Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Thiên Tân bắt đầu chuyến công tác dự Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Nam
(Ngày Nay) - Vào lúc 00h00’ ngày 31/8, giờ địa phương (tức 23h00’, ngày 30/8, giờ Hà Nội), chuyên cơ chở Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu Việt Nam đã tới sân bay Tân Hải, thành phố Thiên Tân, bắt đầu chuyến công tác dự Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) 2025 và làm việc tại Trung Quốc.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Thiên Tân bắt đầu chuyến công tác dự Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải

Đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu Việt Nam tại sân bay có Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Trung Quốc Lưu Vĩ; Chủ nhiệm Uỷ ban Thường vụ Nhân đại thành phố Thiên Tân Dụ Vân Lâm; Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình; cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc.

Dự Hội nghị thượng đỉnh SCO 2025 với tư cách khách mời của nước chủ nhà, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ có bài phát biểu quan trọng tại Phiên họp mở rộng của Hội nghị để chia sẻ về thành tựu, định hướng phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam; đồng thời thể hiện quan điểm, mong muốn của Việt Nam thúc đẩy hợp tác vì mục tiêu phát triển nhanh, bền vững.

Cũng trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh SCO, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ có các hoạt động tiếp xúc song phương với lãnh đạo các nước, tổ chức quốc tế, tập đoàn doanh nghiệp lớn nhằm thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác cụ thể, nhất là tranh thủ nguồn lực phục vụ các mục tiêu phát triển đất nước.

Trong hoạt động song phương với Trung Quốc, trong năm Kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước và “Năm giao lưu nhân văn Việt - Trung 2025”, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có các cuộc gặp Lãnh đạo cấp cao Trung Quốc nhằm duy trì trao đổi chiến lược cấp cao, tăng cường tin cậy chính trị, cụ thể hóa, triển khai hiệu quả nhận thức chung cấp cao, nhất là các thỏa thuận trong các chuyến thăm lẫn nhau giữa hai đồng chí Tổng Bí thư.

Dự kiến Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng có các cuộc gặp gỡ lãnh đạo, các bộ, ngành, doanh nghiệp của Trung Quốc nhằm thúc đẩy hợp tác thực chất Việt Nam - Trung Quốc, nhất là các lĩnh vực hợp tác chiến lược giữa hai nước như hạ tầng chiến lược, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, an ninh, văn hóa, du lịch…

PV
Thủ tướng Phạm Minh Chính Trung Quốc Việt Nam

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Hà Nội sẽ xử lý nghiêm việc tuyển sinh “chui” với hơn 50 học sinh lớp 1
Hà Nội sẽ xử lý nghiêm việc tuyển sinh “chui” với hơn 50 học sinh lớp 1
(Ngày Nay) - Thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, liên quan đến việc Trường Tiểu học quốc tế Thăng Long (Hệ thống Giáo dục Bilgates School) tuyển sinh năm học 2024-2025 khi chưa được cơ quan quản lý phê duyệt, làm ảnh hưởng đến hơn 50 học sinh lớp 1, Sở đang triển khai xử lý chuyển trường và các phần việc có liên quan đến điểm số, học bạ của các học sinh này.
Tổng thống Chính quyền Palestine Mahmoud Abbas phát biểu tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York năm 2023. Ảnh: AFP
Mỹ từ chối cấp thị thực cho các quan chức Palestine dự kỳ họp ĐHĐ LHQ
(Ngày Nay) - Ngày 29/8, Mỹ thông báo sẽ không cho phép Tổng thống Chính quyền Palestine Mahmoud Abbas đến New York vào tháng 9 để tham dự cuộc họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) với các nhà lãnh đạo thế giới, nơi một số đồng minh của Mỹ chuẩn bị công nhận Palestine là một nhà nước độc lập.
Bước tiến mới trong nỗ lực bảo tồn loài tê giác trắng
Bước tiến mới trong nỗ lực bảo tồn loài tê giác trắng
(Ngày Nay) - Cơ quan Bảo vệ Động vật Hoang dã Kenya (KWS) ngày 29/8 thông báo đã hoàn tất chiến dịch kéo dài 10 ngày di dời thành công 10 con tê giác trắng phương Nam đến Khu bảo tồn Loisaba ở miền Bắc Kenya. Đây là bước đi chiến lược nhằm mở rộng môi trường sống, thúc đẩy sinh sản và tăng cường bảo vệ loài động vật quý hiếm này.