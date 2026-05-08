Thiết lập "lá chắn xanh" bảo vệ đa dạng sinh học biển tại Cô Tô - Đảo Trần

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Ngày 7/5, Ban Quản lý Di sản thế giới Vịnh Hạ Long - Yên Tử phối hợp với UBND đặc khu Cô Tô (Quảng Ninh) tổ chức Hội nghị triển khai các quyết định của UBND tỉnh về việc thành lập, giao đơn vị quản lý và ký kết quy chế phối hợp trong công tác quản lý Khu bảo tồn biển Cô Tô - Đảo Trần.
Ban Quản lý Di sản thế giới Vịnh Hạ Long - Yên Tử phối hợp với UBND đặc khu Cô Tô ký quy chế phối hợp.
Ban Quản lý Di sản thế giới Vịnh Hạ Long - Yên Tử phối hợp với UBND đặc khu Cô Tô ký quy chế phối hợp.

Đây là bước đi chiến lược nhằm bảo vệ hệ sinh thái biển, thúc đẩy phát triển kinh tế biển xanh và giữ vững an ninh chủ quyền vùng biển Đông Bắc của Tổ quốc.

Theo quyết định của UBND tỉnh Quảng Ninh, Đội Quản lý Khu bảo tồn biển Cô Tô - Đảo Trần chính thức được thành lập với biên chế ban đầu gồm 7 cán bộ. Đội trực thuộc Trung tâm Bảo tồn Vườn quốc gia Bái Tử Long, dưới sự quản lý của Ban Quản lý Di sản thế giới Vịnh Hạ Long - Yên Tử.Đội có chức năng quan trọng trong việc tham mưu và thực hiện các hoạt động bảo tồn, duy trì, phát triển bền vững tài nguyên sinh vật biển. Nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị gồm: quản lý các hoạt động thủy sản trong phạm vi khu bảo tồn; bảo vệ đa dạng sinh học; đồng thời tạo điều kiện phát triển kinh tế thủy sản và du lịch sinh thái nhằm cải thiện sinh kế bền vững cho cộng đồng địa phương. Bên cạnh đó, đội cũng chịu trách nhiệm tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường biển, gắn liền với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh tại vùng đảo tiền tiêu.

Theo Quyết định số 4508/QĐ-UBND ngày 27/11/2025 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc thành lập Khu bảo tồn biển Cô Tô - Đảo Trần, Khu bảo tồn này được thiết lập nhằm bảo vệ hệ sinh thái biển, khôi phục nguồn lợi thủy sản và thúc đẩy phát triển kinh tế biển xanh.

Ngày 28/2/2026, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 704/QĐ-UBND chính thức giao Ban Quản lý Di sản thế giới Vịnh Hạ Long - Yên Tử chịu trách nhiệm quản lý hoạt động của khu bảo tồn này. Đơn vị có trách nhiệm thực thi các quy định tại thông tư của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về bảo vệ nguồn lợi thủy sản và các quy định pháp luật liên quan.Khu bảo tồn biển Cô Tô - Đảo Trần có quy mô lớn với tổng diện tích 18.414,92 ha. Trong đó, diện tích các phân khu chức năng (bao gồm phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phục hồi sinh thái và dịch vụ - hành chính) chiếm 13.230,5 ha, còn lại là diện tích vùng đệm.

Việc thành lập khu bảo tồn nhằm bảo vệ các hệ sinh thái tự nhiên đặc thù và quan trọng như rạn san hô tại khu vực Cô Tô con, Thanh Lân, cụm đảo Hòn Ngựa, đảo Trần, hòn Bắc Bồ Cát. Đây cũng là môi trường sống thiết yếu của rừng ngập mặn, bãi triều rạn đá và các quần thể thủy sinh vật. Đặc biệt, công tác bảo tồn tập trung vào việc phục hồi các loài sinh vật biển quý hiếm, các loài di cư có nguy cơ tuyệt chủng như vích, đồi mồi, đồi mồi dứa, rùa da, cá heo trắng Trung Quốc và cá heo không vây.

Thiết lập "lá chắn xanh" bảo vệ đa dạng sinh học biển tại Cô Tô - Đảo Trần ảnh 1
Đội quản lý Khu bảo tồn biển Cô Tô - Đảo Trần ra mắt.

Tỉnh Quảng Ninh đã xác định 6 nhóm nhiệm vụ và dự án ưu tiên để đảm bảo khu bảo tồn hoạt động hiệu quả. Các dự án bao gồm: hoàn thiện cơ chế quản lý; xây dựng cơ sở vật chất; phục hồi hệ sinh thái; hỗ trợ sinh kế cộng đồng; tuyên truyền nhận thức và đầu tư phát triển du lịch sinh thái bền vững.

Trong khuôn khổ hội nghị, Ban Quản lý Di sản thế giới Vịnh Hạ Long - Yên Tử và UBND đặc khu Cô Tô đã ký kết quy chế phối hợp quản lý. Hai bên thống nhất tăng cường trao đổi thông tin, tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về tài nguyên biển. Đồng thời, hai bên phối hợp chặt chẽ trong quản lý quy hoạch xây dựng, trật tự đô thị và sử dụng đất tại vùng lõi, vùng đệm của khu bảo tồn.

Sự ra đời của Khu bảo tồn biển Cô Tô - Đảo Trần và việc thành lập Đội Quản lý khu bảo tồn là minh chứng cho quyết tâm của tỉnh Quảng Ninh trong việc thực hiện Chiến lược bảo tồn đa dạng sinh học quốc gia. Với định hướng phát triển "xanh - thông minh - bền vững", Cô Tô đang nỗ lực chuyển đổi từ "giảm lượng" sang "tăng chất" trong ngành du lịch.

Trong giai đoạn 2020 - 2025, đặc khu đã đón khoảng 1,2 triệu lượt khách, đạt doanh thu ước tính 3.000 tỷ đồng. Riêng trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 vừa qua, đặc khu Cô Tô đón hơn 20.000 lượt khách du lịch. Việc bảo tồn tốt các giá trị thiên nhiên sẽ là nền tảng để Cô Tô phát triển du lịch sinh thái, du lịch mạo hiểm và nghiên cứu khoa học, sớm trở thành một "đặc khu xanh" hiện đại, hài hòa với thiên nhiên giữa vùng biển Đông Bắc của Tổ quốc.

PV
đa dạng sinh học biển Cô Tô Đảo Trần Ban Quản lý Di sản thế giới Vịnh Hạ Long - Yên Tử Hội nghị

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Phối cảnh cầu Đình Khao.
Dự án Cầu Đình Khao: Dự thầu vượt mức quy định 562 tỷ đồng nhưng vẫn trúng thầu
(Ngày Nay) -  Tại Dự án Cầu Đình Khao, quy định vốn nhà nước hỗ trợ tối đa là 796 tỷ đồng, song một liên danh đã dự thầu với số tiền là 1.358 tỷ đồng, vượt mức quy định đến 562 tỷ đồng, nhưng sau đó lại trúng thầu với phần giá trị này là 745 tỷ đồng. Lộ dấu hiệu làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà đầu tư.
Loạt cổ phiếu được kỳ vọng hút dòng tiền trong tháng 5
Loạt cổ phiếu được kỳ vọng hút dòng tiền trong tháng 5
(Ngày Nay) - Sau giai đoạn thị trường biến động mạnh trong quý 1/2026, nhiều chuyên gia và tổ chức phân tích cho rằng dòng tiền đang có xu hướng dịch chuyển sang nhóm cổ phiếu midcap – nhóm vốn hóa vừa được đánh giá còn dư địa tăng trưởng và có mặt bằng định giá hấp dẫn hơn so với nhóm VN30…
Luật Trí tuệ nhân tạo (Luật số 134/2025/QH15) được Quốc hội thông qua ngày 10/12/2025, có hiệu lực thi hành từ 1/3/2026. (Ảnh minh họa)
Thiết lập Cổng thông tin điện tử một cửa về trí tuệ nhân tạo (AI)
(Ngày Nay) - Nghị định mới của Chính phủ quy định việc thiết lập Cổng thông tin điện tử một cửa về trí tuệ nhân tạo (AI) và Cơ sở dữ liệu quốc gia về hệ thống AI, đặt ra các yêu cầu cụ thể đối với việc thu thập, cập nhật, công khai, kết nối, chia sẻ và khai thác thông tin trên các nền tảng này.
Ban Quản lý Di sản thế giới Vịnh Hạ Long - Yên Tử phối hợp với UBND đặc khu Cô Tô ký quy chế phối hợp.
Thiết lập "lá chắn xanh" bảo vệ đa dạng sinh học biển tại Cô Tô - Đảo Trần
(Ngày Nay) - Ngày 7/5, Ban Quản lý Di sản thế giới Vịnh Hạ Long - Yên Tử phối hợp với UBND đặc khu Cô Tô (Quảng Ninh) tổ chức Hội nghị triển khai các quyết định của UBND tỉnh về việc thành lập, giao đơn vị quản lý và ký kết quy chế phối hợp trong công tác quản lý Khu bảo tồn biển Cô Tô - Đảo Trần.
Hoạt động kế toán kiểm soát chi tại Kho bạc Nhà nước Hà Nội. (Ảnh minh họa)
Phấn đấu tổng thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2026 - 2030 khoảng 16,4 triệu tỷ đồng
(Ngày Nay) - Tại Nghị quyết số 26/2026/QH16 về Kế hoạch tài chính quốc gia và vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2026 - 2030, Quốc hội quyết nghị phấn đấu tổng thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2026 - 2030 khoảng 16,4 triệu tỷ đồng; tỷ lệ huy động ngân sách nhà nước bình quân đạt 18% GDP, tỷ trọng thu nội địa bình quân khoảng 87 - 88% tổng thu ngân sách nhà nước, tỷ trọng thu ngân sách Trung ương đến năm 2030 chiếm khoảng 53 - 54% tổng thu ngân sách nhà nước.
Cán bộ, kỹ thuật viên Khoa Xét nghiệm Sinh học, Viện Pháp y Quân đội thực hiện quy trình giám định ADN hài cốt liệt sĩ.
Ban hành cơ chế đặc thù xác định danh tính hài cốt liệt sĩ bằng phương pháp giám định ADN
(Ngày Nay) - Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 26/2026/NQ-CP về cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ khó khăn trong tổ chức lấy mẫu, giám định và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin bằng phương pháp giám định ADN. Nghị quyết được thực hiện đến hết ngày 31/7/2027.