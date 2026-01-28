Thủ tướng đôn đốc thực hiện các dự án phục vụ Hội nghị APEC 2027

(Ngày Nay) - Sáng 28/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã kiểm tra, đôn đốc việc triển khai các công trình, dự án phục vụ Hội nghị APEC 2027 tại Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang.

Cùng đi có các Phó Thủ tướng Chính phủ: Bùi Thanh Sơn, Nguyễn Chí Dũng; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và tỉnh An Giang.

* Kiểm tra, đôn đốc và tặng quà động viên các lực lượng đang thi công Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương Tập đoàn Mặt trời (Sun Group) - chủ đầu tư dự án đã triển khai nhanh, đồng bộ các hạng mục trọng yếu thuộc dự án. Nhờ đó khối lượng thi công tăng nhanh, nhà ga T2 đã hoàn thành phần xây dựng cơ bản, nhà ga VIP đạt khối lượng lớn và đang hoàn thiện. Hạng mục đường cất hạ cánh đang được đẩy mạnh.

Thủ tướng cho rằng, việc đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc được triển khai trong điều kiện vừa khai thác vừa thi công nên có khó khăn hơn so với thông thường. Do đó, Thủ tướng đề nghị đơn vị nhà thầu huy động lực lượng, thiết bị, máy móc và huy động thêm các nhà thầu phụ, tổ chức thi công “3 ca 4 kíp; làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm; ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương; vượt nắng, thắng mưa; làm việc xuyên lễ, Tết; chỉ bàn làm không bàn lùi”; tranh thủ mùa khô, đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án, song phải đảm bảo kỹ mỹ thuật, chất lượng, an toàn, vệ sinh môi trường, theo quy định, quy trình, quy chuẩn, tiêu chuẩn.

Thủ tướng chỉ rõ yêu cầu xây dựng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc theo hướng hiện đại, xanh hóa, số hoá, tối ưu hóa hiệu quả khai thác. Thủ tướng chỉ đạo địa phương khẩn trương hoàn thành giải phóng mặt bằng với tầm nhìn xa, tạo dư địa cho phát triển, đặc biệt thực hiện theo đúng pháp luật, nhưng tính đến yếu tố hỗ trợ nhân dân; giao mỏ nguyên vật liệu san lấp thông thường trực tiếp cho nhà đầu tư, nhà thầu, nếu đơn vị nào không khai thác, hoặc chậm triển khai thì thu hồi giao cho đơn vị khác. Các bộ phận phải phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, đảm bảo dự án được triển khai “không lãng phí một ngày, không chậm trong một tuần và không mất cơ hội trong một tháng”.

* Kiểm tra, tặng quà lực lượng đang thi công Đường tỉnh ĐT.975 - đường kết nối trục động lực và Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương chủ đầu tư, các nhà thầu đã tập trung giải phóng mặt bằng, thi công nền đường theo tiến độ; cần khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công theo điều kiện mặt bằng thực tế, bảo đảm tiến độ tổng thể của dự án. Đặc biệt, các bên thực hiện nghiêm chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm trong việc nâng cao chất lượng và năng lực khai thác lâu dài của tuyến đường.

* Sáng cùng ngày tại Phú Quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khởi công Khu đô thị hỗn hợp Bãi Đất Đỏ và Khu đô thị hỗn hợp du lịch sinh thái Núi Ông Quán - hai trong số 21 dự án APEC được phê duyệt do Sun Group làm chủ đầu tư.

Trong đó, Khu đô thị hỗn hợp Bãi Đất Đỏ với quy mô 88,4 ha, tổng mức đầu tư khoảng 64.000 tỷ đồng. Dự án có vị trí liền kề Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC, Nhà biểu diễn đa năng, Công viên APEC, nằm trên trục Đại lộ APEC, kết nối thuận tiện tới Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc mở rộng. Khu đô thị được phát triển theo trục Đại lộ APEC, hai bên là các toà tháp cao tới 40 tầng, tích hợp khách sạn cao cấp, trung tâm thương mại, quảng trường ven biển…

Điểm nhấn của dự án là cụm 15 tòa khách sạn cao tầng ven biển với gần 6.500 phòng, tạo nên một “thành phố khách sạn” ngay giữa đảo ngọc Phú Quốc. Cụm công trình này được kỳ vọng sẽ biến Bãi Đất Đỏ thành một “Sydney thứ hai”, đẳng cấp thế giới nhưng vẫn giàu bản sắc bản địa.

Trong khi đó, Khu đô thị hỗn hợp du lịch sinh thái Núi Ông Quán có tổng mức đầu tư khoảng 5.550 tỷ đồng, quy mô hơn 21 ha, tọa lạc trên sườn đồi, liền kề bãi Đất Đỏ và thị trấn Hoàng Hôn. Dự án được định hướng phát triển như một đô thị sinh thái đa chức năng, tích hợp lưu trú, dịch vụ và thương mại. Khi hoàn thiện, dự kiến cung cấp khoảng 5.200 căn hộ dịch vụ, góp phần giải quyết bài toán thiếu hụt cơ sở lưu trú hiện đang rất cấp bách tại Phú Quốc và chuẩn bị tốt nhất cho APEC 2027.

Hai dự án sẽ bổ sung khoảng 12.000 phòng nghỉ, căn hộ dịch vụ và các trung tâm thương mại, cảnh quan tầm vóc quốc tế,… chuẩn bị cơ sở hạ tầng lưu trú tốt nhất, đáp ứng các yêu cầu khắt khe phục vụ sự kiện đối ngoại cấp cao APEC 2027, đồng thời góp phần kiến tạo bộ mặt đô thị khách sạn và thương mại mới cho Phú Quốc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng trước việc khởi công các dự án ngay sau thành công tốt đẹp của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, thể hiện "lựa chọn đúng - triển khai nhanh - làm đến nơi đến chốn - đo lường bằng kết quả", với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, làm việc nào ra việc đó, làm việc nào dứt việc đó; phân công rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ sản phẩm; lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, chủ thể trong quá trình phát triển.

Nhắc lại việc Việt Nam lần thứ 3 đăng cai tổ chức Hội nghị APEC, Thủ tướng nêu rõ, việc được đăng cai tổ chức Năm APEC 2027 là vinh dự với Việt Nam và đặc khu Phú Quốc. Một trụ cột góp phần vào thành công tổ chức thành công các Hội nghị APEC là hạ tầng chiến lược. Việc đầu tư các dự án hạ tầng phục vụ APEC sẽ góp phần phát triển đất nước, An Giang và Phú Quốc nói riêng, nâng cao tiềm lực, vị thế, uy tín đất nước.

Thời gian để triển khai các dự án phục vụ APEC 2027 chỉ còn gần 2 năm, Thủ tướng cho biết, Bộ Chính trị, lãnh đạo chủ chốt, đặc biệt là Tổng Bí thư đã chỉ đạo tổ chức thành công Hội nghị APEC cả về hạ tầng, nội dung, công tác tổ chức. Các bộ ngành, địa phương, cơ quan, đặc biệt là đặc khu Phú Quốc và An Giang phải thực hiện thật tốt các nhiệm vụ được giao, làm hết trách nhiệm, làm đến cùng, hiệu quả và kêu gọi nhân dân tham gia, ủng hộ.

Thủ tướng đề nghị thực hiện nghiêm túc, hiệu quả “5 hóa”, “4 không” và “3 có” với đặc khu Phú Quốc. Trong đó, “5 hóa” gồm: Xanh hóa; số hóa; tối ưu hóa tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh; thông minh hóa quản lý, quản trị; hài hòa hóa lợi ích của Nhà nước, người dân và doanh nghiệp. “4 không” gồm: không lãng phí một ngày, không chậm trễ trong một tuần, không bỏ lỡ cơ hội trong một tháng và không bị động trong một năm. “3 có” gồm: có sự đóng góp của Nhà nước, có sự đóng góp của doanh nghiệp, có sự đóng góp của nhân dân.

Thủ tướng hoan nghênh và đề nghị An Giang, đặc khu Phú Quốc tiếp tục triển khai các thủ tục theo quy định để tạo điều kiện cho doanh nghiệp triển khai dự án phục vụ APEC; hoan nghênh Sun Group tham gia triển khai dự án lớn; các nhà thầu tham gia dự án thể hiện tinh thần trách nhiệm cao. Việc triển khai các dự án cần đáp ứng 6 yêu cầu: Đúng pháp luật, bảo đảm tiến độ, bảo đảm chất lượng, bảo đảm kỹ thuật, mỹ thuật, bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh môi trường, tối ưu hóa hiệu quả. Các bộ ngành phải hỗ trợ địa phương, nghiệp, người dân trong triển khai các dự án và kêu gọi nhân dân ủng hộ tối đa trong triển khai các nhiệm vụ tại Phú Quốc, An Giang.

* Trưa cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc làm việc với các bộ, ngành, địa phương, tỉnh An Giang và các chủ đầu tư nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy triển khai các dự án phục vụ APEC.

Hội nghị APEC 2027 là nhiệm vụ chính trị, đối ngoại đặc biệt quan trọng sẽ được tổ chức tại Đặc khu Phú Quốc. Việc phát triển hạ tầng phục vụ Hội nghị, vừa là yêu cầu nhiệm vụ cấp bách, vừa là cơ hội tạo bước đột phá về hạ tầng, dịch vụ và không gian phát triển của tỉnh và Đặc khu.

Thực hiện các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao, với sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự phối hợp của các ban, bộ, ngành Trung ương và tỉnh An Giang, đến nay các công trình, dự án phục vụ Hội nghị được triển khai đồng loạt, nhất là đối với các dự án then chốt, nhằm bảo đảm triển khai đồng bộ và đáp ứng tiến độ phục vụ Hội nghị APEC 2027.

Tỉnh An Giang được giao triển khai thực hiện 21 công trình, dự án, trong đó có 10 dự án đầu tư công và 11 dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) và đầu tư kinh doanh.

Hiện nay, cả 10/10 dự án thuộc nhóm dự án đầu tư công đã phê duyệt lựa chọn nhà đầu tư và lựa chọn nhà thầu thi công: Dự án Hồ nước Cửa Cạn, Dự án Hồ nước Dương Đông 2, Dự án Xây dựng kè và san lấp mặt bằng xây dựng Trung tâm tổ chức hội nghị APEC và các công trình chức năng, Dự án Đại lộ APEC, Dự án Ngầm hoá hạ tầng kỹ thuật khu vực An Thới, Dự án Ngầm hóa hạ tầng kỹ thuật khu vực Dương Đông; Nhóm dự án Khu tái định cư… Tổng số vốn đã giải ngân năm 2025 đạt hơn 2.600 tỷ đồng, đạt 64,2% kế hoạch.

Đối với 11 dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) và đầu tư kinh doanh, đến nay tất cả đều đã lựa chọn xong nhà đầu tư theo đúng quy định. Trong đó có các dự án quy mô lớn như: Dự án đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, Dự án Khu đô thị hỗn hợp – Bãi Đất Đỏ, Dự án Khu đô thị hỗn hợp du lịch sinh thái Núi Ông Quán, Dự án Nhà máy nước Hồ Cửa Cạn, Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt Bãi Bổn, Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh… Nhiều dự án được triển khai đạt và vượt tiến độ, hứa hẹn kịp đưa vào khai thác phục vụ Hội nghị APEC.

Lãnh đạo tỉnh An Giang và các chủ đầu tư đề xuất, kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét giải quyết một số vấn đề về việc bàn giao quỹ đất thanh toán hợp đồng BT; bảo đảm nguồn vật liệu san lấp các công trình; ngầm hóa lưới điện trung áp, hạ áp; điều chỉnh mở rộng quy mô một số dự án cụ thể…

Kết luận cuộc làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh, biểu dương các Phó Thủ tướng Chính phủ, bộ, ngành và tỉnh An Giang đã phát huy tinh thần trách nhiệm, triển khai nhiệm vụ theo đúng chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt là chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Thời gian chuẩn bị cho Hội nghị APEC không còn nhiều, Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương phải quyết tâm phải cao hơn nữa, nỗ lực nhiều hơn nữa, hiệu quả hơn nữa để công việc đạt mục tiêu về tiến độ, chất lượng, an toàn, cảnh quan, môi trường, an sinh xã hội… Việc đầu tư phát triển hạ tầng tại Phú Quốc không chỉ tập trung cho Hội nghị APEC 2027 mà phải tính đến lâu dài, với tầm nhìn 100 năm trở lên. Do đó, các bên liên quan phải rà soát các quy hoạch; thiện nghiêm túc, hiệu quả “5 hóa”, “4 không” và “3 có” với đặc khu Phú Quốc.

Đánh giá việc triển khai 21 công trình, dự án phục vụ Hội nghị APEC 2027 đang được triển khai tốt, trong đó nổi bật như việc bàn giao, triển khai mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý phải thực hiện nghiêm chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về nghiên cứu đầu tư xây dựng trục giao thông Bắc - Nam tại Phú Quốc quy mô 10 làn xe; nghiên cứu xây dựng trục giao thông Đông - Tây Phú Quốc với quy mô tương tự và quy hoạch, xây dựng tuyến đường bao biển Phú Quốc.

Thủ tướng nhất trí giải quyết các đề xuất, kiến nghị của địa phương, đơn vị; yêu cầu trong 1 tháng hoàn thành dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về việc bàn giao quỹ đất thanh toán hợp đồng BT. Thủ tướng yêu cầu An Giang cấp phép trực triếp cho các chủ đầu tư, nhà thầu mở rộng khai thác các mỏ nguyên vật liệu, kiên quyết thu hồi đối với đơn vị không làm tốt để giao cho đơn vị làm tốt. Các bộ, ngành liên quan cần quán triệt tinh thần vừa phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, hoàn thành giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai các dự án.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng nhất trí với đề xuất và yêu cầu phải ngầm hóa, bao gồm hạ tầng điện, viễn thông, cấp thoát nước; điều chỉnh quy mô các dự án hạ tầng giao thông, Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc.