hồi tháng 1/2026.

Đại sứ Julien Guerrier chia sẻ, bối cảnh tình hình thế giới những năm qua cho thấy, các quan hệ đối tác quốc tế mạnh mẽ trở nên thiết yếu hơn bao giờ hết, khi mà không quốc gia nào có thể tự mình giải quyết được vấn đề biến đổi khí hậu, ứng phó với chuỗi cung ứng hay bảo vệ hòa bình và an ninh. EU đang tạo dựng các mối quan hệ đối tác mạnh mẽ, công bằng, vững chắc cho tương lai từ Mỹ Latinh, Ấn Độ Dương- Thái Bình Dương, châu Phi và đặc biệt tại ASEAN, với Việt Nam là quốc gia tiên phong, hàng đầu khu vực về những hiệp định ký kết với EU.

Theo Đại sứ Julien Guerrier, EU là một đối tác kiên định và ổn định, mang đến nguồn vốn và công nghệ hỗ trợ sự tăng trưởng cho khát vọng kinh tế của Việt Nam trong các lĩnh vực khác nhau như thông tin liên lạc an toàn, hạ tầng năng lượng, giao thông, nguyên liệu trọng yếu, bán dẫn và AI… Bên cạnh đó, khoảng 1 triệu người gốc Việt đang sống trong những cộng đồng năng động và đa dạng trên khắp 27 quốc gia thành viên EU, góp phần xây dựng những nhịp cầu kết nối giữa xã hội và tương lai của EU và Việt Nam.