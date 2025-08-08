Thành phố Thiên niên kỷ T&T City Millennia sắp đón nhận 2 kỷ lục Việt Nam

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Nam
(Ngày Nay) - Hai hạng mục điểm nhấn tại Thành phố Thiên niên kỷ T&T City Millennia (xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh) bao gồm Tuyến phố đi bộ Millennia Journey – Hành trình Thiên niên kỷ và Dòng sông Ánh sáng vừa chính thức xác lập kỷ lục quốc gia.
Tuyến phố đi bộ Millennia Journey – Hành trình thiên niên kỷ xác lập kỷ lục là Tuyến phố đi bộ trong khuôn viên Khu đô thị có các trạm dừng trải nghiệm đa dạng chủ đề nhất, lấy cảm hứng từ hải trình khám phá phương Đông của Marco Polo.
Tuyến phố đi bộ Millennia Journey – Hành trình thiên niên kỷ xác lập kỷ lục là Tuyến phố đi bộ trong khuôn viên Khu đô thị có các trạm dừng trải nghiệm đa dạng chủ đề nhất, lấy cảm hứng từ hải trình khám phá phương Đông của Marco Polo.

Theo đó, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) vừa chính thức công nhận tuyến phố đi bộ Millennia Journey – Hành trình thiên niên kỷ là Tuyến phố đi bộ trong khuôn viên Khu đô thị có các trạm dừng trải nghiệm đa dạng chủ đề nhất, lấy cảm hứng từ hải trình khám phá phương Đông của Marco Polo.

Trong khi đó, hạng mục Light River – Dòng sông Ánh sáng xác lập kỷ lục là Tuyến đường thủy trong khuôn viên Khu đô thị tích hợp hệ thống phun sương và công nghệ trình chiếu âm thanh, ánh sáng dài nhất.

Lấy cảm hứng từ hành trình khám phá phương Đông của nhà thám hiểm vĩ đại Marco Polo vào thế kỷ XIII, tuyến phố đi bộ Millennia Journey - Hành trình Thiên niên kỷ được kiến tạo như một bản đồ sống động về di sản nhân loại – nơi mỗi bước chân là một lần du hành qua thời gian, văn hóa và cảm xúc.

8 trạm chủ đề nối tiếp sẽ đưa du khách “lạc” vào những miền không gian độc đáo khác nhau. Trạm Khởi hành tái hiện hình ảnh con thuyền của Marco Polo chuẩn bị rẽ sóng ra khơi, mở ra hành trình tìm đến phương Đông đã được lưu danh trong sử sách. Tiếp đó, trạm Địa Trung Hải hiện lên đầy mê hoặc với giấc mộng Ba Tư trên thảm bay và chiếc đèn thần Hologram bí ẩn.

Thành phố Thiên niên kỷ T&T City Millennia sắp đón nhận 2 kỷ lục Việt Nam ảnh 1

Toàn cảnh Phố đi bộ Millennia Journey – Hành trình Thiên niên kỷ nhìn từ trên cao.

Trạm Con đường Tơ lụa mang đến cảm giác rộn ràng của hoạt động giao thương kinh tế - văn hóa của những thương lái Á-Âu cổ xưa. Trạm Myanmar – Tây Tạng thanh tịnh trong ánh sáng Phạn cổ với những vòng kinh luân huyền ảo. Trong khi đó, trạm Đông Nam Á – Việt Nam mở ra không gian quen thuộc với hơi thở sông nước, miệt vườn miền Nam. Trạm cuối cùng – Mảnh đất Chính Rồng sẽ bừng sáng với nghệ thuật trình diễn ánh sáng kết hợp công nghệ cao, như biểu tượng cho tương lai rực rỡ đang dần hiện hình trên vùng đất Tây Ninh mới.

Thành phố Thiên niên kỷ T&T City Millennia sắp đón nhận 2 kỷ lục Việt Nam ảnh 2
Thành phố Thiên niên kỷ T&T City Millennia sắp đón nhận 2 kỷ lục Việt Nam ảnh 3

Dòng sông Ánh sáng tại Thành phố Thiên niên kỷ T&T City Millennia vừa được chính thức công nhận là Tuyến đường thủy trong khuôn viên Khu đô thị tích hợp hệ thống phun sương và công nghệ trình chiếu âm thanh, ánh sáng dài nhất.

Lấy ý tưởng từ dòng Venice mộng mơ, Dòng sông Ánh sáng trong lòng thành phố Thiên niên kỷ T&T City Millennia tạo dựng nên một không gian cảnh quan kỳ ảo với điểm nhấn là sự kết hợp giữa hệ thống phun sương, laser kết hợp biểu diễn nghệ thuật và âm nhạc chưa từng xuất hiện tại Việt Nam trước đó.

Với hệ thống phun sương được lắp đặt dọc hai bên bờ cùng dàn laser hiện đại, khi vận hành, dòng sông Ánh sáng dài 2km sẽ hóa thành dòng chảy đặc biệt của nghệ thuật, ánh sáng và cảm xúc. Ngồi trên thuyền, du khách như lạc vào một miền cổ tích huyền ảo với hơi sương mát lạnh bồng bềnh xung quanh. Giữa lòng Thành phố Thiên niên kỷ, một Venice thu nhỏ được tái hiện với những cây cầu đi bộ thơ mộng, tượng điêu khắc mang vẻ đẹp thời gian, chòi nghỉ cổ điển giữa khung cảnh ven sông yên bình.

Thành phố Thiên niên kỷ T&T City Millennia sắp đón nhận 2 kỷ lục Việt Nam ảnh 4
Thành phố Thiên niên kỷ T&T City Millennia sắp đón nhận 2 kỷ lục Việt Nam ảnh 5

Giữa thành phố Thiên niên kỷ T&T City Millennia, một Venice thu nhỏ đã được tái hiện với những hạng mục ấn tượng.

Trong hành trình viễn du trên Dòng sông của ánh sáng và công nghệ ấy, du khách còn được thưởng thức những bản hòa âm đa phong cách vang lên trong không gian tĩnh lặng xung quanh. Đó có thể là một điệu hò trên đất Phương Nam; một khúc opera cổ điển phương Tây, hay bản ballad dịu dàng và lãng mạn. Nghệ thuật và công nghệ đan xen vào nhau tạo nên trải nghiệm chưa từng có trước đây tại Việt Nam.

Đặc biệt, tác phẩm viết Kịch bản Dòng sông ánh sáng và tác phẩm kiến trúc Không gian Dòng sông Ánh sáng cũng vinh dự nhận được Giấy chứng nhận đăng ký công bố sáng tạo của Hiệp hội Sáng tạo và bản quyền tác giả Việt Nam.

Thành phố Thiên niên kỷ T&T City Millennia sắp đón nhận 2 kỷ lục Việt Nam ảnh 6

Vẻ đẹp huyền ảo trên Dòng sông Ánh sáng tại Thành phố Thiên niên kỷ T&T City Millennia

Lễ trao các chứng nhận sẽ chính thức diễn ra trong khuôn khổ đại nhạc hội chủ đề Khơi mạch nguồn Di sản – Vững bước Kỷ nguyên mới được Tập đoàn T&T Group tổ chức tại Thành phố Thiên niên kỷ T&T City Millennia tối 9/8 tới đây.

Không chỉ là một khu đô thị đơn thuần, T&T City Millennia của Tập đoàn T&T Group đang dần được định vị trở thành thành phố lễ hội, mang trong mình khát vọng tiên phong khai mở như hành trình vĩ đại của nhà du hành Marco Polo trong lịch sử, nơi con người vượt qua ranh giới địa lý để kết nối các nền văn minh, thắp sáng tinh thần khám phá và giao thoa văn hóa. Lấy cảm hứng từ tinh thần đó, dự án cũng là một bản tuyên ngôn cho tầm nhìn dài hạn và triết lý phát triển bền vững của T&T Group tại vùng đất Tây Ninh.

Thành phố Thiên niên kỷ T&T City Millennia sắp đón nhận 2 kỷ lục Việt Nam ảnh 7

Không chỉ là một khu đô thị đơn thuần, T&T City Millennia của Tập đoàn T&T Group đang dần được định vị trở thành thành phố lễ hội, mang trong mình khát vọng tiên phong khai mở như hành trình vĩ đại của nhà du hành Marco Polo

Với vai trò là đối tác tài chính của dự án, SHB đồng hành cùng khách hàng hiện thực hóa giấc mơ sở hữu tổ ấm tại T&T City Millennia thông qua gói vay mua nhà ưu đãi, lãi suất chỉ từ 3,99%/năm, hạn mức hỗ trợ lên tới 90% giá trị tài sản và thời gian vay linh hoạt đến 35 năm – mang đến giải pháp tài chính tối ưu, phù hợp với nhu cầu và khả năng của từng người mua.

PV
T&T City Millennia kỷ lục VietKings

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Phát hiện hàng nghìn thùng chất thải phóng xạ dưới đáy Bắc Đại Tây Dương
Phát hiện hàng nghìn thùng chất thải phóng xạ dưới đáy Bắc Đại Tây Dương
(Ngày Nay) - Một chiến dịch nghiên cứu khoa học quốc tế vừa phát hiện hơn 3.500 thùng chứa chất thải phóng xạ dưới đáy Bắc Đại Tây Dương, làm dấy lên mối lo ngại về tác động lâu dài của chất thải hạt nhân đối với hệ sinh thái biển sâu. Sứ mệnh này nằm trong khuôn khổ dự án liên ngành NODSSUM do Trung tâm Nghiên cứu Khoa học quốc gia Pháp (CNRS) khởi xướng, thực hiện từ ngày 16/6 đến 10/7 vừa qua.
Những khu đất có vị trí đẹp và hạ tầng tốt nên được ưu tiên phát triển các công trình thương mại - dịch vụ để tạo động lực tăng trưởng mạnh mẽ.
Hoàn thiện hành lang pháp lý, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển bất động sản trên đất thương mại dịch vụ
(Ngày Nay) - Việc hoàn thiện khung pháp lý về quản lý và sử dụng đất TMDV không chỉ là yêu cầu kỹ thuật của quá trình sửa đổi Luật Đất đai, mà còn là đòi hỏi mang tính chiến lược để tháo gỡ các điểm nghẽn thể chế, giải phóng nguồn lực đất đai cho phát triển khu vực dịch vụ, động lực chính cho tăng trưởng trong giai đoạn tới.
Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul.
Đức cảnh báo Israel nguy cơ cô lập về ngoại giao
(Ngày Nay) -  Trong bối cảnh làn sóng phẫn nộ toàn cầu gia tăng liên quan đến tình hình nhân đạo ở Gaza, Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul tuyên bố Israel đang đối mặt với nguy cơ bị cô lập về mặt ngoại giao.
Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Mỹ áp thuế mới lên tới 41% với hàng chục quốc gia
(Ngày Nay) - Ngày 31/7 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp áp đặt thuế quan mới đối với hàng hóa nhập khẩu từ nhiều quốc gia, với mức thuế dao động từ 10% đến 41%. Động thái này được đưa ra nhằm đối phó với tình trạng thâm hụt thương mại kéo dài của Mỹ.