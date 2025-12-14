Techfest Việt Nam 2025: Xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo cho nông nghiệp tăng trưởng xanh

(Ngày Nay) - Ngày 14/12, trong khuôn khổ Ngày hội Khởi nghiệp sáng tạo quốc gia 2025 (Techfest Việt Nam 2025), Hội thảo “Nông nghiệp công nghệ cao cho tăng trưởng xanh” đã được Cục Khởi nghiệp và Doanh nghiệp công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức, thu hút sự quan tâm của đông đảo đại biểu, chuyên gia, doanh nghiệp, nhà đầu tư và cộng đồng khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp.

Đây là một trong những hội thảo chuyên đề quan trọng, góp phần làm rõ vai trò của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong phát triển nông nghiệp bền vững, gắn với mục tiêu tăng trưởng xanh của Việt Nam.

Nâng cao giá trị nông nghiệp Việt Nam

Theo ông Phạm Duy - Trưởng Ban Kết nối đầu tư Techfest Việt Nam, Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp quốc gia, Cục Khởi nghiệp và Doanh nghiệp công nghệ, Việt Nam là quốc gia có nhiều lợi thế trong phát triển nông nghiệp, nhất là trong bối cảnh chuyển đổi sang mô hình tăng trưởng xanh và bền vững đang diễn ra trên phạm vi toàn cầu. Thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp không chỉ là yêu cầu tất yếu mà còn mở ra dư địa lớn cho cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

Ban Tổ chức Techfest Việt Nam 2025 kỳ vọng hội thảo sẽ tạo lập cầu nối hiệu quả, giúp các startup nông nghiệp không chỉ mở rộng hoạt động trong nước, tiếp cận các đô thị lớn, mà còn từng bước kết nối với đối tác, nhà đầu tư quốc tế. Qua đó góp phần nâng cao giá trị nông nghiệp Việt Nam, thúc đẩy tăng trưởng xanh, nông nghiệp sạch, giảm phát thải, hướng tới mục tiêu Net Zero vào năm 2050 mà Chính phủ cam kết.

Tại hội thảo, các đại biểu đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm, sáng kiến, ứng dụng khoa học, công nghệ và quan điểm về sản xuất, chế biến, kinh doanh và hỗ trợ khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp xanh.

Ở góc độ doanh nghiệp công nghệ Việt Nam, ông Lê Quý Kha, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Công nghệ nền tảng số DTALS cho biết, việc thiếu hạ tầng định vị chính xác đang gây thiệt hại lớn cho sản xuất nông nghiệp. Công nghệ DTALS ứng dụng GNSS-RTK với độ chính xác cao, tích hợp trí tuệ nhân tạo, giúp tối ưu hóa gieo sạ, phun thuốc, bón phân và quản lý đồng ruộng. Kết quả thực tế tại nhiều địa phương cho thấy giải pháp này giúp tăng năng suất, giảm chi phí vật tư, nhân công và góp phần bảo vệ môi trường.

Chia sẻ kinh nghiệm quốc tế trong đầu tư và phát triển công nghệ nông nghiệp bền vững, ông Csaba Bundik, nhà sáng lập Công ty tư vấn CETA, Tổng giám đốc Công ty Trí tuệ nhân tạo Tenjin, thành viên Hội đồng Đổi mới sáng tạo châu Âu (EIC) giới thiệu tổng quan về hệ sinh thái đổi mới sáng tạo nông nghiệp của Liên minh châu Âu, đặc biệt là vai trò của EIC trong hỗ trợ các startup công nghệ cao.

EIC hiện là quỹ đầu tư công lớn nhất châu Âu trong lĩnh vực deep-tech, với tổng danh mục đầu tư trên 10 tỷ euro, tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp và doanh nghiệp vừa và nhỏ có công nghệ đột phá nhưng tiềm ẩn rủi ro cao. EIC đang hỗ trợ nhiều giải pháp công nghệ cao như robot nông nghiệp tự hành ứng dụng trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học bảo vệ cây trồng tự nhiên, nền tảng lên men thông minh biến phụ phẩm nông nghiệp thành nguồn protein giá trị cao...

Ông Csaba Bundik tin rằng EIC sẽ trở thành cầu nối quan trọng, thúc đẩy hợp tác đầu tư, chuyển giao công nghệ và mở ra cơ hội cho các startup nông nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường châu Âu trong thời gian tới.

Thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo nông nghiệp bền vững

Thảo luận về những thách thức và đề xuất các giải pháp thúc đẩy nông nghiệp công nghệ cao gắn với tăng trưởng xanh, các đại biểu nhấn mạnh vai trò của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong hỗ trợ khởi nghiệp nông nghiệp. Nhiều ý kiến cho rằng, rào cản lớn hiện nay không chỉ là vốn hay công nghệ mà còn là khả năng tiếp cận chính sách, thiếu chuyên gia đồng hành và thiếu môi trường thử nghiệm tại địa phương. Các đại biểu thống nhất cần hình thành các trung tâm đổi mới sáng tạo. Các trung tâm này đóng vai trò kết nối nhà nước - nhà khoa học - doanh nghiệp - nông dân nhằm giúp các sáng kiến nông nghiệp được triển khai hiệu quả và bền vững hơn.

Bà Nguyễn Thị Thu, người sáng lập Hệ sinh thái nông nghiệp bền vững Mevi cho biết, trong quý II/2026, Trung tâm Đổi mới sáng tạo nông nghiệp bền vững thuộc Công ty cổ phần Hỗ trợ sáng kiến kinh doanh tạo tác động Mevi sẽ đi vào hoạt động.

Theo bà Nguyễn Thị Thu, trong bối cảnh nông nghiệp Việt Nam đang đứng trước yêu cầu chuyển đổi mạnh mẽ theo hướng xanh, bền vững và gia tăng giá trị, sáng kiến Trung tâm Đổi mới sáng tạo nông nghiệp bền vững được kỳ vọng sẽ trở thành điểm kết nối quan trọng của tri thức, công nghệ và cộng đồng trong lĩnh vực nông nghiệp. Trung tâm hướng tới vai trò dẫn dắt đổi mới sáng tạo trong chuỗi giá trị nông nghiệp, giải quyết các “điểm nghẽn” lâu nay như khoảng cách giữa nông dân - nhà khoa học - thị trường, thiếu môi trường thử nghiệm công nghệ và hạn chế trong tiêu chuẩn, thương mại hóa nông sản.

Với tầm nhìn trở thành trung tâm dẫn đầu về đổi mới sáng tạo nông nghiệp bền vững tại Việt Nam, Trung tâm đặt trọng tâm vào thúc đẩy các mô hình nông nghiệp thuận thiên, tuần hoàn, ứng dụng công nghệ mới nhằm nâng cao giá trị nông sản. Trung tâm triển khai nhiều chức năng như nghiên cứu, thử nghiệm mô hình, đào tạo - chuyển giao kỹ thuật, ươm tạo và tăng tốc dự án, kết nối thị trường và nhà đầu tư.

Đặc biệt, việc xây dựng Trung tâm trình diễn công nghệ, phòng lab thử nghiệm “từ ý tưởng tới sản phẩm” và hệ sinh thái đồng hành được xác định là giải pháp chủ đạo, tạo nền tảng cho đổi mới sáng tạo thực chất, gắn với hiệu quả kinh tế và phát triển bền vững của nông nghiệp Việt Nam.