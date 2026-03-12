Thủ tướng ban hành Công điện về tăng cường giải pháp bảo đảm cung ứng xăng dầu

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 22/CĐ-TTg ngày 11/3/2026 về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm cung ứng xăng dầu cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của người dân, doanh nghiệp.
Công điện nêu trong những ngày qua, tình hình xung đột quân sự tại khu vực Trung Đông đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều văn bản chỉ đạo; các Bộ, cơ quan, địa phương, nhất là Bộ Công Thương, Bộ Tài chính đã chủ động, kịp thời thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp trong quản lý, điều hành, bảo đảm nguồn cung xăng dầu liên tục cho sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của người dân, doanh nghiệp.
Tuy nhiên, trong thời gian tới dự báo tình hình tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, tiềm ẩn đứt gãy chuỗi cung ứng, gây gián đoạn thương mại quốc tế và dòng chảy năng lượng toàn cầu… ảnh hưởng đến giá xăng dầu và nguồn cung xăng dầu cho thị trường thế giới và trong nước.
Đẩy nhanh bổ sung dự trữ quốc gia xăng dầu
Để tập trung thực hiện các giải pháp bảo đảm cung ứng đủ xăng dầu cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của người dân, doanh nghiệp, góp phần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, kịp thời, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp được giao tại các Nghị quyết của Chính phủ, các văn bản chỉ đạo, điều hành của Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm cung ứng xăng dầu và điều hành giá xăng dầu, trong đó tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp sau:
1. Bộ trưởng Bộ Công Thương theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác điều hành, bảo đảm cung ứng xăng dầu cho thị trường trong nước, trong đó:
Theo dõi sát diễn biến thị trường xăng dầu thế giới và trong nước, chủ động đánh giá tình hình cung cầu, dự trữ và hoạt động của hệ thống phân phối xăng dầu để chủ động thực hiện các giải pháp điều hành phù hợp theo thẩm quyền và quy định pháp luật; kịp thời báo cáo đề xuất cấp có thẩm quyền đối với các nội dung vượt thẩm quyền.
Chỉ đạo các thương nhân đầu mối sản xuất, kinh doanh xăng dầu chủ động xây dựng kế hoạch nguồn hàng, bảo đảm cung cấp đầy đủ xăng dầu cho hệ thống phân phối; duy trì hoạt động bán hàng thường xuyên, bán đúng giá niêm yết; theo dõi sát diễn biến thị trường xăng dầu thế giới và trong nước, chủ động có các giải pháp điều hành phù hợp; kịp thời điều tiết nguồn cung giữa các khu vực, địa bàn, bảo đảm chủ động, không để thiếu hụt, đứt gãy nguồn cung xăng dầu, đáp ứng đủ nhu cầu của nền kinh tế và tiêu dùng của xã hội.
Chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính trong công tác điều hành giá xăng dầu theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả, không để trục lợi chính sách, lợi ích nhóm; hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp.
Phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan đẩy nhanh việc bổ sung dự trữ quốc gia xăng dầu, hoàn thiện cơ chế xuất, cấp dự trữ quốc gia về xăng dầu để ứng cứu trong các trường hợp khẩn cấp theo quy định của Luật dự trữ quốc gia và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
Điều hành giá xăng dầu bảo đảm bình ổn thị trường, kiểm soát lạm phát, hỗ trợ cho sản xuất, kinh doanh
2. Bộ trưởng Bộ Tài chính theo dõi sát tình hình thị trường, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương thực hiện điều hành giá xăng dầu theo quy định pháp luật hiện hành; bảo đảm thực hiện mục tiêu bình ổn thị trường, kiểm soát lạm phát và hỗ trợ cho sản xuất, kinh doanh; tăng cường kiểm tra, giám sát việc trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu của các thương nhân đầu mối theo đúng quy định của pháp luật.
Đồng thời, chủ trì triển khai thực hiện các chính sách thuế theo quy định về mặt hàng xăng, dầu; kịp thời hướng dẫn cơ quan chức năng và các doanh nghiệp thực hiện thống nhất, đúng quy định, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động nhập khẩu xăng dầu.
3. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi về ngoại tệ, tín dụng để các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh xăng dầu tiếp cận nguồn vốn phục vụ nhập khẩu, dự trữ và kinh doanh xăng dầu theo đúng quy định của pháp luật.
Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh, vận chuyển, lưu thông, phân phối xăng dầu
4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường theo dõi sát diễn biến thị trường xăng dầu trên địa bàn; kịp thời triển khai các biện pháp quản lý, điều hành nhằm bảo đảm nguồn cung xăng dầu phục vụ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và nhu cầu tiêu dùng của người dân.
Phối hợp với các Bộ, ngành tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh, vận chuyển, lưu thông, phân phối xăng dầu và bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn theo quy định.
