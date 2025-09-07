Thủ tướng Nhật Bản tuyên bố từ chức

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Việc ông Ishiba Shigeru lựa chọn rút lui ngay trước hạn chót nộp văn bản đề nghị bầu cử chủ tịch đảng nhằm làm dịu căng thẳng trong nội bộ và tránh nguy cơ chia rẽ sâu sắc.
Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru.
Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru.

Theo NHK, Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru đã quyết định từ chức nhằm tránh để đảng cầm quyền Dân chủ Tự do (LDP) rơi vào tình trạng chia rẽ, trong bối cảnh ngày 8/9 sẽ quyết định có tổ chức bầu cử chủ tịch đảng bất thường hay không.

Trong nội bộ LDP, số nghị sỹ Quốc hội ủng hộ việc tổ chức bầu cử đã lên hơn 130 trên tổng số 295. Ngoài ra, 18 trong số 47 liên đoàn đảng cấp tỉnh đã nhất trí yêu cầu bầu cử, cùng 2 tỉnh khác đang thảo luận theo hướng này.

Ông Aso Taro, cố vấn tối cao kiêm lãnh đạo Shikōkai (Chí Công Hội) - phe phái duy nhất trong đảng, cũng công khai ủng hộ đề xuất. Một số thành viên Nội các Ishiba, trong đó có Bộ trưởng Tư pháp Suzuki, các Thứ trưởng và Chính vụ quan, cũng bày tỏ quan điểm tương tự.

Trước đó, tại hội nghị nghị sỹ hai viện của Dân chủ Tự do, Thủ tướng Ishiba khẳng định trách nhiệm của mình là đưa ra giải pháp cho các vấn đề như kiểm soát lạm phát và ứng phó với chính sách thuế quan của Mỹ, đồng thời nhấn mạnh không “bám giữ quyền lực bằng mọi giá” và sẽ đưa ra quyết định đúng thời điểm.

Theo nhận định, việc ông Ishiba lựa chọn rút lui ngay trước hạn chót nộp văn bản đề nghị bầu cử chủ tịch đảng nhằm làm dịu căng thẳng trong nội bộ và tránh nguy cơ chia rẽ sâu sắc.

Trước đó, ngày 28/7, Thủ tướng Ishiba đã bác bỏ lời kêu gọi từ chức của một số thành viên đảng Dân chủ Tự do cầm quyền sau thất bại lớn trong cuộc bầu cử Thượng viện ngày 20/7.

Phát biểu sau cuộc họp của các nhà lập pháp đảng nhằm đánh giá kết quả cuộc bầu cử Thượng viện, Thủ tướng Ishiba cho biết sẽ xem xét các quan điểm khác nhau do các thành viên đưa ra để đưa ra quyết định “phù hợp” liên quan đến trách nhiệm của mình đối với hoạt động của Dân chủ Tự do.

Sau khi liên minh cầm quyền gồm Dân chủ Tự do và đảng Công Minh (Komeito) không giành được đa số ghế tại cuộc bầu cử Thượng viện, đã xuất hiện những ý kiến cho rằng Thủ tướng Ishiba cần từ chức để chịu trách nhiệm về kết quả này. Tuy nhiên, ông đã khẳng định sẽ tiếp tục tại nhiệm.

PV
Nhật Bản Ishiba Shigeru

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Lồng đèn bọ ngựa được nhóm chọn làm chủ đề chính trong bộ sưu tập năm nay.
Chiêm ngưỡng bộ sưu tập lồng đèn Trung thu xưa
(Ngày Nay) - Tại đình Sơn Trà có tuổi đời hơn 100 năm (phường Tân Định, TP Hồ Chí Minh) đang trưng bày hơn 50 chiếc lồng đèn truyền thống cổ xưa, được phục dựng dựa trên các mẫu có từ hơn một thế kỷ trước.
Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru.
Thủ tướng Nhật Bản tuyên bố từ chức
(Ngày Nay) - Việc ông Ishiba Shigeru lựa chọn rút lui ngay trước hạn chót nộp văn bản đề nghị bầu cử chủ tịch đảng nhằm làm dịu căng thẳng trong nội bộ và tránh nguy cơ chia rẽ sâu sắc.
Hơn 1/3 dân số châu Âu đang sử dụng TikTok
Hơn 1/3 dân số châu Âu đang sử dụng TikTok
(Ngày Nay) - TikTok cho biết có hơn 200 triệu người dùng hàng tháng tại châu Âu, tương đương khoảng 1/3 dân số châu lục, cho thấy sự tăng trưởng nhanh chóng của ứng dụng này.
Năm thí sinh của Đội tuyển quốc gia Việt Nam dự thi Olympic Vật lý quốc tế lần thứ 49 đều đoạt giải, trong đó có 2 HCV, 2 HCB và 1 HCĐ. Ảnh: TTXVN.
Việt Nam dần khẳng định vị thế và chất lượng giáo dục
(Ngày Nay) - Nhân dịp kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục, ngày 7/9, Giáo sư - Tiến sĩ Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chia sẻ về một số thành tựu nổi bật trong quản lý chất lượng giáo dục của Việt Nam ở cả cấp học phổ thông và đại học.
Cửa Nam - Thành nhà Hồ. Ảnh: Hoa Mai/TTXVN.
Hơn 350 tỷ đồng tu bổ Di sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ
(Ngày Nay) - Với mục tiêu nhằm bảo tồn vững chắc và phát huy giá trị nổi bật toàn cầu của Di sản văn hóa thế giới Thành nhà Hồ, phục vụ phát triển du lịch và kinh tế - xã hội, cũng như từng bước đưa Di sản trở thành điểm tham quan du lịch trọng điểm quốc gia và khu vực, tỉnh Thanh Hóa sẽ dành 354 tỷ đồng để bảo tồn, tu bổ, phục hồi, tôn tạo Di sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ (giai đoạn 1).
Ảnh minh hoạ.
Nga tuyên bố vaccine chống ung thư đã sẵn sàng sử dụng
(Ngày Nay) - Người đứng đầu Cơ quan Y tế và Sinh học Liên bang Nga (FMBA), cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Veronika Skvortsova tuyên bố, vaccine chống ung thư của Nga đã vượt qua các thử nghiệm tiền lâm sàng, đồng nghĩa với việc đã sẵn sàng để sử dụng và cơ quan đang chờ Bộ Y tế cấp phép sử dụng lâm sàng. FMBA đã đệ đơn lên Bộ Y tế từ cuối mùa hè vừa qua.