Thủ tướng mong muốn Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội sẽ là hoạt động thường niên

(Ngày Nay) - Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh mong muốn Lễ hội Văn hóa Thế giới sẽ trở thành sự kiện thường niên, lan tỏa sức mạnh văn hóa Việt Nam và tinh thần đoàn kết quốc tế.

Tối 10/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự Lễ khai mạc Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ Nhất do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức tại Trung tâm Di sản Hoàng thành Thăng Long.

Dự sự kiện còn có bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm; Bộ trưởng Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và đại diện của gần 50 đại sứ quán và tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Đây là lần đầu tiên Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội được tổ chức, với sự tham gia của gần 50 quốc gia đến từ năm châu.

Với chủ đề "Văn hóa làm nền tảng - Nghệ thuật là phương tiện," Ngày hội được "định vị" như một ngày hội đa sắc màu, nơi các nền văn hóa gặp gỡ, kết nối và cùng tỏa sáng.

Đây không chỉ là dịp giới thiệu tinh hoa văn hóa quốc tế đến công chúng Việt Nam, mà còn là cơ hội để quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến bạn bè năm châu, thúc đẩy giao lưu nhân dân, tăng cường hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa các quốc gia, đồng thời khẳng định Hà Nội là trung tâm hội tụ văn hóa toàn cầu trong kỷ nguyên mới.

Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ Nhất là hoạt động văn hóa đối ngoại trọng điểm của Việt Nam năm 2025, quy tụ 48 quốc gia tham dự với 45 không gian văn hóa; 34 gian hàng ẩm thực quốc tế; 23 đoàn nghệ thuật trong và ngoài nước; 12 đơn vị giới thiệu sách và xuất bản phẩm; 22 quốc gia tham dự chương trình chiếu phim quốc tế…

Đây là con số kỷ lục trong lịch sử các sự kiện văn hóa đối ngoại tại Việt Nam, cho thấy sức hấp dẫn của Hà Nội - một "điểm hẹn" lý tưởng, thu hút sự tham gia của các nền văn hóa thế giới.

Phát biểu tại sự kiện, thay mặt đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi đến các khách quý lời chào trân trọng, lời thăm hỏi ân tình và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Nhấn mạnh, văn hóa là sợi tơ hồng kết nối giữa con người với con người, kết nối giữa quốc gia với các quốc gia, kết nối thế giới lại với nhau, văn hóa không có biên giới, Thủ tướng Chính phủ cho rằng Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ Nhất là sự kiện kết nối giữa Việt Nam với các dân tộc trên thế giới.

Cảm ơn sự có mặt của bạn bè quốc tế tại Lễ hội lần đầu tiên này, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, dù ban đầu có những cái khó khăn, song chúng ta đã cố gắng rất nhiều và đem lại niềm vui, cơ hội hưởng thụ văn hóa cho mọi người.

Vui đón Lễ hội Văn hóa Thế giới, Thủ tướng Chính phủ không quên dành sự quan tâm đặc biệt và thông tin tới các đại biểu về tình hình bão, mưa lũ gây thiệt hại nặng nề tại các tỉnh, thành phố Việt Nam vừa qua và nhiều người dân, địa phương vẫn đang vật lộn với khó khăn chồng chất.

Một lần nữa Thủ tướng Chính phủ gửi lời thăm hỏi, lời chia sẻ sâu sắc nhất đến những người chịu mất mát về người và tài sản do thiên tai; đồng thời kêu gọi sự đóng góp, chung tay chia sẻ của đồng bào, đồng chí cả nước và bạn bè quốc tế đối với những người đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão và lũ lụt do hoàn lưu sau bão gây ra.

Thủ tướng cho biết, Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người Anh hùng dân tộc vĩ đại, danh nhân văn hóa thế giới đã từng xác định "văn hóa soi đường cho quốc dân đi"; Đảng xác định "văn hóa là sức mạnh nội sinh," văn hóa có tính khoa học, tính dân tộc và tính đại chúng.

Việt Nam đang cụ thể hóa đường lối của Đảng để văn hóa thực sự là sức mạnh nội sinh, kết nối giữa con người với con người, kết nối giữa các nền kinh tế với nhau, trong đó có triển khai phát triển công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí. Để từ công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí góp phần giúp quốc tế hóa văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam và dân tộc hóa văn minh thế giới vào Việt Nam; góp phần làm cho nhân dân không chỉ được thụ hưởng văn hóa của dân tộc, đất nước mình mà còn được hưởng thụ văn hóa, văn minh của thế giới.

Thủ tướng mong muốn các bộ, ngành, địa phương, đặc biệt là các nước có quan hệ với Việt Nam, mà cụ thể là các nước hiện nay đang có Đại sứ quán tại Hà Nội, Tổng lãnh sự quán ở các thành phố của Việt Nam tiếp tục hưởng ứng, để Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Việt Nam trở thành thương hiệu hằng năm.

Để qua đó, tiếp tục làm cho văn hóa không chỉ có sức mạnh nội sinh mà có sức mạnh đoàn kết quốc tế, sức mạnh sẻ chia, như sự sẻ chia đối với người đang chịu hậu quả của biến đổi khí hậu - vấn đề mang tính toàn dân, toàn diện và toàn cầu, đòi hỏi phải có sự đoàn kết quốc tế, đề cao chủ nghĩa đa phương và giúp đỡ lẫn nhau, trong đó có sợi dây văn hóa.

Tiếp lời Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, ông Jonathan Baker, Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam bày tỏ sự cảm thông sâu sắc với các khu vực của Việt Nam bị ảnh hưởng do các đợt thiên tai vừa qua của Việt Nam; khẳng định trong những thời khắc khó khăn thì văn hóa nhắc nhở chúng ta về cội nguồn, về sự kiên cường và lòng nhân ái.

Khẳng định Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ Nhất là dịp để các quốc gia chia sẻ các giá trị truyền thống và đổi mới sáng tạo, Trưởng Đại diện UNESCO kêu gọi các quốc gia cùng nhau xây dựng một tương lai mà ở đó văn hóa truyền cảm hứng, đoàn kết, kiên cường trước nghịch cảnh, thiên tai.

Ngay sau Lễ Khai mạc sẽ là chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề "Sắc màu Việt Nam - Nhịp điệu thế giới," với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong nước và quốc tế.

Các tiết mục được dàn dựng công phu, kết hợp nghệ thuật truyền thống và hiện đại, đan xen trình chiếu 3D Mapping, thể hiện tinh thần hội tụ của năm châu trong ánh sáng sáng tạo và tinh thần đoàn kết.

Tất cả được chuyển động trong không gian ba chiều với thông điệp: Văn hóa là cầu nối của nhân loại, sáng tạo là ngôn ngữ chung của thế giới.

Chương trình nghệ thuật khai mạc gồm ba chương, như một hành trình kết nối từ di sản truyền thống đến hiện đại và hội nhập quốc tế.

Trong đó, chương 1 có chủ đề "Giai điệu di sản," với những làn điệu dân ca và âm nhạc dân tộc, những sắc màu truyền thống làm nên cội nguồn, chất văn hóa riêng có của Việt Nam.

Chương 2 với chủ đề "Sắc màu hiện đại," khắc họa một Việt Nam trẻ trung, sáng tạo, hội nhập - nơi những sắc màu mới hòa cùng nhịp sống hiện đại.

Chương 3 có chủ đề "Hòa nhịp thế giới," là sự kết nối, mở rộng vòng tay chào đón bạn bè năm châu để cùng nhau tạo nên một bản "giao hưởng" toàn cầu, kết nối trái tim qua âm nhạc và nghệ thuật.

Trong khuôn khổ lễ hội, từ ngày 11-12/10, nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật đặc sắc sẽ diễn ra tại Hoàng thành Thăng Long sẽ là điểm đến hấp dẫn du khách trong và ngoài nước.