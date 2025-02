Thủ tướng: Quảng Nam phải đạt mục tiêu tăng trưởng 10% trở lên

Dự buổi làm việc có: Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng; Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Trần Hồng Minh; Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Lương Nguyễn Minh Triết; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và tỉnh Quảng Nam.

Tập trung phát triển hạ tầng chiến lược

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng cho biết, năm 2024 tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phục hồi, phát triển tích cực. Tốc độ tăng tổng sản phẩm (GRDP) năm 2024 tăng 7,1%. Tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội đạt gần 36 nghìn tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư công năm 2024 hơn 9 nghìn tỷ đồng. Thu ngân sách Nhà nước đạt 27,6 nghìn tỷ đồng, tăng 10,1% so với cùng kỳ.

Quảng Nam có thêm 29 dự án đầu tư trong nước; cấp mới 10 dự án và điều chỉnh 25 dự án đầu tư FDI; lũy kế đến nay tỉnh có 1.157 dự án đầu tư trong nước, với tổng vốn đăng ký hơn 226,89 nghìn tỷ đồng và 201 dự án FDI còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký 6,36 tỷ USD.

Năm 2024, tổng kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu đạt gần 4,5 tỷ USD. Tổng lượt khách tham quan, lưu trú du lịch ước đạt hơn 8 triệu, tăng 14% so với cùng kỳ và vượt 6% kế hoạch, trong đó khách quốc tế ước đạt 5,5 triệu lượt, tăng 20%; thu nhập xã hội từ du lịch ước đạt hơn 21,6 nghìn tỷ đồng.

Chất lượng hoạt động văn hóa - xã hội được nâng lên; các chế độ, chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, nhất là đối với các đối tượng chính sách, người nghèo, vùng sâu, vùng xa. Đến hết năm 2024, số hộ nghèo chỉ chiếm tỷ lệ 4,56% tổng số hộ. Toàn tỉnh đã xóa 6.535/10.945 nhà tạo, nhà dột nát, đạt 60% nhiệm vụ. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế phát triển.

Đặc biệt, tỉnh thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TW về sắp xếp tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ “tinh, gọn, mạnh”, hoạt động “hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả”. Theo đó, sau khi sắp xếp còn 13/19 sở, giảm 31,6%. Đầu mối bên trong các sở giảm 21,8%, các đơn vị sự nghiệp công lập giảm 18,5%. Quảng Nam triển khai đầy đủ các nhiệm vụ, chuẩn bị đầy đủ, chi tiết điều kiện, bước tiến hành đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXIII, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Quảng Nam cũng báo cáo Thủ tướng về kết quả thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đầu năm 2022. Đồng thời đề nghị Thủ tướng cho phép, chỉ đạo và các bộ, ngành phối hợp, hỗ trợ tỉnh và có cơ chế, chính sách, tháo gỡ một số vướng mắc. Trong đó có dành nguồn lực để thúc đẩy các chương trình, dự án quan trọng này, nhất là về bảo tồn, phát huy giá trị di sản thế giới đô thị cổ Hội An và khu đền tháp Mỹ Sơn; đầu tư Cảng hàng không Chu Lai, quy hoạch cảng biển và Trung tâm logistics container tại Chu Lai, đầu tư nâng cấp Quốc lộ 14D cùng một số tuyến đường kết nối trong tỉnh, điều chỉnh quy hoạch Khu kinh tế mở Chu Lai, Khu đô thị Đại học Đà Nẵng…

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương thảo luận, cho ý kiến đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đặc biệt giải đáp các đề xuất, kiến nghị của Quảng Nam nhằm giúp tỉnh phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới.

Các bộ, ngành sẽ phối hợp chặt chẽ với Quảng Nam để xử lý hiệu quả vướng mắc và thúc đẩy động lực tăng trưởng, các đại biểu đề nghị tỉnh tiếp tục phát triển nông nghiệp, du lịch, công nghiệp cơ khí, công nghệ cao, chế biến sâu, dịch vụ logistics, an sinh xã hội…, đảm bảo hài hòa, bổ trợ thúc đẩy lẫn nhau, không gây xung đột. Đặc biệt, tỉnh tập trung đầu tư phát triển hạ tầng, nhất là sân bay, cảng biển, các tuyến giao thông kết nối để khai thác tối đa tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh; nhân rộng mô hình, có thêm nhiều dự án như của THACO, Hoiana...

Kết luận buổi làm việc, Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và đầu năm 2025 của Quảng Nam, nhất là tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, phát triển hạ tầng, thu hút đầu tư, phát triển du lịch, năng lượng; tổ chức cho người dân đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, “nhà nhà có Tết, người người đều có Tết”, đóng góp quan trọng vào kết quả thành tích chung của cả nước trên tất cả các lĩnh vực.

Tuy nhiên Thủ tướng bày tỏ băn khoăn vì Quảng Nam chưa phát huy được tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh, đặc biệt trong phát triển kinh tế - xã hội. Có những cán bộ, công chức, viên chức vẫn chưa thực sự dành hết thời gian, công sức, tâm huyết, dành trọn tâm trí, gắn bó với Quảng Nam. Tỉnh có đầy đủ các phương thức giao thông, song thiếu hoàn thiện, thiếu kết nối, liên thông; thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao. Đời sống một bộ phận người dân, nhất là ở miền núi, vùng sâu, vùng xa; môi trường đầu tư kinh doanh chậm được cải thiện; tội phạm còn tiềm ẩn nguy cơ…

Quảng Nam phải đạt mục tiêu tăng trưởng 10% trở lên

Nêu các bài học kinh nghiệm, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phải đoàn kết, thống nhất; bám đất, bám người, xác định Quảng Nam thực sự là quê hương của mỗi người, gắn bó máu thịt, quyết tâm xây dựng Quảng Nam giàu mạnh, văn minh. Đồng thời tập trung chỉ đạo điều hành, giải quyết công việc có trọng tâm, trọng điểm, kiên định, kiên trì, nhìn xa, trông rộng, nghĩ sâu, làm lớn; lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, chủ thể, động lực và nguồn lực trong mọi hoạt động của sự phát triển…

Thủ tướng yêu cầu tỉnh trong thời gian tới rà soát lại các mục tiêu, nhiệm vụ và nỗ lực hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025; triển khai thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương, địa phương cũng như các quy hoạch, chương trình đã được xác định. Tỉnh cần nhận thức rõ tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của tỉnh để khai thác phát triển, đặc biệt về công nghiệp, năng lượng, thương mại, logistic, du lịch, dịch vụ.

Yêu cầu tỉnh phải đạt mục tiêu tăng trưởng 10% trở lên trong năm 2025, Thủ tướng đề nghị tỉnh xây dựng lại kế hoạch, mục tiêu, giải pháp và giao nhiệm vụ cho các sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp. Đồng thời làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống là đầu tư, xuất khẩu và tiêu dùng và thúc đẩy động lực tăng trưởng mới như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, nhất là các ngành chip bán dẫn, dữ liệu lớn, công nghiệp văn hóa, giải trí…

Quảng Nam phải khẩn trương hoàn thành việc thực hiện Nghị quyết 18 về sắp xếp tổ chức bộ máy, gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức; cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng dịch vụ và công nghiệp, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và đề án 06 là nền ttảng. Đồng thời thực hiện 3 đột phá chiến lược về thể chế, hạ tầng (hạ tầng cứng, hạ tầng mềm, hạ tầng giao thông, hạ tầng y tế, giáo dục, hạ tầng xã hội), đào tạo nguồn nhân lực.

Tỉnh cần đổi mới tư duy, có cơ chế chính sách, huy động tối đa các nguồn lực cho phát triển; tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát và phát triển mạnh nhà ở xã hội; đảm bảo an ninh xã hội, nhất là đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

Cùng với đó là phải đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội; bảo vệ môi trường, phát triển xanh, bền vững; coi trọng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng và đạo tào đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, gắn với tổ chức thật tốt đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ với tỉnh Quảng Nam thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, trên tinh thần “không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm”, không trả lời địa phương chung chung mà phải có đầu ra cho các vấn đề với phương châm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả”.

Cho rằng, Quảng Nam và các bộ, ngành triển khai thực hiện chưa đảm bảo tiến độ theo yêu cầu chỉ đạo, nhiệm vụ được Thủ tướng kết luận tại cuộc làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đầu năm 2022, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhất trí với đề xuất của tỉnh nhằm thúc đẩy các dự án. Trong đó, Thủ tướng giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoàn thành trong tháng 2/2025 Đề án bảo tồn, phát huy giá trị di sản thế giới đô thị cổ Hội An và khu đền tháp Mỹ Sơn.

Chủ tịch UBND tỉnh Quang Nam hoàn thành trong tháng 2/2025 Đề án xã hội hóa đầu tư, khai thác Cảng hàng không Chu Lai gắn với Khu phi thuế quan Tam Quang, trong đó xây dựng sân bay Chu Lai đạt theo tiêu chuẩn 4F và phát triển hệ sinh thái sân bay. Bộ Tài chính phân bổ từ nguồn tiết kiệm chi đầu tư nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 14D; giao Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp điều chỉnh khu đô thị đại học Đà Nẵng…

Trên tinh thần “đã nói là làm, đã cam kết phải thực hiện, đã thực hiện phải có kế quả cụ thể”, với sự chung sức của các bộ, ngành và ý chí, khát vọng, nhiệt huyết vươn lên của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân, Quảng Nam sẽ vượt qua mọi thách thức, tranh thủ mọi cơ hội, tích cực khơi dậy sức mạnh nội sinh, bứt phá phát triển toàn diện, bền vững, với thành tích năm 2025 cao hơn năm 2024.