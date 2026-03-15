Truyền thông quốc tế dành nhiều bài viết cho ngày bầu cử tại Việt Nam

(Ngày Nay) - Ngày 15/3, nhiều hãng tin và cơ quan truyền thông quốc tế đã đưa tin về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 của Việt Nam. 
Trang mạng Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) đưa tin ngày 15/3, cử tri trên khắp Việt Nam đã đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI. (Ảnh: TTXVN phát)
Theo đó, quốc tế coi đây là sự kiện chính trị quan trọng diễn ra sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV (Đại hội XIV) của Đảng Cộng sản Việt Nam và trong bối cảnh Việt Nam tiếp tục thúc đẩy các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới. Đưa tin về sự kiện này có các cơ quan truyền thông khu vực Đông Nam Á , Trung Đông, Trung Quốc, Nga, Cuba và các hãng tin của phương Tây.

Theo bài viết của hãng thông tấn quốc gia Malaysia (BERNAMA), cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh Việt Nam tiếp tục thúc đẩy các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội và hoàn thiện hệ thống chính sách cho giai đoạn phát triển mới. Bài viết nêu rõ cuộc tổng tuyển cử không chỉ là cơ hội để gần 79 triệu cử tri cả nước thực hiện quyền và nghĩa vụ bầu cử, qua đó lựa chọn những đại biểu tiêu biểu và xứng đáng, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của mình trong Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới, mà còn là bước đi cụ thể trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV, gắn liền với công tác cán bộ của Đảng, liên quan đến trách nhiệm của các cấp, các ngành.

Bài viết của BERNAMA nhấn mạnh sự kiện diễn ra trong bối cảnh công cuộc Đổi mới của Việt Nam sau khoảng 40 năm đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên nhiều lĩnh vực đời sống xã hội. Bài viết còn mô tả bối cảnh Việt Nam thực hiện chủ trương đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Trong khi đó, tờ The Star của Malaysia cũng có bài viết chuyên sâu về cuộc bầu cử Quốc hội Việt Nam diễn ra 5 năm/lần để chọn ra khoảng 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI và các đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Theo bài báo, đây là một sự kiện chính trị quan trọng, thể hiện quyền làm chủ của nhân dân trong việc lựa chọn những đại biểu tiêu biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình tại cơ quan quyền lực nhà nước.

Còn trên kênh truyền hình Al Jazeera, hình ảnh rực rỡ của băng rôn và cờ đỏ sao vàng treo dọc các tuyến phố ở thủ đô Hà Nội đã thể hiện rõ bầu không khí của "ngày hội non sông". Kênh truyền hình này còn dẫn lời một số cử tri bày tỏ kỳ vọng rằng các đại biểu Quốc hội và HĐND khóa mới sẽ tiếp tục thúc đẩy tiến trình hiện đại hóa đất nước trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam ghi nhận tăng trưởng tích cực trong năm qua và đang triển khai nhiều cải cách lớn dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm. Al Jazeera cũng dẫn lời Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu với báo giới ngay sau khi bỏ phiếu vào sáng 15/3 tại Hà Nội, trong đó ông khẳng định: “Đây là việc thực hiện quyền dân chủ trực tiếp để lựa chọn những người mình tín nhiệm, tin tưởng để tiếp tục lãnh đạo đất nước, lãnh đạo địa phương phát triển”.

Tại Trung Quốc, hãng Tân Hoa xã nhấn mạnh đến tính tổ chức, quy mô và ý nghĩa chính trị của cuộc bầu cử, trong đó nêu rõ gần 79 triệu cử tri trên cả nước tham gia bỏ phiếu bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI, đồng thời lựa chọn đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ mới.

Ngoài ra, các hãng thông tấn quốc tế khác như Đài Sputnik (Nga), Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), hãng thông tấn Prensa Latina của Cuba và các hãng tin phương Tây… cũng đưa tin về Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp của Việt Nam. Các hãng đều nhấn mạnh đây là sự kiện chính trị quan trọng của Việt Nam, đồng thời truyền tải những thông điệp về “Ngày hội non sông” của Việt Nam, trong đó nhận định rằng cuộc bầu cử lần này có nhiều đổi mới quan trọng, phản ánh sự cải tiến trong công tác tổ chức và phương thức triển khai.

