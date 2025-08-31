Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với các Tập đoàn hàng đầu của Trung Quốc

(Ngày Nay) - Trong chương trình dự Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO)và làm việc tại Trung Quốc, sáng 31/8, tại thành phố Thiên Tân, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã làm việc với các tập đoàn trong lĩnh vực năng lượng, hạ tầng, sản xuất xe điện, ngân hàng hàng đầu của Trung Quốc.

Tại các cuộc làm việc, Thủ tướng và lãnh đạo các tập đoàn đã kiểm điểm, rà soát kết quả thực hiện các nội dung công việc đã đưa ra trong các cuộc làm việc trước đây, đặc biệt là rà soát việc thực hiện các thoả thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai nước trên các lĩnh vực liên quan; xác định các nhiệm vụ thúc đẩy hợp tác trong thời gian tới bằng các chương trình, dự án, thời gian thực hiện cụ thể; trong đó có hỗ trợ Việt Nam phát triển hệ sinh thái năng lượng; có giải pháp chuyển đổi phương tiện giao thông xanh cho người dân Việt Nam; hỗ trợ tài chính để Việt Nam kết nối lưới điện Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và phát triển giao thông kết nối với Trung Quốc…

Về hỗ trợ Việt Nam phát triển hệ sinh thái năng lượng, tại cuộc Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Kỹ thuật Hoa Điện - tập đoàn 13 năm liên tiếp nằm trong danh sách 500 doanh nghiệp lớn nhất toàn cầu Fortune Global 500, ông Bành Cương Bình, Chủ tịch Hội đồng quản trị tập đoàn cho biết Tập đoàn Hoa Điện xác định chiến lược đầu tư lâu dài tại Việt Nam, với công thức “1+1+1+N” (1 thực thể kinh doanh tại Việt Nam + 1 trung tâm nghiên cứu tại Việt Nam + 1 căn cứ, cơ sở chế tạo tại Việt Nam + nhiều dự án hợp tác tại Việt Nam); đã đầu tư lũy kế 2,8 tỷ USD gồm các dự án: Nhà máy điện Duyên Hải 2, tỉnh Trà Vinh (cũ) và các Dự án điện gió tại tỉnh Đắk Lắk.

Ông Bành Cương Bình chia sẻ tập đoàn đang tích cực đào tạo nguồn nhân lực, chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ, bảo đảm an toàn năng lượng, chuyển đổi năng lượng cho phía Việt Nam; mong muốn tăng cường đầu tư, đóng góp tích cực vào quá trình chuyển đổi xanh của Việt Nam, cụ thể là trong các lĩnh vực như năng lượng gió, hydro xanh, điện tích năng, năng lượng Mặt Trời, cải tạo nâng cấp hệ thống điện, cải thiện kỹ thuật các nhà máy điện và nâng cao hiệu suất năng lượng; đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, đơn vị liên quan của Việt Nam hợp tác với tập đoàn, xây dựng kế hoạch đầu tư kinh doanh lâu dài, bền vững.

Thủ tướng Chính phủ vui mừng vì những ý kiến của Thủ tướng đưa ra trong cuộc làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Hoa Điện cách đây hơn 3 tháng đang được triển khai tích cực; chúc mừng Tập đoàn đầu tư, kinh doanh hiệu quả trong đó có các dự án tại Việt Nam; đánh giá cao Tập đoàn Hoa Điện có chiến lược đầu tư lâu dài tại Việt Nam với công thức “1+1+1+N”, đồng thời tham gia làm công tác an sinh xã hội và đào tạo nguồn nhân lực cho Việt Nam.

Cho biết Việt Nam đang phấn đấu đạt mức tăng trưởng 8,3 – 8,5% trong năm nay và 2 chữ số trong những năm tiếp theo theo hướng phát triển xanh, bền vững, do đó nhu cầu điện cũng tăng theo, nhất là nhu cầu điện sạch như điện gió, điện Mặt Trời…, Thủ tướng Chính phủ đề nghị trên tinh thần “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ; đã nói là làm, đã cam kết phải thực hiện có kết quả cụ thể”, Tập đoàn Hoa Điện tiếp tục hợp tác, hỗ trợ Việt Nam phát triển hệ sinh thái năng lượng; đề xuất các ý tưởng, dự án đầu tư mới; chuyển giao các giải pháp, kinh nghiệm quản trị, công nghệ hiện đại, mô hình kinh tế mới; thu hút nguồn vốn đầu tư, hỗ trợ phát triển, các quỹ đầu tư, các định chế tài chính và đặc biệt là các tập đoàn đa quốc gia.

Thủ tướng cho biết Chính phủ Việt Nam cam kết đồng hành, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp Trung Quốc nói chung, trong đó có Tập đoàn Hoa Điện triển khai đầu tư, hoạt động các dự án thành công, hiệu quả, cùng có lợi và tuân thủ quy định pháp luật Việt Nam.

Về đề xuất giải pháp chuyển đổi phương tiện giao thông cho người dân Việt Nam, tại cuộc Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo Công ty TNHH Tập đoàn khoa học kỹ thuật Yadea, ông Vương Gia Trung, Phó Chủ tịch cấp cao tập đoàn cho biết Yadea là nhà sản xuất xe điện 2 bánh hàng đầu thế giới, đã xây dựng 10 trung tâm sản xuất và nghiên cứu lớn tại nhiều quốc gia với sản phẩm được phân phối tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Tại Việt Nam, Tập đoàn đã xây dựng nhà máy xe điện tại Bắc Giang từ năm 2019; đang tiếp tục mở rộng đầu tư, nâng công suất thiết kế 2 triệu xe mỗi năm, cung cấp sản phẩm cho thị trường Việt Nam và Đông Nam Á; đã xây dựng Trung tâm nghiên cứu, phát triển (R&D) tại Việt Nam. Yadea cam kết tăng cường nội địa hoá; đào tạo nguồn nhân lực cho Việt Nam; đưa công nghệ cốt lõi hàng đầu thế giới về Việt Nam, cung cấp cho người dùng Việt nhiều phương tiện giao thông xanh chất lượng cao hơn.

Mong muốn phát triển hệ sinh thái xe điện tại Việt Nam, ông Vương Gia Trung đề nghị Việt Nam có chiến lược, lộ trình, quy định, quy chuẩn, hệ quy chuẩn cụ thể về phát triển hệ sinh thái xe điện, bao gồm sản xuất phần cứng, phần mềm, phát triển hạ tầng, sử dụng xe điện…để tập đoàn có cơ sở hợp tác, đầu tư.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hoan nghênh, đánh giá cao Tập đoàn Yadea có chiến lược phát triển theo hướng xanh, bền vững, phù hợp với chiến lược phát triển của Việt Nam là phát triển nhanh, bền vững, với ưu tiên phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, dựa vào khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số…

Mong muốn tập đoàn hỗ trợ, hợp tác với Việt Nam phát triển hệ sinh thái xe điện bao gồm xe 2 bánh, 3 bánh, 4 bánh, sản xuất phần cứng, phần mềm, hạ tầng trạm sạc pin…, Thủ tướng Chính phủ đề nghị tập đoàn nghiên cứu đề án hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông cho người dân Việt Nam để người dân dễ dàng, thuận tiện, có điều kiện sử dụng xe điện, với các hình thức như bán/đổi xe điện có chất lượng cao, giá thành hợp lý; cải tiến xe xăng thành xe điện… Cùng với đó, Tập đoàn đề xuất xây dựng, luật hóa quy chuẩn, tiêu chuẩn, tiêu chí về phát triển xe điện cho Việt Nam. Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành của Việt Nam phối hợp chặt chẽ với Tập đoàn Yadea để các đề nghị của Thủ tướng sớm có kết quả.

Về chuyển giao công nghệ, đầu tư các dự án giao thông kết nối với Trung Quốc, sáng cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Thiết kế Hoa Thiết (CHEC). Tại buổi làm việc, ông Dương Vệ Đông, Chủ tịch Hội đồng quản trị của CHEC cho biết là doanh nghiệp thứ 3 Trung Quốc và thứ 15 thế giới trong lĩnh vực thiết kế, Hoa Thiết có năng lực thiết kế tổng hợp toàn diện hàng đầu cho tất cả lĩnh vực giao thông gồm đường bộ, đường sắt, đường thủy và hàng không và là đơn vị tư vấn thiết kế kỹ thuật hàng đầu. Hiện nay, Hoa Thiết đang hợp tác với Tập đoàn Đèo Cả của Việt Nam thực hiện các dự án hạ tầng tại Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hoan nghênh Tập đoàn Hoa Thiết đã hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam, đưa công nghệ mới vào triển khai các dự án hạ tầng tại Việt Nam; đồng thời xác định chiến lược đầu tư lâu dài tại Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ đề nghị Hoa Thiết hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam trong thiết kế xây dựng hạ tầng, bao gồm giao thông, viễn thông, năng lượng, hạ tầng số…; xây dựng hệ sinh thái về tư vấn, thiết kế, phát triển ngành tư vấn, thiết kế Việt Nam chuyên nghiệp hơn; nghiên cứu các hình thức chuyển giao công nghệ, như thành lập liên doanh…để chuyển giao công nghệ tiên tiến, thi công an toàn, chất lượng cao, thời gian thi công nhanh, trong điều kiện địa hình, thời tiết phúc tạp như Việt Nam…

Đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ đề nghị Tập đoàn Hoa Thiết tham gia đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Cao Bằng – Lạng Sơn và các tuyến đường kết nối Việt Nam – Trung Quốc; nghiên cứu khai thác phát triển hiệu quả trục dọc sông Hồng, nhất là đoạn qua Hà Nội và Đồng bằng sông Hồng; tham gia Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam…

Nhấn mạnh coi trọng thời gian, trí tuệ và sự quyết đoán, Thủ tướng cam kết đồng hành, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp Trung Quốc nói chung, trong đó có Tập đoàn Hoa Thiết, triển khai hoạt động kinh doanh thành công, hiệu quả, cùng có lợi và tuân thủ quy định pháp luật Việt Nam; đề nghị trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc báo cấp có thẩm quyền, thậm chí báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, giải quyết.

Về hỗ trợ Việt Nam xây dựng, kết nối mạng lưới ASEAN, trong cuộc Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB), hai bên đã trao đổi về đẩy mạnh hợp tác trong triển khai các dự án đầu tư trọng điểm của Việt Nam trong các lĩnh vực kết nối hạ tầng, nâng cao năng lực logistics và phát triển kinh tế - xã hội, hỗ trợ vốn cho cả doanh nghiệp Nhà nước và khu vực tư nhân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ với Chủ tịch AIIB Kim Lập Quần và các cộng sự về các chủ trương, ưu tiên phát triển của Việt Nam; nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đẩy nhanh triển khai tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng kết nối Việt Nam với Trung Quốc và lưới điện kết nối Việt Nam với các nước ASEAN.

Thủ tướng đề nghị AIIB tập trung hỗ trợ nguồn lực để Việt Nam triển khai hai dự án quan trọng này. Về huy động vốn tư nhân và tài trợ cho khu vực tư nhân, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị AIIB tiếp tục tài trợ trực tiếp cho các dự án hạ tầng trọng điểm và tạo điều kiện thuận lợi cho cả doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp tư nhân Việt Nam được vay vốn ưu đãi về lãi suất, thời gian ân hạn... Nhân dịp này, Thủ tướng đánh giá cao sự hợp tác của AIIB cho các đối tác Việt Nam, mời Chủ tịch AIIB Kim Lập Quần thăm Việt Nam trong tháng 9/2025 để trực tiếp trao đổi cụ thể với các đối tác Việt Nam.

Chủ tịch AIIB Kim Lập Quần chúc mừng những thành tựu kinh tế - xã hội của Việt Nam thời gian qua, bày tỏ rất ấn tượng với mức độ tiến bộ của Việt Nam trong nâng cao mức thu nhập so với các nước đang phát triển ở trong và ngoài khu vực. Ông tin tưởng rằng với các chính sách kinh tế vĩ mô đúng đắn mà Chính phủ Việt Nam thực hiện kết hợp với huy động tốt nguồn lực từ bên ngoài, Việt Nam sẽ đạt được tăng trưởng hai chữ số như mục tiêu đã đề ra.

Chia sẻ tình cảm sâu sắc và khẳng định “Việt Nam luôn ở trong tâm trí và trái tim” của mình, vị Chủ tịch AIIB nhất trí với các đề xuất của Thủ tướng Phạm Minh Chính; khẳng định AIIB sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Việt Nam huy động nguồn vốn hỗ trợ triển khai các dự án cơ sở hạ tầng trọng điểm, nhất là các dự án về năng lượng tái tạo, ứng phó với biến đổi khí hậu.