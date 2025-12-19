Thủ tướng: Các công trình, dự án thể hiện tầm nhìn và khát vọng của Việt Nam

Hà Nội khởi công dự án đầu tư xây dựng trục đại lộ cảnh quan sông Hồng (Ngày Nay) - Hà Nội - Sáng ngày 19/12/2025, tại phường Phú Thượng, Liên danh các Nhà đầu tư Đại Quang Minh - Văn Phú - MIK Group - Thaco - T&T Group - Tập đoàn Hòa Phát đã tổ chức Lễ khởi công Dự án Đầu tư xây dựng Trục Đại lộ Cảnh quan sông Hồng dưới sự chỉ đạo của UBND TP Hà Nội.

Nhặt sạn Dấu ấn 100 năm Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam – Kỳ 2: Tránh tạo “chuẩn mực sai” cho lịch sử mỹ thuật Việt Nam (Ngày Nay) - Ở kỳ I của loạt bài, Ngày Nay đã chỉ ra những sai lệch nghiêm trọng trong phần tiểu sử họa sĩ Tô Ngọc Vân, quanh tên trường và chức danh hiệu trưởng. Sang kỳ II, những “hạt sạn” tiếp tục lộ diện trong phần viết về hai hiệu trưởng người Pháp là họa sĩ Victor Tardieu và nhà điêu khắc Évariste Jonchère. Điểm chung của các sai sót này nằm ở việc sử dụng sai danh xưng hành chính, bối cảnh lịch sử, kéo theo hệ quả có thể làm méo mó tiến trình phát triển của giáo dục mỹ thuật Việt Nam.

Bất thường: Căn hộ Parc Régent Park City vừa đặt cọc đã bán chênh 3-4 tỷ đồng? (Ngày Nay) -Sau 2 ngày mở bán, 300 căn hộ thuộc phân khu Parc Régent nằm trong khu đô thị Park City đã “sold out”. Tuy nhiên, ngay sau khi đóng toàn bộ giỏ hàng giai đoạn 1, môi giới bắt đầu chào bán chênh “suất ngoại giao”, “suất cư dân”, “suất nhân viên”của chính giỏ hàng này, với phần thu chênh lên tới 3-4 tỷ đồng/ một căn hộ.

Liên kết giáo dục: Sở GD-ĐT TP.HCM nói “không chỉ đạo, không cấp phép, không kinh doanh”? (Ngày Nay) - Chiều 18/12/2025, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM phối hợp cùng Trung tâm Báo chí tổ chức họp báo cung cấp thông tin về nội dung liên kết trong tổ chức hoạt động giáo dục tại các cơ sở giáo dục phổ thông và suất ăn bán trú trong nhà trường.

Viettel AI bắt tay Linker Vision mở rộng hệ sinh thái AI và thúc đẩy đô thị thông minh tại Việt Nam (Ngày Nay) - Viettel AI và Linker Vision ký kết Biên bản ghi nhớ (MoU), hướng tới đồng phát triển các giải pháp AI phục vụ đô thị thông minh, mở rộng hệ sinh thái AI tại Việt Nam và khu vực.

Vì sao VPBank đưa T1 về Việt Nam? Khi eSports là điểm kết nối thế hệ khách hàng mới (Ngày Nay) - Việc đưa toàn bộ đội hình T1 cùng huyền thoại Faker đến Hà Nội là dấu ấn lớn để VPBank tiếp cận và chinh phục hơn 30 triệu người chơi Liên Minh Huyền Thoại tại Việt Nam. Từ K-Pop đến eSports, VPBank đang chứng minh họ hiểu người trẻ, sống cùng văn hóa đại chúng và kiến tạo trải nghiệm chưa từng có.

Xóa tan nỗi sợ mang tên bạo lực học đường (Ngày Nay) - Nhằm nâng cao nhận thức về bạo lực tinh thần trong môi trường học đường, nhóm sinh viên ngành Công tác xã hội, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã phối hợp cùng với Ban giám hiệu trường THCS Đống Đa để tổ chức buổi chia sẻ đầy ý nghĩa mang tên “Điểm tựa cảm xúc - Vì môi trường học đường không bạo lực tinh thần”.

Gỡ điểm nghẽn pháp lý để hiện thực hóa chiến lược công nghiệp bán dẫn (Ngày Nay) - Luật Công nghiệp Công nghệ số 2025 mở ra cơ hội "lột xác" cho ngành bán dẫn nhờ ưu đãi vượt trội và liên kết vùng, tập trung tháo gỡ điểm nghẽn về hạ tầng sản xuất và nhân lực.

Chất lính trong một tâm hồn hoa (Ngày Nay) - Ít ai biết rằng, phía sau màu áo lính của khoa Cấp cứu ban đầu, Bệnh viện Quân y 354, còn có một góc rất khác - nơi một nữ điều dưỡng quân y lặng lẽ bồi đắp tâm hồn mình với những bình hoa.