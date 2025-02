Thời tiết ngày 21/2: Bắc Bộ và Trung Bộ mưa phùn, trời rét

Cảnh báo, ngày và đêm 22/2, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 2-4,5m; vùng biển từ Khánh Hòa đến Bình Thuận gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 2-3m. Độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2.

Thời tiết các khu vực ngày 21/2: Phía Tây Bắc Bộ có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác; riêng khu Tây Bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ; trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất 19-22 độ C; riêng khu vực Tây Bắc 22-25 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù; riêng vùng núi có mưa, mưa nhỏ. Gió nhẹ; trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ C.

Thủ đô Hà Nội có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió nhẹ; trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 19-21 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Huế có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió nhẹ. Phía Bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 20-23 độ C; phía Nam 23-25 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác; phía Nam có mây, có mưa, mưa rào rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 26-28 độ C, phía Nam 28-31 độ C.

Khu vực Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Khu vực Nam Bộ ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng miền Đông có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.