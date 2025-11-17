Chuyến thăm của Thủ tướng hứa hẹn nâng quan hệ Việt Nam-Algeria lên tầm cao mới

(Ngày Nay) - Việt Nam là cầu nối chiến lược của Algeria để tiếp cận thị trường Đông Nam Á và châu Á-TBD, trong khi Algeria cũng là cửa ngõ quan trọng để Việt nam thâm nhập thị trường châu Phi và khối Arab.

Trước thềm chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới Algeria dự kiến từ ngày 18-20/11, phóng viên đã phỏng vấn Đại sứ Việt Nam tại Algeria Trần Quốc Khánh về quan hệ giữa hai nước.

Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn:

- Xin Đại sứ đánh giá về quan hệ hiện nay giữa Algeria và Việt Nam?

Đại sứ Trần Quốc Khánh: Như các bạn đã biết, quan hệ Việt Nam-Algeria có lịch sử rất đặc biệt. Đây là mối quan hệ được xây dựng trên nền tảng của sự đồng cảm về khát vọng hòa bình và độc lập, dựa trên tinh thần đoàn kết và ủng hộ lẫn nhau trong thời kỳ đấu tranh giành độc lập và giải phóng dân tộc.

Năm nay đánh dấu 63 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (28/10/1962-28/10/2025) song trên thực tế, mối quan hệ này đã được vun đắp và phát triển từ trước đó.

Ngay từ những năm 1950, một số quân nhân Algeria - lính lê dương bị buộc phải phục vụ cho Pháp - đã chuyển sang chiến đấu trong hàng ngũ Việt Minh. Họ sau này đều trở thành nòng cốt trong cách mạng giải phóng Algeria.

Năm 1958, Việt Nam là một trong những quốc gia châu Á đầu tiên công nhận Chính phủ lâm thời Cộng hòa Algeria, thời điểm mà Algeria chưa được nhiều quốc gia công nhận.

Ngược lại, Algeria cũng là một trong những quốc gia châu Phi ủng hộ nhiệt thành nhất cho Việt Nam trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước cũng như giai đoạn xây dựng, phát triển đất nước sau này.

Trên nền tảng vững chắc đó, quan hệ hai nước ngày càng được vun đắp, củng cố và mở rộng. Hai nước duy trì sự tin cậy chính trị cao, thường xuyên ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế và khu vực.

Trong lĩnh vực thương mại và đầu tư, hai nước có nhiều nỗ lực đáng ghi nhận. Algeria hiện là một trong những đối tác thương mại quan trọng của Việt Nam tại châu Phi. Kim ngạch thương mại hai chiều từ đầu năm 2025 đến nay đạt trên 450 triệu USD.

Đặc biệt, dự án Liên doanh khai thác dầu khí của Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PETROVIETNAM) tại Algeria là một trong những dự án đầu tư nước ngoài thành công nhất của PETROVIETNAM và là điểm sáng cho hợp tác kinh tế song phương.

Bên cạnh đó, triết lý sống và tinh thần thượng võ của người Việt Nam được lan tỏa thông qua gần 30.000 võ sinh Vovinam (Việt Võ Đạo) tại Algeria.

Giao lưu giữa nhân dân hai nước cũng có bước phát triển mạnh mẽ. Ngày càng có nhiều bạn trẻ Algeria đến Việt Nam để tìm kiếm cơ hội việc làm. Người dân hai nước luôn dành cho nhau những cảm tình đặc biệt mà hiếm có dân tộc nào trên thế giới có được.

Tóm lại, quan hệ giữa Việt Nam và Algeria là một tài sản quý báu được xây dựng theo chiều dài lịch sử, được vun đắp bởi Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhiều thế hệ lãnh đạo của hai nước, và được củng cố bằng sự hợp tác trong hiện tại.

Trách nhiệm của chúng ta là gìn giữ, phát huy và đưa quan hệ này lên tầm cao mới, vì lợi ích của nhân dân hai nước và vì hoà bình, phát triển của nhân loại.

- Theo Đại sứ, đâu là những thuận lợi và khó khăn trong việc tăng cường hợp tác giữa hai nước?

Đại sứ Trần Quốc Khánh: Theo tôi, lòng tin chính trị sâu sắc dựa trên mối quan hệ hữu nghị truyền thống được xây dựng từ những năm tháng gian khó và thiện cảm mà nhân dân Algeria dành cho văn hóa Việt Nam, con người Việt Nam là tài sản vô giá, là nền tảng vững chắc cho các hợp tác về kinh tế, văn hoá và giao lưu nhân dân.

Hiện nay, với tiềm năng và thế mạnh của mỗi bên, hai nước là những phần bù hoàn hảo của nhau. Algeria có diện tích lớn nhất châu Phi, gấp gần 8 lần diện tích Việt Nam, là cửa ngõ châu Phi và có tiềm năng rất lớn về năng lượng cũng như nguyên liệu. Trong khi đó, Việt Nam có thế mạnh về sản xuất, chế biến nông sản và xuất khẩu hàng chất lượng cao.

Việt Nam là cầu nối chiến lược của Algeria để tiếp cận thị trường Đông Nam Á và châu Á-Thái Bình Dương, trong khi Algeria cũng là cửa ngõ quan trọng để Việt nam thâm nhập thị trường châu Phi và khối Arab.

Tuy vậy, hợp tác giữa hai nước, đặc biệt là hợp tác kinh doanh và đầu tư, cũng đối mặt với không ít thách thức. Trước hết, khoảng cách địa lý, chi phí hậu cần dẫn đến việc hạn chế khả năng giao thương hàng hoá song phương. Thêm vào đó, doanh nghiệp hai bên còn thiếu thông tin về môi trường đầu tư, luật pháp và nhu cầu của nhau.

Những khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa kinh doanh, hệ thống pháp lý và các tiêu chuẩn kỹ thuật cũng là những rào cản khiến cho hợp tác song phương chưa tương xứng với tiềm năng và mong muốn của hai phía.

- Vậy, xin Đại sứ cho biết hai bên cần làm gì để đạt được những kết quả hợp tác thực chất trong tương lai gần?

Đại sứ Trần Quốc Khánh: Tôi cho rằng để đạt được những kết quả hợp tác thực chất trong thời gian tới, hai phía cần tập trung giải quyết những thách thức đã nêu và phát huy triệt để các thế mạnh của nhau. Các giải pháp cần tập trung vào các trụ cột chính như hoàn thiện khung pháp lý, ưu tiên hợp tác kinh tế-thương mại-đầu tư và tăng cường kết nối hậu cần.

Về khung pháp lý, cần tạo các cơ chế giúp các nhà đầu tư và doanh nghiệp hai nước yên tâm khi hoạt động tại thị trường của nhau, giảm thiểu rủi ro pháp lý và chi phí tài chính.

Hai phía cần nghiên cứu, ban hành các chính sách ưu đãi song phương, đặc biệt đối với các dự án đầu tư lớn, mang tính chiến lược và phù hợp với thế mạnh của mỗi nước.

Bên cạnh đó, các Cơ quan đại diện hai nước cần tăng cường vai trò đầu mối phối hợp với các bộ ngành, cơ quan chức năng để thúc đẩy tổ chức các diễn đàn hợp tác, diễn đàn doanh nghiệp, tăng cường cung cấp thông tin thị trường và hỗ trợ kết nối đối tác.

Với quyết tâm của lãnh đạo hai nước trong việc nâng quan hệ Việt Nam-Algeria lên tầm cao mới, tôi tin tưởng chắc chắn rằng hai nước sẽ sớm tháo gỡ được những hạn chế trong hợp tác thời gian qua, hướng tới quan hệ đối tác toàn diện, tôn trọng lẫn nhau và cùng có lợi, xứng tầm với nền tảng hữu nghị truyền thống tốt đẹp cũng như vai trò, vị thế mới của mỗi nước tại khu vực và trên trường quốc tế.

- Xin trân trọng cảm ơn Đại sứ.