Thủ tướng Nhật Bản tuyên bố từ chức

Theo NHK, Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru đã quyết định từ chức nhằm tránh để đảng cầm quyền Dân chủ Tự do (LDP) rơi vào tình trạng chia rẽ, trong bối cảnh ngày 8/9 sẽ quyết định có tổ chức bầu cử chủ tịch đảng bất thường hay không.

Trong nội bộ LDP, số nghị sỹ Quốc hội ủng hộ việc tổ chức bầu cử đã lên hơn 130 trên tổng số 295. Ngoài ra, 18 trong số 47 liên đoàn đảng cấp tỉnh đã nhất trí yêu cầu bầu cử, cùng 2 tỉnh khác đang thảo luận theo hướng này.

Ông Aso Taro, cố vấn tối cao kiêm lãnh đạo Shikōkai (Chí Công Hội) - phe phái duy nhất trong đảng, cũng công khai ủng hộ đề xuất. Một số thành viên Nội các Ishiba, trong đó có Bộ trưởng Tư pháp Suzuki, các Thứ trưởng và Chính vụ quan, cũng bày tỏ quan điểm tương tự.

Trước đó, tại hội nghị nghị sỹ hai viện của Dân chủ Tự do, Thủ tướng Ishiba khẳng định trách nhiệm của mình là đưa ra giải pháp cho các vấn đề như kiểm soát lạm phát và ứng phó với chính sách thuế quan của Mỹ, đồng thời nhấn mạnh không “bám giữ quyền lực bằng mọi giá” và sẽ đưa ra quyết định đúng thời điểm.

Theo nhận định, việc ông Ishiba lựa chọn rút lui ngay trước hạn chót nộp văn bản đề nghị bầu cử chủ tịch đảng nhằm làm dịu căng thẳng trong nội bộ và tránh nguy cơ chia rẽ sâu sắc.

Trước đó, ngày 28/7, Thủ tướng Ishiba đã bác bỏ lời kêu gọi từ chức của một số thành viên đảng Dân chủ Tự do cầm quyền sau thất bại lớn trong cuộc bầu cử Thượng viện ngày 20/7.

Phát biểu sau cuộc họp của các nhà lập pháp đảng nhằm đánh giá kết quả cuộc bầu cử Thượng viện, Thủ tướng Ishiba cho biết sẽ xem xét các quan điểm khác nhau do các thành viên đưa ra để đưa ra quyết định “phù hợp” liên quan đến trách nhiệm của mình đối với hoạt động của Dân chủ Tự do.

Sau khi liên minh cầm quyền gồm Dân chủ Tự do và đảng Công Minh (Komeito) không giành được đa số ghế tại cuộc bầu cử Thượng viện, đã xuất hiện những ý kiến cho rằng Thủ tướng Ishiba cần từ chức để chịu trách nhiệm về kết quả này. Tuy nhiên, ông đã khẳng định sẽ tiếp tục tại nhiệm.