Trường IEC Quảng Ngãi trao học bổng cho học sinh đoạt giải nghiên cứu khoa học kỹ thuật

(Ngày Nay) - Trường Liên cấp Thành phố Giáo dục Quốc tế - IEC Quảng Ngãi thuộc Tổ hợp Giáo dục Quốc tế IEC đã trao tặng 35 suất học bổng với tổng trị giá 800 triệu đồng cho các học sinh đạt thành tích cao nhất của cuộc thi Nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật dành cho học sinh trung học toàn tỉnh Quảng Ngãi năm học 2025-2026 tại Lễ bế mạc ngày 24/1/2026.

Những học sinh này là tác giả của 19 dự án nghiên cứu khoa học kỹ thuật đạt giải nhất cấp toàn tỉnh, trong đó có 6 dự án xuất sắc nhất được tuyển chọn tham dự Cuộc thi Nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật cấp quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

Ông Lê Đức Quỳnh – Hiệu trưởng Thường trực Trường Liên cấp Thành phố Giáo dục Quốc tế - IEC Quảng Ngãi chia sẻ: “Đây là năm thứ 5 liên tiếp, chúng tôi vinh dự được Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi tin tưởng giao cho trọng trách phối hợp tổ chức các cuộc thi của ngành ngay tại Trường.

Năm nay, chúng tôi rất vui mừng khi có cơ hội trao tặng nhiều suất học bổng giá trị cho các em học sinh đạt thành tích cao của cuộc thi. Đây không chỉ là minh chứng cho định hướng phát triển học sinh vượt trội về khoa học công nghệ của IEC, mà còn thể hiện cam kết của IEC trong việc mang đến những cơ hội ý nghĩa giúp phát triển tài năng trong môi trường học tập hiện đại chuẩn quốc tế cho các em học sinh nói riêng, và đóng góp cho sự phát triển của ngành giáo dục và đào tạo của tỉnh Quảng Ngãi nói chung”.

Cuộc thi Nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật là hoạt động thường niên dành cho học sinh cấp Trung học cơ sở và Trung học Phổ thông trên toàn quốc. Cuộc thi cấp tỉnh năm học 2025-2026 tại Quảng Ngãi đã thu hút sự tham gia của hơn 1.000 đại biểu là cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, học sinh các trường phổ thông; đại diện các trường đại học, doanh nghiệp và tổ chức giáo dục từ nhiều tỉnh thành. Cuộc thi có 439 dự án dự thi của 836 học sinh đến từ các trường thuộc 90 xã, phường, đặc khu và 56 trường trực thuộc trên địa bàn toàn tỉnh.

Trường Liên cấp Thành phố Giáo dục Quốc tế - IEC Quảng Ngãi có 4 dự án của học sinh các khối lớp 10, 11 và 12 dự thi thuộc các lĩnh vực Khoa học Trái đất và Môi trường, Phần mềm hệ thống, Hệ thống nhúng, Khoa học xã hội và hành vi. Kết quả, cả 4 dự án đều đạt giải.

Trong đó, ý tưởng của các dự án “Đánh giá hiện trạng và xu hướng biến động rừng phòng hộ đầu nguồn Thạch Nham tại tỉnh Quảng Ngãi bằng dữ liệu viễn thám và khảo sát cộng đồng” và “Xây dựng hệ thống hỗ trợ phát hiện khối u não trên ảnh chụp cộng hưởng từ (MRI) sử dụng Deep Learning, tích hợp trợ lý trí tuệ nhân tạo AI hỗ trợ tương tác người dùng” được các thành viên của Hội đồng Giám khảo đánh giá cao về tính ứng dụng và tiềm năng để phát triển thành các giải pháp giá trị để giải quyết các vấn đề thực tiễn trong cuộc sống.

Trong ba ngày diễn ra các hoạt động của cuộc thi, các thí sinh đã tự tổ chức trưng bày, thuyết trình và bảo vệ các dự án khoa học - kỹ thuật thuộc nhiều lĩnh vực như khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và hành vi, kỹ thuật - công nghệ, STEM, trí tuệ nhân tạo và các giải pháp, phần mềm ứng dụng thực tiễn. Bên cạnh đó, học sinh còn được tham gia trải nghiệm các hoạt động nghiên cứu, chương trình hướng nghiệp của các chuyên gia đến từ các trường đại học, các tổ chức giáo dục trên cả nước.

Ngoài ra, trong khuôn khổ sự kiện, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi còn chủ trì tổ chức “Hội thảo chuyên môn về nâng cao hiệu quả nghiên cứu khoa học kỹ thuật và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giảng dạy” thu hút nhiều giáo viên và cán bộ quản lý chuyên môn tham gia.