The Komorebi - Đích đến của cuộc sống trường thọ và hạnh phúc dài lâu

(Ngày Nay) - Tại Hải Phòng, một cộng đồng thượng lưu đang lặng lẽ dịch chuyển về The Komorebi (Vinhomes Royal Island), chọn lối sống dưỡng sinh kiểu Nhật như lời giải cho mong mỏi về cuộc sống trường thọ và hạnh phúc dài lâu .

Dịch chuyển thượng lưu: Từ hưởng thụ sang hồi phục

“Ba năm công tác tại Nhật giúp tôi hiểu rằng, người Nhật sống lâu là bởi họ biếttận hưởng cuộc sống đúng cách và đề cao các yếu tố dưỡng sinh.Khi thấy không gian sống tại khu biệt thự The Komorebi truyền tải được tinh thần này, tôimuốn gia đình mình gắn bó với nơi này lâu dài”, anh Lê Duy Hoàng, một cư dân tương lai tại The Komorebi, chia sẻ.

Câu chuyện của anh Hoàng cũng là đại diện cho nhiều gia đình đang dịch chuyển về vùng đô thị đảo nghỉ dưỡng Vinhomes Royal Island (Hải Phòng), nơi mọi trải nghiệm sống đều hướng tới sự hồi phục bền vững, cả về thể chất lẫn tinh thần.

Trong một buổi chiều muộn bên bờ biển sau nhà, chị Phương Dung, cư dân của khu biệt thự The Miyabi, chia sẻ về cuộc sống mới: “Sáng nào tôi cũng dậy sớm đi bộ cạnh biển, chiều dạo mát ở vườn Nhật. Mỗi tối kết thúc bằng một giấc ngủ sâu không mộng mị. Cơ thể tôi như được chữa lành từ bên trong”.

The Miyabi và The Komorebi là hai khu biệt thự phong cách Nhật thuộc Vinhomes Royal Island. Nếu The Miyabi đã sớm thu hút cộng đồng cư dân yêu thích sự an yên và nghệ thuật sống chậm, thì The Komorebi - giai đoạn tiếp theo của tinh thần “Komorebi & Ikigai”, đang trở thành tâm điểm được giới thượng lưu săn đón. The Komorebi được quy hoạch như một “resort nghỉ dưỡng tại gia” dành cho những chủ nhân đặt sức khỏe và hạnh phúc làm ưu tiên hàng đầu.

Toàn khu The Komorebi chỉ gồm 331 căn biệt thự, được ôm trọn bởi hệ mặt nước rộng đến 62.000m² và đan xen cùng hai công viên lớn, gồm Youth Garden rộng hơn 8.000m², và Ikigai Park rộng gần 14.000m². Dưới bàn tay của kiến trúc sư huyền thoại Kengo Kuma, cảnh quan The Komorebi được thiết kế tuân thủ chặt chẽ triết lý dưỡng sinh Nhật Bản: mặt nước điều hòa độ ẩm, bóng râm tự nhiên giúp hạ nhiệt môi trường, vật liệu nhám như đá, gỗ thô hay sỏi mịn tạo cảm giác thư thái trong từng bước chân. Ngay cả các tuyến đường nội khu cũng được thiết kế như lộ trình dạo bộ nhẹ nhàng, thay vì chỉ đơn thuần phục vụ giao thông.

Không gian sống nơi đây được kiến tạo để cư dân tiếp xúc tối đa với thiên nhiên và hồi phục năng lượng mỗi ngày. Tại The Komorebi, câu nói “vườn Nhật trước mặt - biển mặn sau nhà” không còn là ẩn dụ. Đó là thực tại sống động, nơi mỗi căn biệt thự đều có gần 20m đường biển riêng để cư dân đón gió và chạm sóng mỗi ngày.

Trung tâm chăm sóc sức khỏe Ikigai Wellness Center rộng 742m² được xem là “trái tim” của toàn khu. Tại đây, cư dân sẽ được trải nghiệm hệ thống onsen luân chuyển bốn mùa, mô phỏng các suối khoáng trứ danh tại đất nước mặt trời mọc, như Kusatsu, Gero, Nyuutou và Hakone. Mỗi loại khoáng nóng mang đến công năng riêng: dưỡng da, hỗ trợ tuần hoàn, thư giãn thần kinh hay giữ ấm sâu vào mùa đông.

Bên cạnh đó, Ikigai Wellness Center còn tích hợp phòng xông hơi đá muối, khu trà đạo, không gian thiền và yoga... tất cả đều được thiết kế theo hướng mở, đón nắng sớm, gió mát và kết nối trọn vẹn với thiên nhiên. Giữa guồng quay hối hả của cuộc sống hiện đại, nơi đây chính là khoảng lặng quý giá, giúp cư dân tái tạo năng lượng, phục hồi cả thể chất lẫn tinh thần, và tìm lại nhịp sống cân bằng từ bên trong.

Nơi hạnh phúc đo được mỗi ngày

“Ở The Komorebi, hạnh phúc không phải khái niệm mơ hồ. Tại đây, hạnh phúc có thể đo đếm bằng số bước chân mỗi sáng, số giờ ngủ sâu mỗi đêm, tần suất sử dụng tiện ích chăm sóc sức khỏe trong tuần. Và đôi khi, đơn giản là bằng số lần cư dân mỉm cười khi trở về nhà”, anh Duy Hoàng hình dung về cuộc sống tương lai.

Trải nghiệm đó được chứng thực bởi các cư dân đã về ở tại The Miyabi kế bên. Những chiếc đồng hồ thông minh được xem là nhật ký của một cuộc sống lành mạnh hơn từng ngày.

“Tôi không ngờ chỉ sau một tháng chuyển về đây, cả gia đình lại có thể ngủ ngon giấc đến vậy. Con trai tôi trước đây chỉ đi khoảng 1.000 bước/ngày, nay cũng đã tăng lên hơn 9.000 bước/ngày nhờ dạo bộ với mẹ mỗi tối”, chị Phương Dung chia sẻ.

Không cần những chuyến đi dài để xả stress, cư dân The Miyabi có thể tận hưởng trọn vẹn chất sống nghỉ dưỡng ngay tại nhà. Và đó cũng là trải nghiệm đang chờ đón cộng đồng tương lai của The Komorebi.

Tính đến tháng 7/2025, The Komorebi đã hoàn thiện gần 90% tổng tiến độ xây dựng. Dự kiến, toàn bộ mặt ngoài khu biệt thự sẽ được hoàn thiện trong tháng 9/2025, và chính thức bàn giao cho cư dân vào tháng 10/2025. Riêng Trung tâm chăm sóc sức khỏe Ikigai Wellness Center dự kiến sẽ đi vào vận hành từ cuối năm nay.

Cùng với The Miyabi đã bàn giao trước đó, The Komorebi sẽ hoàn thiện mảnh ghép phong cách sống chuẩn Nhật trên đảo Vũ Yên. Đồng thời, đây cũng là lời khẳng định cho tốc độ phát triển vượt bậc của Vinhomes Royal Island trong cuộc đại dịch chuyển “sang sông” của giới thượng lưu Hải Phòng.