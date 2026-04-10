Thông cáo báo chí số 6, Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

(Ngày Nay) - Thứ năm, ngày 9/4/2026, Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI bước sang ngày làm việc thứ tư tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

BUỔI SÁNG

Nội dung 1: Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường, nghe các nội dung sau: (i) Bộ trưởng Tư pháp Hoàng Thanh Tùng, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình 4 dự án: Luật Hộ tịch (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý; Luật Tiếp cận thông tin (sửa đổi); (ii) Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Phan Chí Hiếu trình bày Báo cáo thẩm tra 4 dự án: Luật Hộ tịch (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý; Luật Tiếp cận thông tin (sửa đổi).

Nội dung 2: Các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Luật Hộ tịch (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý; Luật Tiếp cận thông tin (sửa đổi).

BUỔI CHIỀU

Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường tiến hành 4 nội dung sau:

Nội dung 1: (Nội dung được truyền hình, phát thanh trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam)

Quốc hội nghe các nội dung:(i) Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trình bày: Báo cáo về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2025; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2026; (ii) Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng trình bày Tờ trình về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2026-2031; (iii) Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Phan Văn Mãi trình bày các Báo cáo thẩm tra về: Đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2025; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2026; Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2026-2030.

Nội dung 2: Quốc hội nghe các nội dung: (i) Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, trình bày các Tờ trình về: Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030; Kế hoạch tài chính quốc gia, kế hoạch vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2026-2030; (ii) Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Phan Văn Mãi trình bày các Báo cáo thẩm tra về: Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030; Kế hoạch tài chính quốc gia, kế hoạch vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2026-2030; (iii) Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình về đề nghị Quốc hội phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2024; (iv) Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa trình bày Báo cáo kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước năm 2024; (v) Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra quyết toán ngân sách nhà nước năm 2024.

Nội dung 3: Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội-Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh trình bày Tờ trình về bổ sung Chương trình Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Sau đó, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua việc bổ sung Chương trình Kỳ họp bằng hệ thống biểu quyết điện tử. Kết quả có 471 đại biểu tham gia biểu quyết; trong đó, có 471 đại biểu tán thành (bằng 100% đại biểu Quốc hội có mặt và bằng 94,20% tổng số đại biểu Quốc hội).

Nội dung 4: Quốc hội nghe: (i) Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc ban hành một số quy định về thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay; (ii) Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Phan Văn Mãi trình bày Báo cáo thẩm tra về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc ban hành một số quy định về thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay.

Nội dung 5: Các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: (i) Đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2025; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2026; (ii) Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2026-2030; (iii) Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030; (iv) Kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2026-2030; kế hoạch vay, trả nợ công giai đoạn 2026-2030; (v) Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2024; (vi) Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2025; (vii) Tình hình thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2025.

Thứ Sáu, ngày 10/4/2026, (theo Chương trình Kỳ họp đã được Quốc hội thông qua tại Phiên họp chiều 9/4/2026):

Buổi sáng: Từ 8 giờ 00 đến 9 giờ 30 phút, các đại biểu Quốc hội tiếp tục thảo luận ở tổ về: (i) Đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2025; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2026; (ii) Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2026-2030; (iii) Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030; (iv) Kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2026-2030; kế hoạch vay, trả nợ công giai đoạn 2026-2030; (v) Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2024; (vi) Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2025; (vii) Tình hình thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2025.

Từ 9 giờ 50 phút đến 11 giờ 30 phút, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: (i) Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài; (ii) Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế phối hợp, chính sách đặc thù nâng cao hiệu quả phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế; (iii) Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc ban hành một số quy định về thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay.

Buổi chiều: Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường thảo luận về: (i) dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; (ii) Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi); (iii) dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc ban hành một số quy định về thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay.