Thủ tướng: Kinh tế số là động lực, xã hội số là nền tảng, con người là trung tâm

(Ngày Nay) - Thủ tướng yêu cầu các đại biểu đề xuất giải pháp để Việt Nam trở thành cái nôi khởi nghiệp sáng tạo, phát triển công nghệ mới; xây dựng xã hội số văn minh, bao trùm, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Sáng 20/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Diễn đàn Quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số lần thứ 3, trực tuyến tới 34 tỉnh, thành phố, với chủ đề “Phát triển kinh tế số, xã hội số toàn diện, bao trùm; đạt mục tiêu tăng trưởng GDP hai con số giai đoạn 2026–2030”.

Cùng chủ trì Diễn đàn có: các Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng, Bùi Thanh Sơn; Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng; Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình. Dự diễn đàn có lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; lãnh đạo các địa phương, các doanh nghiệp công nghệ, các viện nghiên cứu, trường đại học, chuyên gia trong nước và quốc tế; đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Phát biểu khai mạc, chuyển lời thăm hỏi, chúc mừng tốt đẹp nhất của Tổng Bí thư Tô Lâm tới diễn đàn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng, việc tổ chức Diễn đàn Quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số lần thứ 3 vừa để chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI; đồng thời đánh giá kết quả, đưa ra định hướng mới, mục tiêu mới phát triển kinh tế số, xã hội số thời gian tới.

Theo Thủ tướng Chính phủ, phát triển kinh tế số nhằm đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cấu trúc lại nền kinh tế, nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh; xây dựng xã hội số bao trùm, nhân văn, nâng cao chất lượng sống bình đẳng trong tiếp cận dịch vụ, thu hẹp khoảng cách phát triển, phát huy bản sắc văn hóa trên môi trường số.

Nhấn mạnh tinh thần “kinh tế số là động lực, xã hội số là nền tảng, con người là trung tâm,” Thủ tướng cho biết, thời gian qua Đảng, Nhà nước, Chính phủ luôn quan tâm và đề ra nhiều chủ trương, đường lối, cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế số và xã hội số. Đại hội Đảng lần thứ XIII xác định phát triển kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế; từng bước phát triền kinh tế số, xã hội số.

Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị cũng xác định đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; xác định đây là đột phá hàng đầu, là động lực để phát triển nhanh lực lượng sản xuất hiện đại, hoàn thiện quan hệ sản xuất, đổi mới phương thức quản trị quốc gia, phát triển kinh tế xã hội, ngăn chặt nguy cơ tụt hậu, đưa đất nước phát triển bứt phá, giàu mạnh trong kỷ nguyên mới.

Nêu mục tiêu của diễn đàn, Thủ tướng Chính phủ đề nghị các đại biểu tập trung đánh giá kết quả; thảo luận, phân tích và đề xuất các giải pháp đột phá phát triển kinh tế số, xã hội số.

Trong số đó, đánh giá thẳng thắn, khách quan, có minh chứng bằng số liệu cụ thể về thực trạng phát triển kinh tế số, xã hội số của Việt Nam thời gian, qua đó xác định Việt Nam đang đứng ở đâu trong chuỗi giá trị công nghệ toàn cầu; từ đó định hướng hướng đi thời gian tới; đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm hay bài học quý cách làm sáng tạo trong phát triển kinh tế số, xã hội số, đặc biệt là các bài học từ các tập đoàn công nghệ lớn, các địa phương đi đầu.

Thủ tướng cũng đề nghị nhận diện rõ những tồn tại, hạn chế, yếu kém, vướng mắc, rào cản, điểm nghẽn, nhất là về thể chế, cơ chế, chính sách để triển khai phát triển các dịch vụ số xuyên biên giới, sở hữu trí tuệ, đảm bảo an ninh mạng; xác định rõ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đột phá để thúc đẩy phát triển mạnh mẽ kinh tế số, xã hội số trong thời gian tới để kinh tế số thực sự thấm sâu vào mọi người, mọi nhà, mọi ngõ ngách của nền kinh tế; giải pháp để khơi thông những điểm nghẽn còn ách tắc trong kết nối, chia sẻ dữ liệu; giải pháp để Việt Nam trở thành cái nôi của khởi nghiệp sáng tạo và phát triển công nghệ mới; xây dựng một xã hội số văn minh, bao trùm, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Đề nghị các đại biểu góp ý để xây dựng chương trình kinh tế số, xã hội số phù hợp điều kiện Việt Nam để Việt Nam “tiến cùng, bắt kịp và vượt lên” trong tiến trình này của kỷ nguyên mới, Thủ tướng Chính phủ mong các nhà khoa học, nhà quản lý có những đánh giá, góp ý, ý tưởng hay để chia sẻ, đúc rút lại, đề ra những việc cần phải làm thời gian tới để có nền kinh tế số, xã hội số phát triển trong xu thế chung của thế giới.

Đặc biệt, trên nền tảng, đặc thù, điều kiện hiện nay, Việt Nam phải có giải pháp như thế nào. Trên tinh thần Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ, chúng ta cần rút kinh nghiệm để có một kinh tế số, xã hội số phát triển trong dòng chảy chung của thế giới; cần tìm ra những địa chỉ, con người làm tốt; tăng cường cá thể hóa trách nhiệm cá nhân.

Diễn đàn Quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số là sự kiện thường niên nhằm tạo không gian đối thoại chính sách, chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy các sáng kiến đổi mới sáng tạo trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia.

Thông qua Diễn đàn, các chủ thể từ khu vực công đến khu vực tư nhân, từ cơ quan hoạch định chính sách đến doanh nghiệp, nhà khoa học có điều kiện cùng trao đổi, kết nối và đề xuất giải pháp phát triển kinh tế số, xã hội số gắn với yêu cầu thực tiễn của đất nước.

Diễn đàn Quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số lần thứ 3 tập trung cung cấp bức tranh toàn cảnh về tình hình triển khai phát triển kinh tế số và xã hội số trong giai đoạn 2021-2025; đồng thời chỉ ra những điểm sáng, điểm nghẽn, dư địa tăng trưởng cũng như không gian chính sách mới, làm cơ sở đề xuất các giải pháp đột phá cho giai đoạn sau.

Trong số đó, các đại biểu đánh giá tổng quan tình hình phát triển kinh tế số, xã hội số của Việt Nam giai đoạn 2021-2025; chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, các mô hình thành công trong triển khai chuyển đổi số tại các bộ, ngành, địa phương và thảo luận chuyên sâu về ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong phát triển kinh tế số và xã hội số.

Tại Diễn đàn năm nay có lễ phát động Chương trình “Học từ làm việc thực tế” - sáng kiến mang tính hệ thống, dựa trên mô hình hợp tác ba nhà: nhà nước - nhà trường - nhà doanh nghiệp. Chương trình nhằm thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực kinh tế số cho các ngành, lĩnh vực trọng điểm, góp phần giải quyết bài toán nhân lực chất lượng cao trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia.