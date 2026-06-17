Thí sinh bắt đầu tập dượt đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2026

(Ngày Nay) - Thí sinh bắt đầu tập dượt đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học 2026 từ ngày 17-21/6 để làm quen hệ thống và chuẩn bị cho kỳ thi.

Từ hôm nay (17/6) đến hết ngày 21/6, thí sinh được thực hành đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2026 trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trong 5 ngày tập dượt đăng ký nguyện vọng xét tuyển, thí sinh có thể làm quen với giao diện hệ thống, kiểm tra cách thức thêm, chỉnh sửa, sắp xếp nguyện vọng cũng như thao tác xác nhận thông tin.

Mỗi thí sinh được hỗ trợ thực hành trên hệ thống thực tế với đầy đủ các bước như quy trình đăng ký chính thức, ngoại trừ bước nộp lệ phí xét tuyển.

Thí sinh lưu ý đây là giai đoạn thử nghiệm, tập dượt. Sau thời gian thử nghiệm, kết quả sẽ bị xóa, không được lưu lại để xét tuyển chính thức.

Bên cạnh việc thực hành đăng ký nguyện vọng, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng lưu ý thí sinh cần dành thời gian rà soát toàn bộ dữ liệu cá nhân đã được cập nhật trên hệ thống. Trong đó, các nội dung cần đặc biệt lưu ý gồm: Kết quả học tập bậc Trung học Phổ thông (điểm học bạ); điểm các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy, năng khiếu; chứng chỉ ngoại ngữ hoặc các chứng chỉ quốc tế (nếu có); thông tin khu vực ưu tiên, đối tượng ưu tiên cùng các minh chứng liên quan...

Nếu phát hiện bất kỳ sai lệch hoặc thiếu sót nào, thí sinh cần chủ động liên hệ điểm tiếp nhận hồ sơ hoặc đơn vị có thẩm quyền để được rà soát và cập nhật kịp thời.

Dù xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông, học bạ, kết quả thi đánh giá năng lực hay các phương thức xét tuyển riêng của các trường, thí sinh vẫn phải đưa tất cả các nguyện vọng lên hệ thống chung của Bộ trong thời gian quy định để được công nhận trúng tuyển hợp pháp.

Việc thực hành sớm giúp thí sinh chủ động, tự tin, tránh tình trạng lúng túng hoặc gặp lỗi nghẽn mạng do lượng truy cập tăng đột biến trong những ngày cuối của đợt đăng ký chính thức.

Thí sinh sẽ đăng ký nguyện vọng xét tuyển chính thức trên Hệ thống từ ngày 2/7 đến 17 giờ ngày 14/7.

Từ ngày 15/7 đến 17 giờ ngày 21/7, thí sinh thực hiện nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến theo đúng số lượng nguyện vọng đã đăng ký chính thức.

Việc đăng ký xét tuyển các chương trình đào tạo thực hiện trực tuyến trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Các nguyện vọng được đăng ký theo chương trình đào tạo, xếp thứ tự từ 1 trở đi (nguyện vọng 1 là cao nhất); đồng thời thí sinh phải cung cấp đầy đủ dữ liệu theo yêu cầu của cơ sở đào tạo để phục vụ xét tuyển.

Điểm đáng chú ý là từ năm nay, mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng, vì vậy, thí sinh cần cân nhắc kỹ lưỡng hơn trong việc lựa chọn ngành học, trường đại học và có chiến lược sắp xếp nguyện vọng hợp lý để tối ưu cơ hội trúng tuyển vào trường đại học mong muốn.