Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2026​

(Ngày Nay) - Ngày 27/5, tại tỉnh Quảng Ninh, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2026 với chủ đề “Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số”. Sự kiện do Bộ Y tế phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh tổ chức.
Cùng tham dự buổi lễ có đồng chí Lê Thị Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, địa phương cùng đại diện các tổ chức quốc tế… và đông đảo các em học sinh trên địa bàn tỉnh.

Tháng hành động vì trẻ em năm 2026 diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện. Chương trình hướng tới mục tiêu thúc đẩy môi trường sống an toàn, lành mạnh, thân thiện để mọi trẻ em được phát triển cả về thể chất, tinh thần, tri thức và kỹ năng số. Nhiều hoạt động thiết thực sẽ được triển khai trên phạm vi toàn quốc bao gồm truyền thông nâng cao nhận thức bảo vệ trẻ em, thúc đẩy an toàn trực tuyến, hỗ trợ trẻ em hoàn cảnh đặc biệt và phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh đầu tư cho trẻ em là đầu tư cho sự phát triển nhanh và bền vững của quốc gia. Những năm qua, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đặc biệt đến công tác này bằng nhiều chính sách thiết thực như miễn, giảm học phí cho học sinh phổ thông; hỗ trợ ăn trưa cho học sinh bán trú; xây dựng trường học nội trú liên cấp tại các xã biên giới; cùng các chương trình nhân văn như “Sóng và máy tính cho em”, “Cặp lá yêu thương”, “Nâng bước em tới trường”... giúp hàng triệu trẻ em hoàn cảnh khó khăn vươn lên. Trong bối cảnh chuyển đổi số, Phó Chủ tịch nước chỉ rõ việc trang bị kỹ năng sống, kỹ năng số trên môi trường mạng cho trẻ em là yêu cầu cấp thiết. Chủ đề Tháng hành động năm nay thể hiện rõ tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, hướng tới mục tiêu vừa bảo vệ trẻ em, vừa hỗ trợ các em nâng cao năng lực số để trở thành nguồn nhân lực chất lượng cao trong tương lai. Phó Chủ tịch nước bày tỏ trăn trở khi cả nước hiện vẫn còn gần 2 triệu trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, chưa được tiếp cận đầy đủ các điều kiện phát triển toàn diện. Nhiều trẻ em vẫn phải đối diện với áp lực của xã hội hiện đại; các vấn nạn bạo lực, xâm hại, đuối nước, tai nạn thương tích, thiên tai… vẫn đe dọa sức khỏe, tính mạng và sự an toàn của trẻ em. Đặc biệt, mặt trái và các hành vi bạo lực trên không gian mạng đang trở thành nguy cơ mới đối với sự phát triển lành mạnh của trẻ em - nguồn nhân lực tương lai của đất nước. Theo Phó Chủ tịch nước, chuyển đổi số là xu thế tất yếu và là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước nhằm phát triển đất nước nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới. Tuy nhiên, không thể để 26 triệu trẻ em Việt Nam bước vào môi trường số mà thiếu sự đồng hành, định hướng và hành lang bảo vệ an toàn trước những tác động tiêu cực.

Phó Chủ tịch nước yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương tiếp tục xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện; hoàn thiện hệ thống pháp luật, xử lý nghiêm các hành vi bạo hành, xâm hại; dành sự quan tâm nhiều hơn đến trẻ em vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, cần triển khai đồng bộ các giải pháp bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, tăng cường giáo dục kỹ năng tự bảo vệ và phát triển hệ sinh thái số lành mạnh.

Hưởng ứng lễ phát động, bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, địa phương luôn ưu tiên nguồn lực lớn cho công tác an sinh xã hội và trẻ em thông qua các chính sách đặc thù như miễn học phí, hỗ trợ chi phí ăn ở, đi lại cho học sinh vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trong Tháng hành động này, tỉnh cam kết tiếp tục thực hiện tốt các mục tiêu về sức khỏe, giáo dục, chủ động triển khai giải pháp phòng chống đuối nước và tai nạn thương tích cho trẻ.

Tại sự kiện, em Phạm Ngọc Tuệ Linh (học sinh trường Tiểu học Mạo Khê, phường Mạo Khê, tỉnh Quảng Ninh) bày tỏ nguyện vọng em cũng như các bạn mong muốn được gia đình, xã hội tạo cho các em nhiều cơ hội vui chơi, giảm áp lực học tập; có thêm sân chơi, khu giải trí an toàn. Đặc biệt, em mong muốn được trang bị đầy đủ các kỹ năng sống cốt lõi như kỹ năng bơi lội, tự bảo vệ bản thân và kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, Internet an toàn trong thế giới số. Tuệ Linh cũng gửi gắm mong muốn xã hội dành sự quan tâm nhiều hơn nữa đến các bạn nhỏ ở vùng sâu, vùng xa, nơi còn nhiều khó khăn để mọi trẻ em đều có cơ hội phát triển toàn diện.

Nhân dịp này, các tổ chức, doanh nghiệp đã trao tài trợ cho Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam. Quỹ cũng dành 145 suất học bổng trị giá 2 triệu đồng/suất cùng quà tặng trị giá 350 nghìn đồng/suất cho học sinh dưới 14 tuổi. Tại lễ phát động, Ban tổ chức đã trao học bổng và quà cho 60 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh nhằm động viên các em nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

Trước đó, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng đoàn công tác đã đến thăm, trao học bổng và tặng quà cho trung tâm cùng 54 trẻ em đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm Trợ giúp xã hội tỉnh Quảng Ninh.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân Tháng hành động vì trẻ em Bộ Y tế

Tập đoàn FLC công bố nhiều kế hoạch đáng chú ý tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2026
(Ngày Nay) -Có mặt tại Đại hội, ông Trịnh Văn Quyết - Chủ tịch Tập đoàn FLC gửi lời chào và chúc sức khoẻ tới Đại hội đồng cổ đông. Ông bày tỏ hy vọng các cổ đông sẽ tiếp tục đồng hành, tin tưởng và ủng hộ Tập đoàn trong giai đoạn tới, qua đó tạo nền tảng để FLC sớm phục hồi đà tăng trưởng và phát triển.
(Ngày Nay) - Hợp tác cùng Hot Panda Media, với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Úc tại Việt Nam, ALL EARS: FOCUS AUSTRALIA 2026 đã mở ra chương tiếp theo cho một trong những sáng kiến ngoại giao văn hóa được mong đợi nhất trong mối quan hệ Việt Nam - Úc. Tiếp nối thành công của mùa đầu tiên tại Thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2024, chương trình năm nay đến với Hà Nội và Huế với quy mô mở rộng, bước ra khỏi định dạng Toạ đàm và Biểu diễn quen thuộc để vươn tới một sân khấu nghệ thuật lớn hơn.
(Ngày Nay) - Ngày 27/5, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cảnh báo nắng nóng cực đoan đang bao trùm quốc gia đông dân nhất thế giới. Lời cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh lực lượng quân đội Ấn Độ phải căng mình ứng phó các vụ cháy rừng, còn chính quyền địa phương ghi nhận nhiều trường hợp tử vong do sốc nhiệt.
Công bố Hội thảo quốc tế "APEC 2027 - Nâng tầm phát triển văn hóa - du lịch Phú Quốc"
(Ngày Nay) -  Ngày 27/5, tại Hà Nội, Báo Đại đoàn kết tổ chức Lễ công bố thông tin Hội thảo quốc tế “APEC 2027 - Nâng tầm phát triển văn hóa - du lịch Phú Quốc”, sự kiện được kỳ vọng trở thành diễn đàn quy mô lớn nhằm đóng góp các giải pháp và sáng kiến phát triển bền vững cho Phú Quốc trong bối cảnh Việt Nam chuẩn bị đăng cai Tuần lễ Cấp cao APEC 2027.
Cột mốc lịch sử mở ra tầm nhìn mới cho quan hệ Việt Nam - Philippines
(Ngày Nay) - Nhân dịp Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Philippines từ ngày 31/5 đến ngày 1/6/2026, Đại sứ Philippines tại Việt Nam Francisco Noel R. Fernandez III đã có cuộc trả lời phỏng vấn báo chí về ý nghĩa của chuyến thăm cũng như triển vọng hợp tác sâu rộng giữa hai quốc gia trong thời gian tới.
(Ngày Nay) - Khi dịch Ebola bùng phát trở lại tại Cộng hòa Dân chủ (CHDC) Congo và bắt đầu lan sang Uganda, giới khoa học quốc tế đang bước vào một cuộc chạy đua khẩn cấp nhằm phát triển vaccine phòng chủng virus Bundibugyo - một biến thể hiếm nhưng đặc biệt nguy hiểm của virus Ebola. Tuy nhiên, khác với những đợt dịch trước, lần này thế giới gần như bước vào cuộc chiến mà không có sẵn “lá chắn” phòng ngừa hiệu quả.