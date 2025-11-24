Thu hồi đất làm dự án trái pháp luật, người dân điêu đứng

(Ngày Nay) - Phát hiện Nam Long Group và Hankyu Hanshin Properties Corp có dấu hiệu huy động vốn trái phép tại dự án Izumi City Đồng Nai, người dân yêu cầu chính quyền địa phương ngăn chặn, đồng thời yêu cầu chủ đầu tư bồi thường phần đất đã bị thu hồi.

Nhiều sai phạm tại dự án

Nội dung như sau, bà Hứa Phón Xình (ngụ tại xã Long Hưng, tỉnh Đồng Nai) có khu đất với diện tích khoảng 4.700 m2 đang bị Tập đoàn Nam Long Group và Hankyu Hanshin Properties Corp sử dụng trong việc xây dựng dự án Izumi Đồng Nai nhưng không thông qua việc bồi thường.

Gần 20 năm qua, các cơ quan ban ngành từ Trung ương đến địa phương đã có các kết luận sai phạm liên quan đến dự án nói trên. Cụ thể, năm 2021, Thanh tra Chính phủ đã từng ban hành Thông báo số 374/TB-CP về “Kết quả kiểm tra, rà soát nội dung tố cáo của công dân tại dự án Khu đô thị sinh thái kinh tế mở Long Hưng, tỉnh Đồng Nai”.

Theo đó, ông Đinh Quốc Thái, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã thay mặt UBND tỉnh Đồng Nai ký Quyết định 3948/QĐ-UBND ngày 13/11/2007 phê duyệt quy hoạch chung xây dựng 1/5000 xã Long Hưng, hình thành khu đô thị sinh thái kinh tế mở Long Hưng trong khi khu đô thị chưa có thể hiện trong quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 1996 – 2010 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 561/QĐ-TTg ngày 07/7/1998, chưa đúng quy định về xây dựng quy hoạch chung đô thị tại Nghị định 08/2005/NĐ-CP.

Tuy nhiên, việc lập quy hoạch chung xây dựng xã Long Hưng, hình thành khu đô thị sinh thái kinh tế mở Long Hưng là chủ trương chung của UBND tỉnh Đồng Nai, nhằm mục tiêu phát triển xã Long Hưng từ khu vực bị chia cách, giao thông đi lại khó khăn trở thành khu đô thị phát triển bền vững, đồng bộ hiện đại trong tương lai, phù hợp với định hướng phát triển chung của tỉnh Đồng Nai nói riêng và của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam nói chung.

Sau khi phê duyệt quy hoạch chung xây dựng, khu đô thị sinh thái kinh tế mở Long Hưng đã được UBND tỉnh cập nhật, bổ sung trong quy hoạch sử dụng đất điều chỉnh đến năm 2010, được Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết số 56/NQ-CP ngày 27/11/2009.

Đến thời điểm kiểm tra, các dự án trong khu đô thị sinh thái kinh tế mở Long Hưng đang được triển khai theo quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch xây dựng 1/5000, quy hoạch sử dụng đất điều chỉnh đến năm 2010 và quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2010 – 2020 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Thanh tra Chính phủ đề nghị ổn định an sinh xã hội cho các hộ dân

Thông báo kết luận của Thanh tra Chính phủ còn nêu rõ, ông Đinh Quốc Thái, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai và ông Ao Văn Thinh, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cho phép đầu tư trái quy định. Cũng bởi, thẩm quyền cho phép đầu tư đối với các dự án thuộc khu vực quy hoạch khu đô thị sinh thái kinh tế mở Long Hưng theo Nghị Định 02/2006/NĐ-CP thuộc Thủ tướng Chính phủ quyết định. Tuy nhiên, sau đó, UBND tỉnh Đồng Nai đã báo cáo và được Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương, cho phép UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo triển khai dự án đầu tư theo quy hoạch đã phê duyệt.

Ngoài ra, Thanh tra Chính phủ cũng nêu vấn đề, do việc phê duyệt quy hoạch chung xây dựng và việc thỏa thuận địa điểm đầu tư ban đầu chưa đảm bảo đầy đủ về trình tự, thủ tục, chưa đúng thẩm quyền theo quy định. Bên cạnh đó, do dự án chậm được triển khai, ảnh hưởng đến sản xuất và sinh hoạt của một bộ phận người dân thuộc khu vực dự án dẫn đến khiếu nại, tố cáo kéo dài cần được xem xét, giải quyết.

Trên cơ sở kiến nghị của Thanh tra Chính phủ được Phó Thủ tướng thường trực chỉ đạo, Thanh tra Chính phủ đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai khẩn trương thực hiện một số nội dung. Trong đó, chỉ đạo giải quyết các nội dung khiếu nại của công dân liên quan đến việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo đúng quy định của pháp luật. Xem xét, thực hiện chính sách an sinh xã hội đối với các hộ dân có đất thuộc khu vực thu hồi để thực hiện dự án, tạo điều kiện để công dân ổn định cuộc sống, chấm dứt khiếu nại.

Dù kết luận là vậy, bà Hứa Phón Xình nhiều năm liền tìm đến các cơ quan chức năng để yêu cầu liên minh chủ đầu tư Nam Long Group và Hankyu Hanshin Properties Corp bồi thường phần đất bị thu hồi nhưng vẫn không có kết quả.

Trước dấu hiệu vi phạm và chậm trễ kéo dài của địa phương cũng như chủ đầu tư, vừa qua, bà Hứa Phón Xình đã đề nghị UBND xã Long Hưng ngăn chặn liên doanh Nam Long Group và Hankyu Hanshin Properties Corp ngưng bán hàng tại dự án Izumi City Đồng Nai. Lý do, liên doanh chủ đầu tư có dấu hiện huy động vốn trái phép, chưa bồi thường đất “chiếm dụng” của dân để thực hiện dự án.

Dự án Khu đô thị kinh tế mở Long Hưng bao gồm 3 dự án: Khu dân cư Long Hưng do Donacoop làm chủ đầu tư, 2 dự án được Donacoop “bán” lại cho các chủ đầu tư khác.

Phần đất của bà Hứa Phón Xình nằm trong dự án Izumi City Nam Long Đồng Nai do Tập đoàn Nam Long Group – Hankyu Hanshin Nhật Bản làm chủ đầu tư. Các sản phẩm của dự án này đang được rao bán với mức giá từ vài tỷ đồng đến chục tỷ đồng.

Ngày Nay sẽ thông tin liên quan đến vụ việc.