Thu hồi đất làm dự án trái pháp luật, người dân điêu đứng

Hưng Long In bài viết
(Ngày Nay) - Phát hiện Nam Long Group và Hankyu Hanshin Properties Corp có dấu hiệu huy động vốn trái phép tại dự án Izumi City Đồng Nai, người dân yêu cầu chính quyền địa phương ngăn chặn, đồng thời yêu cầu chủ đầu tư bồi thường phần đất đã bị thu hồi.
Dự án Khu dân cư Long Hưng.
Dự án Khu dân cư Long Hưng.

Nhiều sai phạm tại dự án

Nội dung như sau, bà Hứa Phón Xình (ngụ tại xã Long Hưng, tỉnh Đồng Nai) có khu đất với diện tích khoảng 4.700 m2 đang bị Tập đoàn Nam Long Group và Hankyu Hanshin Properties Corp sử dụng trong việc xây dựng dự án Izumi Đồng Nai nhưng không thông qua việc bồi thường.

Gần 20 năm qua, các cơ quan ban ngành từ Trung ương đến địa phương đã có các kết luận sai phạm liên quan đến dự án nói trên. Cụ thể, năm 2021, Thanh tra Chính phủ đã từng ban hành Thông báo số 374/TB-CP về “Kết quả kiểm tra, rà soát nội dung tố cáo của công dân tại dự án Khu đô thị sinh thái kinh tế mở Long Hưng, tỉnh Đồng Nai”.

Theo đó, ông Đinh Quốc Thái, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã thay mặt UBND tỉnh Đồng Nai ký Quyết định 3948/QĐ-UBND ngày 13/11/2007 phê duyệt quy hoạch chung xây dựng 1/5000 xã Long Hưng, hình thành khu đô thị sinh thái kinh tế mở Long Hưng trong khi khu đô thị chưa có thể hiện trong quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 1996 – 2010 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 561/QĐ-TTg ngày 07/7/1998, chưa đúng quy định về xây dựng quy hoạch chung đô thị tại Nghị định 08/2005/NĐ-CP.

Tuy nhiên, việc lập quy hoạch chung xây dựng xã Long Hưng, hình thành khu đô thị sinh thái kinh tế mở Long Hưng là chủ trương chung của UBND tỉnh Đồng Nai, nhằm mục tiêu phát triển xã Long Hưng từ khu vực bị chia cách, giao thông đi lại khó khăn trở thành khu đô thị phát triển bền vững, đồng bộ hiện đại trong tương lai, phù hợp với định hướng phát triển chung của tỉnh Đồng Nai nói riêng và của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam nói chung.

Sau khi phê duyệt quy hoạch chung xây dựng, khu đô thị sinh thái kinh tế mở Long Hưng đã được UBND tỉnh cập nhật, bổ sung trong quy hoạch sử dụng đất điều chỉnh đến năm 2010, được Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết số 56/NQ-CP ngày 27/11/2009.

Đến thời điểm kiểm tra, các dự án trong khu đô thị sinh thái kinh tế mở Long Hưng đang được triển khai theo quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch xây dựng 1/5000, quy hoạch sử dụng đất điều chỉnh đến năm 2010 và quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2010 – 2020 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Thanh tra Chính phủ đề nghị ổn định an sinh xã hội cho các hộ dân

Thông báo kết luận của Thanh tra Chính phủ còn nêu rõ, ông Đinh Quốc Thái, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai và ông Ao Văn Thinh, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cho phép đầu tư trái quy định. Cũng bởi, thẩm quyền cho phép đầu tư đối với các dự án thuộc khu vực quy hoạch khu đô thị sinh thái kinh tế mở Long Hưng theo Nghị Định 02/2006/NĐ-CP thuộc Thủ tướng Chính phủ quyết định. Tuy nhiên, sau đó, UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo và được Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương, cho phép UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo triển khai dự án đầu tư theo quy hoạch đã phê duyệt.

Ngoài ra, Thanh tra Chính phủ cũng nêu vấn đề, do việc phê duyệt quy hoạch chung xây dựng và việc thỏa thuận địa điểm đầu tư ban đầu chưa đảm bảo đầy đủ về trình tự, thủ tục, chưa đúng thẩm quyền theo quy định. Bên cạnh đó, do dự án chậm được triển khai, ảnh hưởng đến sản xuất và sinh hoạt của một bộ phận người dân thuộc khu vực dự án dẫn đến khiếu nại, tố cáo kéo dài cần được xem xét, giải quyết.

Trên cơ sở kiến nghị của Thanh tra Chính phủ được Phó Thủ tướng thường trực chỉ đạo, Thanh tra Chính phủ đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai khẩn trương thực hiện một số nội dung. Trong đó, chỉ đạo giải quyết các nội dung khiếu nại của công dân liên quan đến việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo đúng quy định của pháp luật. Xem xét, thực hiện chính sách an sinh xã hội đối với các hộ dân có đất thuộc khu vực thu hồi để thực hiện dự án, tạo điều kiện để công dân ổn định cuộc sống, chấm dứt khiếu nại.

Dù kết luận là vậy, bà Hứa Phón Xình nhiều năm liền tìm đến các cơ quan chức năng để yêu cầu liên minh chủ đầu tư Nam Long Group và Hankyu Hanshin Properties Corp bồi thường phần đất bị thu hồi nhưng vẫn không có kết quả.

Trước dấu hiệu vi phạm và chậm trễ kéo dài của địa phương cũng như chủ đầu tư, vừa qua, bà Hứa Phón Xình đã đề nghị UBND xã Long Hưng ngăn chặn liên doanh Nam Long Group và Hankyu Hanshin Properties Corp ngưng bán hàng tại dự án Izumi City Đồng Nai. Lý do, liên doanh chủ đầu tư có dấu hiện huy động vốn trái phép, chưa bồi thường đất “chiếm dụng” của dân để thực hiện dự án.

Dự án Khu đô thị kinh tế mở Long Hưng bao gồm 3 dự án: Khu dân cư Long Hưng do Donacoop làm chủ đầu tư, 2 dự án được Donacoop “bán” lại cho các chủ đầu tư khác.

Phần đất của bà Hứa Phón Xình nằm trong dự án Izumi City Nam Long Đồng Nai do Tập đoàn Nam Long Group – Hankyu Hanshin Nhật Bản làm chủ đầu tư. Các sản phẩm của dự án này đang được rao bán với mức giá từ vài tỷ đồng đến chục tỷ đồng.

Ngày Nay sẽ thông tin liên quan đến vụ việc.

Hưng Long
TIN LIÊN QUAN
Nam Long Group Hankyu Hanshin Properties Corp dự án Izumi City Đồng Nai Khu dân cư Long Hưng

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Di sản văn hoá TP.HCM có gì?
Di sản văn hoá TP.HCM có gì?
(Ngày Nay) - Sáng 24/11, Sở Văn hoá Thể thao TP.HCM tổ chức Hội nghị Di sản văn hóa triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần I (nhiệm kỳ 2025 - 2030) tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng, với sự góp mặt của đông đảo của các cấp, ngành, chuyên gia, nhà khoa học, những người làm công tác bảo tồn di sản văn hóa.
Quỹ Thiện Tâm hỗ trợ một trường học tại Thái Nguyên tái thiết hoạt động sau bão số 11.
Vingroup tiếp tục hỗ trợ thêm 500 tỷ cứu trợ miền trung, nâng tổng đóng góp lên 1.000 tỷ đồng
(Ngày Nay) - Trước diễn biến mưa lũ nghiêm trọng đang gây thiệt hại lớn tại các tỉnh miền Trung, Tập đoàn Vingroup đã gửi công văn hỏa tốc đến Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề xuất tiếp tục hỗ trợ khẩn cấp thêm 500 tỷ đồng cho công tác cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai.
Đề xuất hòa bình Ukraine của châu Âu và Mỹ khác nhau ra sao?
Đề xuất hòa bình Ukraine của châu Âu và Mỹ khác nhau ra sao?
(Ngày Nay) - Bản đề xuất hòa bình Ukraine mà châu Âu đưa ra để đối trọng với kế hoạch 28 điểm của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tìm được một số điểm chung. Tuy nhiên, tương lai các vùng lãnh thổ của Ukraine vẫn là câu hỏi lớn.
Ảnh minh hoạ.
Nhìn lại cuộc chạy đua hạt nhân giữa Liên Xô và Mỹ
(Ngày Nay) - Từ lợi thế tuyệt đối của Mỹ đến bước bứt phá ngoạn mục của Liên Xô, cuộc chạy đua hạt nhân kéo dài 80 năm hé lộ những bí mật công nghệ, chiến lược quân sự và sức mạnh địa chính trị ít người biết.
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen.
EU vạch "lằn ranh đỏ" cho vấn đề Ukraine
(Ngày Nay) - Ngày 23/11, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen đưa ra tuyên bố cứng rắn về lập trường của Liên minh châu Âu (EU) đối với các kế hoạch hòa bình cho Ukraine, trong đó khẳng định 3 nguyên tắc cốt lõi không thể thương lượng: Không được phép thay đổi biên giới Ukraine bằng vũ lực, không được đặt giới hạn cho quân đội Ukraine khiến nước này có nguy cơ sẽ bị tấn công trong tương lai và EU phải giữ vai trò trung tâm trong việc bảo đảm hòa bình cho quốc gia Đông Âu này.
Không gian đình Kim Ngân. Ảnh: VGP/Thanh Tùng.
Di sản thăng hoa trong không gian sáng tạo phố cổ Hà Nội
(Ngày Nay) - Chuỗi hoạt động kỷ niệm 20 năm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam đang biến phố cổ Hà Nội thành điểm hội tụ sáng tạo, nơi di sản được tái diễn giải bằng ngôn ngữ nghệ thuật đương đại, tạo hấp lực mạnh mẽ cho du lịch và công nghiệp văn hóa Thủ đô.