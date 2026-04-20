Quốc hội họp đợt 2, quyết định nhiều nội dung quan trọng

(Ngày Nay) - Theo chương trình, đợt 2 của Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI diễn ra từ ngày 20 đến 23/4/2026, Quốc hội xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng.

Đáng chú ý, Quốc hội thảo luận ở hội trường về: Đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2025, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2026; Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2026-2030; Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2025; Tình hình thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2025.

Nội dung này diễn ra từ chiều 20/4 đến sáng 21/4/2026 và được truyền hình, phát thanh trực tiếp để cử tri và nhân dân quan tâm, theo dõi.

Quốc hội cũng cho ý kiến về: Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030; Kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2026-2030; kế hoạch vay, trả nợ công giai đoạn 2026-2030; Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2024; Kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Trong tuần làm việc, Quốc hội biểu quyết thông qua một số luật, nghị quyết.

Dự kiến, ngày 23/4/2026, Quốc hội sẽ họp phiên bế mạc, biểu quyết thông qua Nghị quyết Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

