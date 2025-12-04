Thủ tướng Phạm Minh Chính về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tại Lào

(Ngày Nay) - Chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ đóng góp vào thành công hết sức tốt đẹp của Cuộc họp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân cách mạng Lào, với các định hướng chiến lược.
Thủ tướng Phạm Minh Chính kết thúc chuyến làm việc tại Lào.
Tối 3/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trong 2 ngày (2-3/12) theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone.

Trong chuyến công tác, Thủ tướng Chính phủ đã dự Cuộc họp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân cách mạng Lào; cùng Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 48, Ủy ban Hợp tác Liên Chính phủ Việt Nam-Lào; dự các hoạt động kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào và 105 năm ngày sinh của cố Chủ tịch Kaysone Phomvihane; Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thonglun Sisoulith; dự Hội nghị xúc tiến đầu tư Việt Nam-Lào.

Chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ đóng góp vào thành công hết sức tốt đẹp của Cuộc họp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân cách mạng Lào, với các định hướng chiến lược, trong đó nâng cấp nội hàm quan hệ Việt Nam-Lào lên “Hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược."

Đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 48, Ủy ban Hợp tác Liên Chính phủ Việt Nam-Lào, dự Hội nghị xúc tiến đầu tư Việt Nam-Lào và hội kiến, hội đàm với các nhà lãnh đạo Lào với nội dung phần lớn đều tập trung vào việc triển khai, hiện thực hóa ngay những thỏa thuận của cuộc họp cấp cao giữa hai Đảng được tổ chức ngay trước đó.

Chuyến công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính góp phần tiếp tục củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược giữa Việt Nam-Lào.

