Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân thăm chính thức Kuwait

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Theo đặc phái viên TTXVN, sau khoảng 8 giờ bay, vào lúc 13h30 ngày 16/11 theo giờ địa phương (tức 17h30 cùng ngày theo giờ Việt Nam), chuyên cơ chở Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới sân bay quốc tế Kuwait, bắt đầu thăm chính thức quốc gia Trung Đông này từ ngày 16 - 18/11 theo lời mời của Thủ tướng Nhà nước Kuwait Sheikh Ahmad Abdullah Al-Ahmad Al Sabah.
Lễ đón Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Phu nhân bắt đầu chuyến thăm chính thức Kuwait. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Lễ đón Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Phu nhân bắt đầu chuyến thăm chính thức Kuwait. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay quốc tế Kuwait, về phía nước chủ nhà có thành viên Hoàng gia Kuwait, cố vấn Thủ tướng Kuwait Basel Humood AL Sabah; Bộ trưởng phụ trách các vấn đề xã hội, lao động, gia đình và thanh thiếu niên Amthal Al Huwaila; và Đại sứ Kuwait tại Việt Nam Yousef Ashour Al-Sabbagh. Về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Kuwait Nguyễn Đức Thắng; các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Kuwait.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân thăm chính thức Kuwait ảnh 1

Lễ đón Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Phu nhân bắt đầu chuyến thăm chính thức Kuwait. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Kuwait là chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới 3 nước, gồm cả Algeria và Nam Phi. Đây là chuyến thăm của một Thủ tướng Chính phủ Việt Nam tới Kuwait sau 16 năm, hướng tới các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước vào năm sau (10/1/1976 - 10/1/2026).

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân thăm chính thức Kuwait ảnh 2

Lễ đón Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Phu nhân bắt đầu chuyến thăm chính thức Kuwait. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Sau gần 50 năm thiết lập, quan hệ Việt Nam - Kuwait phát triển tốt đẹp. Hai nước duy trì các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao, cũng như các cơ chế hợp tác song phương. Kuwait hiện là đối tác thương mại và đối tác đầu tư lớn nhất của Việt Nam trong các nước thuộc Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC). Kim ngạch thương mại hai chiều trong năm ngoái đạt 7,3 tỷ USD. Tổng công ty Dầu khí Kuwait (KPC) đang cùng Nhật Bản tham gia dự án Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSRP) có tổng vốn đầu tư 9 tỷ USD và cam kết cung cấp dầu thô lâu dài.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân thăm chính thức Kuwait ảnh 3

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Kuwait đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Hai nước cũng duy trì các lĩnh vực hợp tác khác. Hiện giữa hai nước đã có một số thỏa thuận kết nối hợp tác địa phương như giữa Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Ahmadi; giữa tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Al Farwaniyh. Bên cạnh đó, hai nước cũng hợp tác và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương.

Dự kiến trong chuyến thăm Kuwait lần này, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ có các cuộc hội đàm, hội kiến với Quốc vương, Thủ tướng và Hoàng Thái tử của Kuwait; thăm các cơ sở kinh tế - xã hội của nước chủ nhà; làm việc với các tập đoàn kinh tế lớn của Kuwait và phát biểu chính sách tại Hoc viện Ngoại giao Kuwait.

Hai bên cũng sẽ trao đổi, thống nhất phương hướng, biện pháp và xác định khuôn khổ hợp tác sâu rộng hơn trong thời gian tới; thúc đẩy quan hệ song phương và đưa quan hệ lên tầm cao mới. Chuyến thăm của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới Kuwait khẳng định sự quyết tâm của Việt Nam trong việc triển khai chiến lược đối ngoại đối với khu vực Trung Đông, hiện thực hóa Nghị quyết 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế trong tình hình mới.

PV
Kuwait Thủ tướng thăm chính thức

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ukraine trụ vững hay suy sụp?
Ukraine trụ vững hay suy sụp?
(Ngày Nay) - Trong mùa đông thứ 4 của xung đột, Ukraine đang bị đe dọa bởi khủng hoảng tiền mặt, mất lợi thế chiến thuật và tấn công năng lượng từ Nga.
Làn sóng người Ukraine đổ vào EU tăng vọt
Làn sóng người Ukraine đổ vào EU tăng vọt
(Ngày Nay) - Quy chế bảo vệ tạm thời cho người Ukraine ở EU tăng mạnh, hơn 4,3 triệu người được hưởng quyền lợi, tạo ra điểm nóng chính trị tại Đức, Ba Lan và Séc.
Gia tăng tình trạng lạm dụng "thuốc lá zombie"
Gia tăng tình trạng lạm dụng "thuốc lá zombie"
(Ngày Nay) - Tình trạng lạm dụng dung dịch etomidate có chứa thuốc an thần dùng cho thuốc lá điện tử, được gọi là “thuốc lá zombie”, đang gia tăng trong giới trẻ ở miền Nam Nhật Bản. Hiện các cơ quan điều tra đang tăng cường cảnh giác trước nguy cơ tình trạng này lan rộng ra toàn quốc.
Grokipedia là bách khoa toàn thư sử dụng trí tuệ nhân tạo do tỷ phú Elon Musk phát triển. Ảnh: AFP
Kết quả nghiên cứu chất lượng nguồn tin trên bách khoa toàn thư Grokipedia
(Ngày Nay) - Ngày 14/11, một nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ cho biết Grokipedia, bách khoa toàn thư sử dụng trí tuệ nhân tạo do tỷ phú Elon Musk phát triển, chứa hàng nghìn trích dẫn từ các nguồn “đáng ngờ” hoặc “gây tranh cãi”, làm dấy lên lo ngại về độ tin cậy của công cụ này.
Mỹ đình chỉ đàm phán thương mại với Thái Lan
Mỹ đình chỉ đàm phán thương mại với Thái Lan
(Ngày Nay) - Thái Lan hôm 15/11 cho biết phía Mỹ đã thông báo đình chỉ các cuộc đàm phán nhằm hoàn tất một thỏa thuận thương mại song phương cho đến khi Thái Lan tái khẳng định cam kết ngừng bắn với Campuchia.