Thông cáo báo chí số 34, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV

(Ngày Nay) - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình trình bày Báo cáo về việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIV và khóa XV về giám sát chuyên đề, chất vấn.

Thứ Tư, ngày 3/12/2025, ngày làm việc thứ 34, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV diễn ra tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

Buổi sáng: (Phiên họp được truyền hình, phát thanh trực tiếp)

Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường, nghe các nội dung sau:

(1) Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình trình bày Báo cáo về việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIV và khóa XV về giám sát chuyên đề, chất vấn.

(2) Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng trình bày Báo cáo về việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIV và khóa XV về giám sát chuyên đề, chất vấn.

(3) Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Huy Tiến trình bày Báo cáo về việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIV và khóa XV về giám sát chuyên đề, chất vấn.

(4) Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn trình bày Báo cáo về việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIV và khóa XV về giám sát chuyên đề, chất vấn.

(5) Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Dương Thanh Bình trình bày Báo cáo tổng hợp nội dung thẩm tra về việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIV và khóa XV về giám sát chuyên đề, chất vấn.

Sau đó, Quốc hội thảo luận ở Hội trường về Báo cáo tổng hợp việc thực hiện của các thành viên Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước đối với nghị quyết của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIV và khóa XV về giám sát chuyên đề, chất vấn. Tại phiên thảo luận có 9 đại biểu phát biểu; đa số ý kiến đại biểu cơ bản nhất trí với Báo cáo của Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước và Báo cáo tổng hợp của Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội.

Bên cạnh đó, các đại biểu đã tập trung thảo luận về các nội dung cụ thể sau: công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; chính sách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp; quản lý thuế; điều hành tín dụng; xử lý nợ xấu; công tác điều hành chính sách tiền tệ, kiểm soát lạm phát; phát triển điện lực; quản lý thị trường; phòng, chống xâm hại trẻ em; việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, tạm đình chỉ điều tra; kiểm toán hoạt động quy hoạch, quản lý và sử dụng đất đai tại đô thị; các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng truy tố; hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm toán và việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán;...

Kết thúc thảo luận, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Buổi chiều:

Nội dung 1: Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường, nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội Lê Tấn Tới trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý về dự thảo Luật Tình trạng khẩn cấp. Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Tình trạng khẩn cấp bằng hình thức điện tử, kết quả như sau: có 420 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 88,79% tổng số đại biểu Quốc hội); trong đó, có 419 đại biểu tán thành (bằng 88,58% tổng số đại biểu Quốc hội), có 01 đại biểu không biểu quyết (bằng 0,21% tổng số đại biểu Quốc hội).

Nội dung 2: Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường, nghe các nội dung sau:

(1) Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình và Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Lâm Văn Mẫn trình bày Báo cáo thẩm tra về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.

(2) Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn trình bày Tờ trình về 03 nội dung: Chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy; Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh; Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 136/2024/QH15 về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

(3) Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Phan Văn Mãi trình bày Báo cáo thẩm tra về 03 nội dung: Chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy; Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh; Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 136/2024/QH15 về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

Sau đó, Quốc hội thảo luận ở Tổ về các nội dung nêu trên.

Thứ Năm, ngày 4/12/2025 (ngày làm việc được truyền hình, phát thanh trực tiếp)

Buổi sáng:

Quốc hội thảo luận ở Hội trường về các nội dung:

(1) Các Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2021-2026 của Chủ tịch nước, Chính phủ;

(2) Dự thảo Báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XV của Quốc hội; các Báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XV của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước; (3) Các Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2021-2026 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Buổi chiều:

Quốc hội tiếp tục thảo luận ở Hội trường về các Báo cáo công tác nhiệm kỳ; nghe các nội dung sau:

(1) Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế;

(2) Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026-2030.

Sau đó, Quốc hội thảo luận ở Tổ về dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế và Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026-2030.