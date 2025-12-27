Thủ tướng phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2026-2030

(Ngày Nay) - Thủ tướng chỉ rõ mục tiêu xuyên suốt của phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2026-2030 là vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc; vì sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước...

Sáng 27/12, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI năm 2025, với chủ đề "Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng" đã thành công rực rỡ.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương đã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2026-2030.

Đại hội đã tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2021-2025 và đề ra, phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2026-2030. Đồng thời tôn vinh, biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu, các anh hùng, chiến sỹ thi đua, điển hình tiên tiến. Qua đó “tạo động lực mới, tạo khí thế mới, tạo xung lực mới” cho đất nước và nhân dân, đưa đất nước phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Tại Đại hội, tiếp thu phát biểu chỉ đạo quan trọng, sâu sắc, toàn diện của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, thay mặt Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2026-2030 với chủ đề: “Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc,” Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương nhấn mạnh “1 mục tiêu xuyên suốt, 3 đột phá, 5 trọng tâm.”

Trong đó, Thủ tướng chỉ rõ mục tiêu xuyên suốt của phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2026-2030 là vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc; vì sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước; vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân.

Thủ tướng Chính phủ nêu rõ 3 đột phá của phong trào thi đua là “thực chất, tích cực và lan tỏa.” Trong đó, thi đua thực chất, gắn với tiêu chí “3 thật” là “người thật - việc thật - hiệu quả thật”; lấy sự hài lòng và sự hưởng ứng của người dân là thước đo giá trị của phong trào thi đua; khắc phục triệt để căn bệnh “hình thức - qua loa - đại khái - kém hiệu quả - nói nhiều, làm ít - nói không đi đôi với làm” trong phong trào thi đua.

Thi đua tích cực là phải thực hiện theo quy trình “Công khai tiêu chí - Minh bạch kết quả - Thực chất tôn vinh”. Khen thưởng phải đúng người, đúng việc, đúng thành tích, đúng thời điểm; để “Thi đua là gieo trồng, khen thưởng là thu hoạch”: gieo trồng thì phải đúng, trúng, kịp thời, phù hợp, thu hoạch thì phải nhanh, gọn, hiệu quả, lan tỏa, đúng tầm. Không để thi đua, khen thưởng trở thành “vỏ bọc” của tiêu cực; không để “bệnh thành tích” “trú ẩn” trong thi đua.

Thi đua lan tỏa, là thực hiện chuyển đổi trạng thái từ “bị động” sang “chủ động” phát hiện, xây dựng, lan tỏa, tôn vinh các điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm hiệu quả, gương người tốt, việc tốt trong toàn xã hội; “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực,” “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”; biến “sáng kiến và kinh nghiệm là của quý chung cho cả dân tộc” như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ 5 trọng tâm của phong trào thi đua. Trong đó, thứ nhất là thi đua xây dựng Đảng ta thật sự là đạo đức, là văn minh; xây dựng Nhà nước pháp quyền liêm chính, kiến tạo và phục vụ nhân dân; xây dựng tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, trao quyền nhiều hơn cho cơ sở.

Thứ hai, thi đua phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; phát huy vai trò chủ đạo, dẫn dắt của khu vực kinh tế Nhà nước; phát triển kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia; đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với xác lập mô hình tăng trưởng mới theo hướng xanh, số, tuần hoàn, dựa trên nền tảng của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Thứ ba, thi đua tạo đột phá trong phát triển đất nước nhanh và bền vững, với 3 đột phá chiến lược về: hoàn thiện thể chế phát triển, hiện đại, hội nhập, minh bạch; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là các ngành công nghệ chiến lược; xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, thông minh, hiện đại, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của đất nước và nâng cao đời sống, hạnh phúc nhân dân.

Thứ tư, thi đua phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần, sức mạnh nội sinh, động lực to lớn cho sự phát triển kinh tế-xã hội nhanh và bền vững; xây dựng nền giáo dục quốc dân hiện đại, công bằng, hội nhập, ngang tầm khu vực và thế giới. Thi đua bảo đảm công bằng, tiến bộ xã hội; không hy sinh an sinh xã hội, môi trường để chạy theo tăng trưởng đơn thuần.

Thứ năm, thi đua củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; tạo đột phá phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh tự chủ, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại; đẩy mạnh hội nhập và hoạt động đối ngoại trong kỷ nguyên mới, tương xứng với tầm vóc lịch sử, văn hóa và vị thế của đất nước.

Với quyết tâm “biến khẩu hiệu thành hành động thiết thực, hiệu quả; biến thi đua thành phong trào rộng khắp, lan tỏa; biến thành tích hôm nay thành động lực, nền tảng cống hiến dựng xây tương lai”, phát huy tinh thần “Người người thi đua/Ngành ngành thi đua/Ngày ngày thi đua,” Thủ tướng Chính phủ kêu gọi toàn thể đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài - mỗi người dân Việt Nam, dù ở cương vị nào, ngành nghề nào, ở bất cứ nơi đâu, làm bất cứ công việc gì tiếp tục ra sức phấn đấu, tích cực thi đua, đề cao khát vọng, tận tâm cống hiến, chung sức, đồng lòng, quyết tâm đưa đất nước tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc trong kỷ nguyên “Độc lập - Tự do - Ấm no - Hạnh phúc và chủ nghĩa xã hội.”

Phát biểu hưởng ứng phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng phát động, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà nhấn mạnh, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên khẳng định quyết tâm chính trị cao nhất, thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, phát huy vai trò trung tâm của Mặt trận trong tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân, đồng bào các dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc; khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo, quyết tâm hành động, thi đua thực hiện thắng lợi 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược theo tinh thần của Đảng, tạo sự chuyển biến rõ nét trong từng lĩnh vực, từng ngành, từng địa phương.

Lấy nhân dân làm trung tâm, phát động và triển khai sâu rộng, thực chất các phong trào thi đua, các cuộc vận động tham gia vào các vấn lớn của đất nước, cũng như hướng vào giải quyết các vấn đề thiết thực như ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững; thi đua làm giàu, phát triển kinh tế tư nhân, đẩy mạnh các hoạt động chăm lo cho người nghèo, người yếu thế, kiên định mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau” trên con đường phát triển.

Thi đua đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng xã hội số, công dân số. Phát huy vai trò nòng cốt chính trị trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước; thực hành dân chủ; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tăng cường giám sát và phản biện xã hội. Phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến, tôn vinh kịp thời những tấm gương bình dị mà cao quý, những mô hình sáng tạo, những cách làm hiệu quả.

Quyết liệt triển khai chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương: “Họp ít hơn; làm việc, hành động nhiều hơn; ít khẩu hiệu hơn, nhiều kết quả hơn; ít thủ tục hơn, nhiều nụ cười của nhân dân hơn.”

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tin tưởng vững chắc rằng: Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành quyết liệt của Chính phủ, với ý Đảng hòa quyện cùng lòng dân, phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2026-2030 nhất định sẽ phát triển sâu rộng, thiết thực, hiệu quả, góp phần đưa đất nước ta vững vàng bước vào kỷ nguyên phát triển mới - kỷ nguyên hùng cường, văn minh và thịnh vượng.

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam bày tỏ quyết tâm cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đoàn kết, chung sức đồng lòng, biến thi đua thành hành động, biến niềm tin thành sức mạnh, biến khát vọng thành hiện thực, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của Nhân dân, vì tương lai tươi sáng của dân tộc Việt Nam.