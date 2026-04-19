Thủ tướng Lê Minh Hưng: Tên gọi "Cảnh sát hình sự" mãi là niềm tin cậy của Nhân dân

(Ngày Nay) - Ngày 18/4, tại Thủ đô Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự Lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát hình sự, Bộ Công an (18/4/1946 – 18/4/2026) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh do Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang chủ trì buổi lễ. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Văn Nên, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi Thư và lẵng hoa chúc mừng.

Sau thắng lợi Cách mạng Tháng Tám năm 1945, trong bối cảnh chính quyền cách mạng non trẻ đối mặt với vô vàn khó khăn, thách thức, ngày 18/4/1946, Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) ban hành Nghị định số 121-NV/NĐ quy định về tổ chức bộ máy Việt Nam Công an vụ. Theo đó, lực lượng Cảnh sát hình sự được hình thành và hoạt động tại cả Trung ương và các địa phương.

Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, những thành tích, cống hiến của lực lượng Cảnh sát hình sự đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao và tặng nhiều phần thưởng cao quý. Bước vào kỷ nguyên mới, lực lượng Cảnh sát hình sự tiếp tục xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện, thật sự sắc bén, tinh nhuệ, hiện đại, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ đấu tranh phòng, chống tội phạm vì sự bình yên cuộc sống của nhân dân và vì đất nước phát triển giàu mạnh, văn minh, phồn vinh hạnh phúc.

Tại Lễ kỷ niệm, đại diện các thế hệ cán bộ Cảnh sát hình sự phát biểu ôn lại những dấu ấn, chiến công và những cống hiến thầm lặng trong hành trình 80 năm lịch sử xây dựng, chiến đấu và trưởng thành; quyết tâm tiếp nối và phát huy truyền thống, tiếp tục đổi mới tư duy, phương pháp, gương mẫu tiên phong trong rèn luyện bản lĩnh, nâng cao năng lực, siết chặt kỷ luật, làm chủ công nghệ, chủ động tấn công tội phạm, góp phần giữ vững kỷ cương xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Tại Lễ kỷ niệm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng Lực lượng Cảnh sát hình sự, Bộ Công an; trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân tặng 6 tập thể, cá nhân thuộc Lực lượng Cảnh sát hình sự.

Nhân dịp này, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an được trao tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất; 80 đại biểu điển hình tiêu biểu của lực lượng Cảnh sát hình sự trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về trật tự xã hội được biểu dương, tôn vinh, trao tặng các phần thưởng cao quý khác.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng khẳng định, trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Cảnh sát hình sự đã viết nên bản hùng ca bằng sự tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, tận tụy phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân; bằng mồ hôi, trí tuệ, bản lĩnh, sự dấn thân, hy sinh; vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, lập nhiều chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc.

Ngay từ những ngày đầu chính quyền cách mạng non trẻ, tiền thân là đội trị an dân cảnh, đơn vị hình cảnh, lực lượng Cảnh sát hình sự đã nhanh chóng khẳng định vai trò, lập nhiều chiến công, góp phần bảo vệ chính quyền cách mạng, bảo vệ cuộc sống bình yên của Nhân dân. Trong các cuộc kháng chiến, lực lượng Cảnh sát hình sự đã kiên cường bám trụ, phối hợp chiến đấu, truy quét tội phạm, trừ gian, diệt ác, bảo vệ vững chắc hậu phương, đóng góp thầm lặng nhưng vô cùng to lớn vào thắng lợi chung của đất nước.

Sau khi đất nước thống nhất, lực lượng Cảnh sát hình sự tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các lực lượng khác truy quét tàn quân, phản động; mở nhiều chiến dịch tấn công, trấn áp tội phạm, qua đó góp phần thiết lập trật tự, kỷ cương xã hội, xây dựng, củng cố lòng tin của nhân dân vào chế độ xã hội chủ nghĩa.

Trong thời kỳ đổi mới, lực lượng tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt, chủ công trong đấu tranh với các loại tội phạm, không để tội phạm lộng hành, không để tồn tại các "điểm nóng" về tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội. Đặc biệt, trong những năm gần đây, tỷ lệ tội phạm trật tự xã hội giảm dần, tỷ lệ điều tra, khám phá án đều đạt và vượt chỉ tiêu.

"Mỗi vụ án được điều tra, khám phá thành công là một lần pháp luật được bảo vệ, công lý được thực thi và niềm tin xã hội được củng cố. Mỗi chuyên án thành công là kết tinh của trí tuệ, bản lĩnh, mưu trí, dũng cảm, sự kiên trì bền bỉ và tinh thần tận hiến của người chiến sĩ Cảnh sát hình sự. Những chiến công ấy được ghi vào lòng dân bằng niềm tin, sự cảm phục và trân trọng.

Để làm nên những chiến công ấy là biết bao gian khổ, hiểm nguy; đối mặt trực diện với tội phạm manh động; phải hy sinh tình cảm cá nhân và gia đình, nhiều cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh, mang thương tật. Sự hy sinh, mất mát đó là biểu tượng sinh động của tinh thần "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ", góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân anh hùng", Thủ tướng Chính phủ phát biểu.

Tại lễ kỷ niệm, mỗi tập thể, cá nhân được tôn vinh là một câu chuyện đẹp về bản lĩnh, về sự mưu trí, dũng cảm, kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng với các loại tội phạm nhằm góp phần giữ vững kỷ cương phép nước, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân.Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương những thành tích, kết quả đặc biệt xuất sắc mà lực lượng Cảnh sát hình sự đã đạt được trong chặng đường lịch sử 80 năm qua; biểu dương, ghi nhận và chúc mừng 80 đại biểu điển hình tiêu biểu.

Theo Thủ tướng, đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên mới; đồng thời thực hiện nhiều nhiệm vụ chiến lược, vừa phát triển nhanh và bền vững, giữ vững ổn định chính trị, xã hội, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, giữ gìn an ninh, trật tự, tạo lập môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển.

Bên cạnh đó, tình hình tội phạm đang thay đổi nhanh chóng, phức tạp hơn, phương thức hoạt động ngày càng tinh vi, ẩn danh, xuyên biên giới, sử dụng công nghệ cao. Nhiệm vụ đặt ra càng khó khăn, nặng nề hơn; không chỉ là điều tra giỏi, phá án nhanh mà còn dự báo đúng, tham mưu trúng, phòng ngừa hiệu quả, góp phần kiến tạo một xã hội an toàn, kỷ cương và nhân văn.

Thủ tướng đề nghị lực lượng Cảnh sát hình sự tập trung thực hiện thật tốt 06 nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, quán triệt, cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các quan điểm mới về an ninh trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đổi mới mạnh mẽ tư duy, vừa phòng ngừa, trấn áp tội phạm, vừa tạo thuận lợi tối đa cho phát triển kinh tế - xã hội.Thứ hai, nâng cao chất lượng đánh giá, dự báo tình hình; chủ động nhận diện sớm các xu hướng, phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm; kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước hoàn thiện chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tội phạm, nhất là các loại tội phạm mới, kiên quyết không để kẽ hở cho hoạt động tội phạm.

Thứ ba, gương mẫu, đi đầu trong thực hiện tinh thần "kỷ luật trách nhiệm", "kỷ luật thực thi", "lựa chọn đúng - triển khai nhanh - làm đến nơi đến chốn - đo lường bằng kết quả cụ thể"; quyết tâm kéo giảm bền vững tội phạm theo phương châm "chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa, từ cơ sở"; "lấy phòng ngừa là cơ bản, chiến lược, lâu dài; đấu tranh là trọng tâm, thường xuyên, cấp bách". Phát huy tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong phòng, chống tội phạm.Thứ tư, tập trung chuyển đổi phương thức hoạt động sang ứng dụng khoa học, công nghệ, kết hợp nhuần nhuyễn, chặt chẽ giữa truyền thống và hiện đại với hạ tầng đồng bộ, hiện đại, bảo mật cao. Kiên quyết không để bị động, bất ngờ trước mọi loại hình tội phạm, kể cả tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Thứ năm, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng lực lượng theo đúng tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: "Xây dựng Cảnh sát hình sự Việt Nam trong giai đoạn mới vững chính trị, sắc nghiệp vụ, tinh thông pháp luật, làm chủ công nghệ; sẵn sàng dấn thân vì đất nước, vì Nhân dân". Người chiến sĩ Cảnh sát hình sự phải có trái tim nóng yêu dân, thương dân, bảo vệ dân; có cái đầu lạnh để tỉnh táo, khách quan, thượng tôn pháp luật, nhân văn; có bàn tay sạch để giữ vững liêm chính, danh dự; có đôi chân vững chắc để bám địa bàn, bám thực tiễn; có trí tuệ mở để làm chủ công nghệ, pháp luật, ngoại ngữ.

Thứ sáu, tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, trước hết là với các nước láng giềng, các nước có quan hệ truyền thống, các nước trong khu vực ASEAN, các nước có đông cộng đồng người Việt Nam sinh sống. Tăng cường vai trò, vị thế của lực lượng Cảnh sát hình sự Việt Nam trong Cộng đồng Cảnh sát các nước trên thế giới. Tổ chức thực hiện hiệu quả các Công ước quốc tế, Hiệp định tương trợ tư pháp, Hiệp định hợp tác phòng, chống tội phạm.

Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định, Đảng, Nhà nước và Nhân dân luôn đặt niềm tin rất lớn vào lực lượng Công an nhân dân, trong đó có lực lượng Cảnh sát hình sự.

"Chúng ta kỳ vọng và tin tưởng lực lượng Cảnh sát hình sự tiếp tục là lực lượng tiên phong, sắc bén, mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; không chỉ giỏi đánh án, mà còn giỏi vận động quần chúng, giữ gìn hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân mẫu mực, nhân văn. Tên gọi "Cảnh sát hình sự" mãi là niềm tin cậy của Nhân dân, là sự nghiêm minh của pháp luật, là nỗi khiếp sợ của cái ác, của tội phạm", Thủ tướng phát biểu.

Người đứng đầu Chính phủ tin tưởng, với truyền thống anh hùng, bản lĩnh đã được tôi luyện, lực lượng Cảnh sát hình sự sẽ tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, thử thách, lập nhiều chiến công xuất sắc, vì một Việt Nam ổn định, kỷ cương, an toàn, phát triển và trường tồn.