Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm với Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim

(Ngày Nay) - Chiều 12/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim để trao đổi về tình hình quan hệ song phương hai nước và một số vấn đề khu vực, quốc tế mới nổi gần đây.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng có cuộc trao đổi với Thủ tướng Anwar Ibrahim ngay sau cuộc gặp trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh; đánh giá cao việc hai Thủ tướng thường xuyên điện đàm để kịp thời phối hợp, chia sẻ thông tin trong các vấn đề hai bên cùng quan tâm, thể hiện tin cậy chính trị ngày càng cao giữa hai nước nói chung và giữa lãnh đạo cấp cao hai bên nói riêng, đúng theo tinh thần quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện.

Trao đổi về các phương hướng hợp tác trong thời gian tới, hai Thủ tướng bày tỏ vui mừng về các bước phát triển tiến tích cực của quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam – Malaysia thời gian qua, nhất trí sớm chính thức thông qua Chương trình Hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam – Malaysia giai đoạn 2026 – 2030 nhằm đề ra các định hướng cụ thể cho từng lĩnh vực trụ cột; phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt 20 tỉ USD theo hướng cân bằng hơn.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác trong lĩnh vực thương mại gạo, biển và đại dương, trong đó ưu tiên hợp tác dầu khí giữa Tập đoàn dầu khí PetroVietnam và Tập đoàn Petronas của Malaysia, hợp tác đánh cá chung và phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU).

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, hai Thủ tướng bày tỏ lo ngại sâu sắc về những diễn biến căng thẳng giữa Campuchia – Thái Lan gần đây; mong muốn hai bên kiềm chế, không sử dụng vũ lực, tiến hành đối thoại, giải quyết hòa bình; thống nhất sẽ phối hợp chặt chẽ cùng các nước ASEAN khác củng cố đoàn kết, giữ vững vai trò trung tâm của ASEAN, phát huy các cơ chế của ASEAN để thúc đẩy đối thoại, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác của khu vực.