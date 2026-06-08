Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón trọng thể Thủ tướng Thái Lan

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(Ngày Nay) - Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Charnvirakul đã đến Thủ đô Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba từ ngày 8 đến ngày 9/6/2026.
Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón trọng thể Thủ tướng Thái Lan

Chiều 8/6, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chủ trì lễ đón Thủ tướng Anutin Charnvirakul thăm chính thức Việt Nam.

Tham dự lễ đón có các Ủy viên Bộ Chính trị: Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung...

Chuyến thăm của Thủ tướng Anutin Charnvirakul lần này nối tiếp ngay sau chuyến thăm chính thức Thái Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm từ ngày 27 đến 29/5/2026 vừa qua và diễn ra trong bối cảnh năm 2026 hai nước cùng nhau kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (6/8/1976 - 6/8/2026), qua đó cho thấy sự coi trọng lẫn nhau giữa lãnh đạo cấp cao hai nước và quyết tâm của hai nước trong việc thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Thái Lan.

Các cháu thanh thiếu niên, thiếu nhi Thủ đô vẫy cờ hai nước chào đón Thủ tướng Anutin Charnvirakul và Đoàn cấp cao Vương quốc Thái Lan.

Trong không khí thắm tình hữu nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng có mặt tại thảm đỏ nồng nhiệt chào đón Thủ tướng Anutin Charnvirakul dẫn đầu Đoàn cấp cao Vương quốc Thái Lan thăm chính thức Việt Nam. Đại diện thiếu nhi Thủ đô tiến tới trao tặng Thủ tướng Anutin Charnvirakul bó hoa tươi thắm.

Trong tiếng nhạc chào mừng, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Anutin Charnvirakul bước lên bục danh dự tại sảnh chính trụ sở Chính phủ. Sau khi nghe quân nhạc cử Quốc thiều hai nước, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Anutin Charnvirakul bước tới cúi chào quân kỳ và duyệt Đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. Tiếp đó, hai nhà lãnh đạo giới thiệu thành phần Đoàn cấp cao hai nước tham dự lễ đón.

Kể từ khi hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 6/8/1976, đến nay quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng phát triển nhanh cả về chiều rộng và chiều sâu. Hai nước duy trì mối quan hệ tốt đẹp và sự tin cậy chính trị cao giữa lãnh đạo và nhân dân hai nước. Đây chính là nền tảng vững chắc, quan trọng góp phần thúc đẩy quan hệ giữa hai bên ngày càng sâu sắc, tin cậy ở tất cả các cấp, trên tất cả các kênh.

Một trong những trụ cột hợp tác nổi bật nhất giữa hai nước trong thời gian qua là hợp tác về kinh tế, thương mại và đầu tư. Thái Lan là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong khối ASEAN. Kim ngạch thương mại song phương năm 2025 đạt hơn 22 tỷ USD, tăng khoảng 10% so với năm trước đó.

Bên cạnh kinh tế, hợp tác quốc phòng-an ninh giữa hai nước ngày càng thực chất và đi vào chiều sâu. Du lịch và giao lưu nhân dân cũng là một điểm sáng trong quan hệ hai nước. Hiện, có hơn 20 cặp địa phương có mối quan hệ hợp tác với nhau thông qua các văn bản ghi nhớ (MOU).

Trên trường quốc tế, hai nước hợp tác chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, đặc biệt là tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Liên hợp quốc, Diễn đàn hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC), Cơ chế hợp tác tiểu vùng sông Mê Công…

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul là biểu hiện rất cụ thể, rất sinh động, thể hiện sự coi trọng của Thái Lan đối với quan hệ hợp tác song phương với Việt Nam, cũng như mong muốn, quyết tâm của Chính phủ Thái Lan thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước vốn đã được nâng cấp thành Đối tác chiến lược toàn diện trong năm 2025.

Cùng với đó, việc Thủ tướng Thái Lan tham dự trực tiếp Diễn đàn Tương lai ASEAN thể hiện sự coi trọng của Thái Lan không chỉ trong quan hệ song phương với Việt Nam mà còn đối với các sáng kiến của ASEAN nhằm thúc đẩy xây dựng cộng đồng, thúc đẩy đoàn kết, thúc đẩy đối thoại để tìm ra giải pháp giúp ASEAN có thể đối mặt và giải quyết thành công các thách thức đặt ra hiện nay.

Sau lễ đón, hai Thủ tướng dẫn đầu đoàn cấp cao hai nước tiến hành hội đàm nhằm đánh giá kết quả hợp tác giữa hai nước thời gian qua và đề xuất các phương hướng hợp tác thời gian tới. Hai Thủ tướng cũng tham quan trưng bày ảnh về mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp Việt Nam - Thái Lan do Văn phòng Chính phủ phối hợp với Thông tấn xã Việt Nam thực hiện.

PV
Thái Lan Việt Nam Thủ tướng Lê Minh Hưng

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