Thủ tướng: Quân khu 5 hãy viết tiếp trang sử vẻ vang của quân đội và dân tộc

Chiều 16/10, tại thành phố Đà Nẵng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 5 (16/10/1945-16/10/2025) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ 3 - phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước ghi nhận quá trình xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành của Quân khu 5 trong suốt chặng đường 80 năm qua.
Dự Lễ kỷ niệm còn có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình; Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và Bộ Quốc phòng; lãnh đạo các tỉnh, thành phố; các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; đại diện các cơ quan ngoại giao tại Đà Nẵng; đại diện đơn vị lực lượng vũ trang của Lào, Campuchia.
Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi các lẵng hoa chúc mừng.
Bản sắc đặc trưng của Lực lượng vũ trang Quân khu 5
Diễn văn kỷ niệm nêu rõ Lực lượng vũ trang Quân khu 5 - tiền thân là Đội du kích Ba Tơ và các đội du kích, tự vệ khác, ra đời trong cao trào kháng Nhật cứu nước, làm nòng cốt cho quần chúng nhân dân giành thắng lợi trong Cách mạng tháng Tám ở Nam Trung Bộ.
Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, Lực lượng vũ trang Liên khu 5 đã chủ động tổ chức các chiến dịch tiến công địch ở Quảng Nam-Đà Nẵng, Tây Nguyên, Khánh Hòa; bảo vệ vùng tự do Nam-Ngãi-Bình-Phú thành căn cứ cách mạng rộng lớn, vững chắc, là hậu phương chiến lược.
Cùng với đó, Lực lượng vũ trang Quân khu thực hiện nghĩa vụ quốc tế giúp bạn xây dựng Khu kháng chiến Nam Lào, cơ sở cách mạng ở Đông Bắc Campuchia.
Đặc biệt, với những chiến công vang dội của Chiến thắng Đăk Pơ, Bồ Bồ năm 1954, Lực lượng vũ trang Quân khu 5 đã cùng với cả nước giành chiến thắng trong cuộc chiến Đông Xuân 1953-1954, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.
Trong 21 năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975), Lực lượng vũ trang Quân khu 5 cùng với quân, dân miền Nam và cả nước chiến đấu kiên cường, lần lượt đánh bại các chiến lược chiến tranh của đế quốc Mỹ.
Với phương châm, tư tưởng chiến lược tiến công “Hai chân, ba mũi giáp công”, “Bám thắt lưng địch mà đánh”; bằng sự mưu trí, sáng tạo, với tinh thần “Dám đánh Mỹ, biết đánh Mỹ và quyết thắng Mỹ,” Lực lượng vũ trang Quân khu 5 đã “trung dũng, kiên cường, đi đầu diệt Mỹ,” lập nên những chiến thắng tiêu biểu như Núi Thành, Ba Gia, Vạn Tường, Plâyme, Đăk Tô, Tân Cảnh…, góp phần quan trọng cùng quân và dân cả nước kết thúc thắng lợi vẻ vang cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.
Lực lượng vũ trang Quân khu 5 đã tham gia giúp nước bạn Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng, chiến đấu kiên cường ở Mặt trận 579 cho đến giai đoạn cuối của cuộc chiến, để lại hình ảnh tốt đẹp về “Đội quân nhà Phật” trong lòng nhân dân nước bạn.
Trong giai đoạn cách mạng mới, Lực lượng vũ trang Quân khu 5 luôn quán triệt sâu sắc, thực hiện hiệu quả quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, Nhà nước và Quân đội ta.
Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, Lực lượng vũ trang Quân khu 5 vinh dự được Đảng và Nhà nước 2 lần tặng thưởng Huân chương Sao Vàng, 3 lần tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, có 942 tập thể, 474 cá nhân được tuyên dương danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và nhiều phần thưởng cao quý khác.
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng Lực lượng vũ trang Quân khu 5; phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thành kính tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh; kính cẩn tri ân và mãi mãi khắc ghi sự hy sinh anh dũng, vì nền độc lập, tự do của dân tộc, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân, của biết bao anh hùng liệt sĩ, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân đội nhân dân, trong đó có lực lượng chiến sĩ Quân khu 5.
|Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 5. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Ôn lại quá trình 81 năm ra đời và trưởng thành, phát triển của Quân đội nhân dân Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, Quân khu 5 - nơi giao thoa các tuyến đường chiến lược, Ngã ba Đông Dương, là địa bàn chiến lược, trọng yếu về kinh tế, chính trị, quốc phòng, an ninh của đất nước ta, cả về trên đất liền, biên giới và biển đảo; có tính chất quan trọng trong việc thực hiện 3 chức năng của Quân đội “đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất”; cũng là địa bàn tiềm ẩn nhiều yếu tố nhạy cảm về quốc phòng, an ninh, đòi hỏi Quân khu 5 luôn phải nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, sẵn sàng cho mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ.
Thủ tướng cũng chỉ rõ Quân khu 5 là địa bàn có đông đồng bào các dân tộc thiểu số, dân số có đạo khá đông; đòi hỏi Quân khu 5 phải chú trọng công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo, tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở.
Cùng với đó, đây cũng là địa bàn kinh tế-xã hội còn nhiều khó khăn; lại có đường biên giới dài trên 311km với Lào và 291km Campuchia, công tác đối ngoại quốc phòng của Quân khu 5 có ý nghĩa thiết thực, cụ thể hóa đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước, xây dựng và bảo vệ biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định với các nước láng giềng.
Theo Thủ tướng Chính phủ, ngay sau khi Cách mạng tháng Tám thành công, với tầm nhìn chiến lược sâu sắc, toàn diện, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thành lập Chiến khu 5 (nay là Quân khu 5), đánh dấu bước phát triển mang tính bước ngoặt của lực lượng vũ trang và nghệ thuật quân sự Việt Nam, đặc biệt là về mặt tổ chức và thế trận chiến tranh trên địa bàn chiến lược trọng yếu, đáp ứng yêu cầu cấp bách của cách mạng.
Trong hai cuộc kháng chiến cứu nước, Quân khu 5 là một trong những chiến trường trọng điểm ác liệt nhất, trực diện đối mặt với các chiến lược chiến tranh nguy hiểm, các loại hình tác chiến mới; đối đầu với lực lượng lớn và thiện chiến của địch.
Những chiến thắng tại chiến trường Quân khu 5 thường mang tính quyết định, góp phần xoay chuyển cục diện cách mạng của đất nước ta, với những chiến công có ý nghĩa lịch sử, chiến lược.
|Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Huân chương Hồ Chí Minh (lần thứ ba) cho Lực lượng vũ trang Quân khu 5. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Đặc biệt, sự ác liệt của chiến trường Quân khu 5 đã góp phần hình thành nhiều đơn vị đi vào lịch sử, biểu tượng sáng ngời cho bản lĩnh và khí phách Việt Nam như: Trung đoàn 1, Sư đoàn 2, Sư đoàn 3 Sao vàng, Sư đoàn 315…; với các vị tướng tài ba, những chỉ huy xuất sắc như Đại tướng Hoàng Văn Thái, Đại tướng Chu Huy Mân, Đại tướng Đoàn Khuê, Đại tướng Nguyễn Quyết, Thượng tướng Nguyễn Chơn, Thượng tướng Hoàng Minh Thảo… và là nơi phát triển nhiều lãnh đạo uy tín của Đảng, Nhà nước và Quân đội ta.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ rõ, khi đất nước thống nhất, bước vào giai đoạn xây dựng, phát triển và hội nhập quốc tế, lực lượng vũ trang Quân khu 5 đã nhanh chóng chuyển nhiệm vụ từ chiến tranh giải phóng sang khắc phục hậu quả chiến tranh; trấn áp phản động, giải quyết vấn đề FULRO, làm nghĩa vụ quốc tế cao cả với Campuchia; tham gia phát triển kinh tế - xã hội; nòng cốt trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn, đóng góp quan trọng giữ ổn định chính trị-xã hội trên địa bàn.
Thủ tướng khẳng định, trong suốt 80 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, lực lượng vũ trang Quân khu 5 luôn trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân; nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tô thắm phẩm chất tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ,” tạo nên bản sắc đặc trưng “Tự lực tự cường, khắc phục khó khăn, chịu đựng gian khổ, mưu trí sáng tạo, chiến đấu kiên cường, chiến thắng vẻ vang.”
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, biểu dương sự trưởng thành và những đóng góp to lớn của lực lượng vũ trang Quân khu 5 đối với sự nghiệp cách mạng, công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, sự nghiệp xây dựng và phát triển Quân đội nhân dân Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ rõ đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi nhưng cũng phải đối mặt không ít khó khăn, thách thức; phát sinh nhiều vấn đề mới đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Phải chủ động, nhạy bén trong bối cảnh, tình hình mới
Cho biết, bối cảnh hiện nay đặt ra những nhiệm vụ khó khăn, nặng nề hơn cho Quân đội, trong đó có Quân khu 5, Thủ tướng Chính phủ đề nghị lực lượng vũ trang Quân khu 5 tiếp tục chú trọng và nâng cao chất lượng công tác tham mưu chiến lược về quân sự, quốc phòng, thực hiện chính sách quốc phòng “4 không.”
|Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 5. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Nhắc nhở “khi hòa bình phải nghĩ đến lúc có chiến tranh,” Thủ tướng yêu cầu Quân khu 5 phải chủ động, nhạy bén nắm và dự báo sát diễn biến tình hình, đánh giá tác động đến địa bàn; đề xuất biện pháp và ứng phó, xử lý linh hoạt, hiệu quả các tình huống, từ sớm, từ xa, từ cơ sở, không để bị động, bất ngờ; triển khai hiệu quả đường lối, chiến lược, pháp luật về quân sự, quốc phòng; tích cực tham gia vào hoạch định cơ chế, chính sách, pháp luật về quân sự, quốc phòng.
Nhấn mạnh Quân khu 5 phải là nòng cốt trong thực hiện tốt đường lối quốc phòng toàn dân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu phải xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận lòng dân vững chắc, tuyệt đối không để các thế lực thù địch lôi kéo, kích động nhân dân; xây dựng phòng thủ quân khu, khu vực phòng thủ các cấp vững chắc; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, kết hợp với củng cố quốc phòng-an ninh; thực hiện tốt nhiệm vụ phòng thủ dân sự, ứng phó hiệu quả với các thách thức an ninh phi truyền thống, thực sự là điểm tựa tin cậy của nhân dân trong mọi hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo Quân khu 5 phải tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh của đội quân chiến đấu. Trong đó, nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu, hiệp đồng của các lực lượng, nhất là với lực lượng Công an nhân dân trong bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, không gian mạng, giữ vững an ninh trật tự; thực hiện đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đẩy mạnh hiện đại hóa, làm chủ các loại vũ khí, trang bị; nâng cao năng lực tác chiến, sẵn sàng ứng phó với hình thái chiến tranh, phương thức hiện đại, công nghệ cao và các hình thái chiến tranh phi truyền thống.
Chỉ đạo Quân khu 5 phải xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, Thủ tướng nhấn mạnh phải xây dựng Đảng bộ Quân khu 5 trong sạch, vững mạnh toàn diện mẫu mực, tiêu biểu; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ và lực lượng vũ trang Quân khu; xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh, kiến thức và năng lực toàn diện; có chính sách phát hiện, thu hút, sử dụng nhân tài, giỏi chuyên môn, kỹ thuật, công nghệ, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong thời đại mới.
Quân khu 5 phải tiếp tục chú trọng và làm tốt chức năng đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất. Trong đó, nâng cao hiệu quả hoạt động các đoàn kinh tế quốc phòng, các doanh nghiệp quân đội; quan tâm cải thiện đời sống, vật chất tinh thần cho cán bộ, chiến sỹ; chăm lo, thực hiện tốt chính sách quân đội, hậu phương quân đội; công tác đền ơn đáp nghĩa, quy tập hài cốt liệt sĩ; phát huy hiệu quả các mô hình công tác dân vận, củng cố mối quan hệ gắn bó máu thịt quân-dân; tích cực tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng căn cứ cách mạng, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Cùng với đó, thực hiện hiệu quả hơn nữa đối ngoại quốc phòng với Quân đội Lào và Campuchia, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển ở tuyến biên giới.
|Thủ tướng Phạm Minh Chính gắn Huân chương Hồ Chí Minh lên Cờ truyền thống của Quân khu 5. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)