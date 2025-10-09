Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội: Chung tay cùng đồng bào vùng lũ

(Ngày Nay) - Lễ hội tái hiện sống động không gian văn hóa Á-Âu, từ những điệu múa, trang phục và ẩm thực quốc tế, cho đến các tiết mục nghệ thuật mang thông điệp “Thế giới cùng chung nhịp đập yêu thương.”

Từ ngày 10-12/10, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Bộ Ngoại giao và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất” tại Trung tâm Di sản Hoàng thành Thăng Long.

Với tinh thần “Kết nối-Sẻ chia-Lan tỏa yêu thương,” Lễ hội không chỉ là cuộc gặp gỡ thắm tình hữu nghị của các nền văn hóa trên thế giới, mà còn là hành trình nhân ái hướng về các cộng đồng đang chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, thể hiện tinh thần đoàn kết quốc tế trong việc giải quyết các thách thức chung toàn cầu, trong đó có vấn đề biến đổi khí hậu mà không quốc gia nào có thể đứng ngoài cuộc.

Theo thông tin từ Cục Hợp tác quốc tế (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), hiện có nhiều nghệ sỹ, cá nhân, tổ chức đăng ký tặng các vật phẩm để đấu giá gây quỹ thiện nguyện.

Trong chương trình trình diễn thời trang-nghệ thuật “Bước chân Di sản” tối 11/10, Ban Tổ chức sẽ đấu giá 5 bộ trang phục đẹp nhất của các nhà thiết kế: Văn Hằng (thương hiệu áo dài Desilk), Vũ Việt Hà, Cổ phục Mị Xiêm Y, Anh Thư (thương hiệu áo dài Ngân An) và Hà Trịnh (Hanuo).

Hoạ sỹ Ngô Bá Hoàng, tác giả bộ tranh khổ lớn “Chào Việt Nam-Quê hương tôi” tặng một bức tranh khổ (1,8mx5m) và một bình gốm sen - tác phẩm hội hoạ trên gốm của hoạ sỹ để tham gia đấu giá.

Toàn bộ số tiền gây quỹ sẽ được chuyển đến các địa phương chịu thiệt hại do mưa lũ, nhằm hỗ trợ xây dựng lại nhà ở, trường học và các công trình dân sinh.

Lễ hội Văn hoá Thế giới không chỉ tôn vinh sự đa dạng văn hoá, mà còn thể hiện tinh thần nhân văn khi con người, dù khác ngôn ngữ hay màu da, vẫn cùng chung một tấm lòng sẻ chia và tinh thần đoàn kết, chung tay hàn gắn thế giới, vì một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Lễ khai mạc diễn ra tối 10/10 với sự tham gia của nhiều nghệ sỹ nổi tiếng của Việt Nam như Tùng Dương, Hòa Minzy cùng các nghệ sỹ quốc tế.

Lễ bế mạc diễn ra tối 12/10, có sự góp mặt của các nghệ sỹ như Trúc Nhân, Hoàng Thùy Linh cùng nhiều đoàn nghệ thuật quốc tế, hứa hẹn mang đến những màn trình diễn sôi động.

Không gian sự kiện khép lại bằng hình ảnh hàng trăm ngọn nến được thắp sáng, tượng trưng cho ánh sáng của tình người, của sự đồng cảm và niềm tin vào tương lai tươi sáng hơn.

Lễ hội Văn hoá Thế giới một cầu nối của văn hoá, nghệ thuật và lòng nhân ái, tiếp tục khẳng định thông điệp: “Khi văn hoá kết nối, thế giới cùng chung tay, không có thách thức nào không thể vượt qua, vì một tương lai phát triển bền vững cho mọi người.”

Sự kiện mở cửa miễn phí cho công chúng tham gia trong hai ngày 11-12/10.