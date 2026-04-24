Thí điểm chế định luật sư công tại 8 bộ và 10 địa phương từ ngày 1/10/2026

Mỹ thừa nhận trở ngại lớn trong đàm phán Nga - Ukraine (Ngày Nay) - Ngày 23/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington vẫn đang nỗ lực tìm giải pháp cho cuộc xung đột Nga - Ukraine, song thừa nhận mức độ đối đầu giữa lãnh đạo các bên đang là rào cản lớn.

Hướng dẫn chi tiết về điểm mới đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2026 (Ngày Nay) - Theo kế hoạch, từ ngày 24/4 thí sinh sẽ đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đến 17 giờ ngày 5/5. Thời gian đăng ký chính thức áp dụng cho cả thí sinh lớp 12 và thí sinh tự do.

Giải mã sức mạnh thầm lặng của dòng khoáng nóng: Bí quyết chống lão hóa và trường thọ của nhiều thành phố hiện đại (Ngày Nay) - Năm 1604, ngay sau khi thiết lập Mạc phủ Edo, tướng quân Tokugawa Ieyasu đã không đến triều đình mà chọn Atami Onsen ở tỉnh Shizuoka để ngâm mình suốt một tuần. Đó không phải là kỳ nghỉ, đó là liệu trình.

Ghi nhận nhiều người cúm B biến chứng nặng nhập viện (Ngày Nay) - Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, đang điều trị cho nhiều bệnh nhân cúm B biến chứng nặng.

Nhà hát Kịch TPHCM ra mắt vở “Thanh gươm và bà mẹ” của nhà thơ Phan Vũ (Ngày Nay) - Tối 23/4, Nhà hát Kịch TPHCM đã tổ chúc phúc khảo vở kịch “Thanh gươm và bà mẹ” (tác giả: Phan Vũ, đạo diễn: NSND Trần Ngọc Giàu), sẵn sàng cho 2 suất diễn phục vụ khán giả vào tối 26 và 27/4.

Sức hút khó tin của Lễ hội bánh mì Việt Nam 2026 (Ngày Nay) - Chủ đề “Bánh mì Việt Nam, giá trị ẩm thực thế giới – lan tỏa năm châu” mang một tầng ý nghĩa mới. Đó là sự hội ngộ giữa bánh mì Việt và những người bạn Pháp. Lần đầu tiên, các thương hiệu ẩm thực thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Pháp tại Việt Nam góp mặt, tạo nên một không gian giao thoa văn hóa – nơi bánh mì baguette của Pháp và bánh mì kẹp chảo của Sài Gòn không còn ranh giới.

Eo biển Hormuz bị tắc nghẽn, liệu "Hành lang Trung tâm" có thể thay thế? (Ngày Nay) - Hành lang Trung tâm (Middle Corridor), tuyến vận tải xuyên Trung Á - Nam Caucasus - biển Caspi và Thổ Nhĩ Kỳ, đang nổi lên với đà tăng trưởng mạnh mẽ trong bối cảnh các tuyến hàng hải truyền thống bị gián đoạn.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu dự Lễ Khai trương Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật (phiên bản mới) (Ngày Nay) - Sáng 23/4, tại Bộ Tư pháp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu dự Lễ Khai trương Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật (phiên bản mới), Hệ thống thông tin hỗ trợ tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật.

Thổ Nhĩ Kỳ thông qua dự luật cấm trẻ em dưới 15 tuổi truy cập các nền tảng mạng xã hội (Ngày Nay) - Ngày 22/4, Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ đã bỏ phiếu thông qua một dự luật nhằm ngăn chặn trẻ em dưới 15 tuổi truy cập các nền tảng mạng xã hội, trở thành quốc gia mới nhất thông qua luật này.