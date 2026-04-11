Thúc đẩy hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào-Campuchia

(Ngày Nay) - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Lào ngày 9/4 và Campuchia ngày 10/4, theo lời mời của đồng chí Vilay Lakhamphong, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và đồng chí Samdech Say Chhum, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Trưởng Ban Thường trực Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia.

Trong hai ngày làm việc, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thực hiện hơn 20 hoạt động tại Lào và Campuchia.

Đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của đồng chí Trần Cẩm Tú trên cương vị Thường trực Ban Bí thư và diễn ra ngay sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Quốc hội kiện toàn bộ máy Nhà nước và càng có ý nghĩa hơn khi diễn ra đúng vào thời điểm nhân dân Lào và Campuchia chuẩn bị đón Tết cổ truyền Bun Pi-may của Lào và Chol Chhnam Thmey của Campuchia.

Chia sẻ kết quả sau chuyến thăm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết, Lãnh đạo cấp cao, các cấp và nhân dân hai nước đã dành cho đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam nghi lễ đón tiếp trọng thể, những tình cảm hết sức tốt đẹp và nồng thắm. Chuyến thăm đã thành công tốt đẹp và mang nhiều ý nghĩa.

Thúc đẩy hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào

Quan hệ chính trị, ngoại giao Việt Nam - Lào tiếp tục phát triển tốt đẹp, gắn bó, tin cậy. Sau chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm và Cuộc gặp cấp cao giữa hai Bộ Chính trị (12/2025), lãnh đạo hai nước đã thống nhất làm sâu sắc hơn và nâng tầm quan hệ hai nước lên tầm mức mới với việc bổ sung nội hàm “gắn kết chiến lược”, trở thành “hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược”, thể hiện tầm nhìn chiến lược mới về quan hệ Việt Nam - Lào trong giai đoạn mới.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thường trực Ban Bí thư đã hội kiến với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào. Đồng chí Thongloun Sisoulith nhiệt liệt chúc mừng đồng chí Tô Lâm được Quốc hội khóa XVI bầu giữ chức Chủ tịch nước, đồng chí Lê Minh Hưng được bầu làm Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Trần Thanh Mẫn được bầu làm Chủ tịch Quốc hội và các chức danh Đảng và Nhà nước đã được kiện toàn.

Tại hội đàm, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và đồng chí Vilay Lakhamphong, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã trao đổi sâu rộng về tình hình mỗi Đảng, mỗi nước; thông tin cho nhau về kết quả sau các kỳ bầu cử Quốc hội, tình hình triển khai các nghị quyết đại hội Đảng của mỗi bên, trong đó phía Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm trong triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, quản lý nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm ổn định chính trị và an sinh xã hội. Hai bên cũng trao đổi nhiều kinh nghiệm quý trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân.

Tại các cuộc hội đàm, hội kiến, trong không khí thắm tình hữu nghị, hai bên nhất trí tiếp tục đẩy mạnh trao đổi đoàn cấp cao và các cấp; triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã đạt được; thúc đẩy kết nối hai nền kinh tế, nhất là về hạ tầng, tập trung thực hiện các dự án trọng điểm, trong đó có những dự án kết nối giao thông giữa hai nước; tiếp tục tăng cường hợp tác thương mại, đầu tư, khuyến khích doanh nghiệp Việt Nam đầu tư nhiều hơn tại Lào; nâng cao chất lượng hợp tác giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là nhân lực chất lượng cao, tăng cường gắn kết giữa các địa phương, đặc biệt là các địa phương biên giới. Cùng với đó, tiếp tục tăng cường hợp tác an ninh - quốc phòng, phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, xuyên biên giới, an ninh mạng…

Hai bên phối hợp chặt chẽ để chuẩn bị tốt các hoạt động kỷ niệm Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2027, nhân dịp 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (1962 - 2027) và 50 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (1977 - 2027).

Chia sẻ đánh giá của mình, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Bounleua Phandanouvong nhấn mạnh, chuyến thăm chính thức Lào của Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc chương trình hoạt động đề ra. Đồng chí Bounleua Phandanouvong bày tỏ sự quan tâm khi lãnh đạo hai nước đã đề cập đến việc đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm ưu tiên như tuyến đường cao tốc Vientiane-Hà Nội và tuyến đường sắt Vientiane-Vũng Áng, cùng các dự án hợp tác giáo dục và đặc biệt là chính trị, vốn được coi là trụ cột vững chắc định hướng cho tương lai quan hệ hai nước.

Việt Nam và Campuchia đẩy mạnh kết nối hai nền kinh tế

Quan hệ Việt Nam - Campuchia đang có những bước tiến mạnh mẽ. Tin cậy chính trị được củng cố vững chắc trên cơ sở các nguyên tắc đã thống nhất ở cấp cao. Trong chuyến thăm chính thức của Thường trực Ban Bí thư, tại các cuộc hội đàm, hội kiến, lãnh đạo Campuchia bày tỏ cảm ơn Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân Việt Nam đã giúp đỡ Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot vào ngày 7/1/1979 và luôn ủng hộ, giúp đỡ Campuchia trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước như ngày nay.

Các nhà lãnh đạo Campuchia chúc mừng Việt Nam vừa kiện toàn bộ máy lãnh đạo cấp cao sau Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; đồng thời bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Việt Nam sẽ đạt tăng trưởng hai con số, hoàn thành mục tiêu trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và trở thành quốc gia phát triển có thu nhập cao vào năm 2045.

Tại cuộc hội đàm giữa Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Trưởng Ban Thường trực Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) Samdech Say Chhum, hai bên nhất trí duy trì thường xuyên các cuộc gặp, tiếp xúc cấp cao và trao đổi giữa lãnh đạo hai Đảng, hai nước, giữa các Ban của Đảng và các cơ quan hai nước; tăng cường chia sẻ thông tin, trao đổi tình hình, tham vấn kịp thời về các vấn đề phát sinh và cùng quan tâm, qua đó tiếp tục củng cố vững chắc tin cậy chính trị và sự hiểu biết lẫn nhau.

Tại các cuộc hội đàm, hội kiến, cùng với hợp tác quốc phòng - an ninh là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ song phương, hai bên nhất trí tiếp tục đẩy mạnh kết nối hai nền kinh tế theo hướng toàn diện, bền vững và cùng có lợi; phấn đấu sớm đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 20 tỷ USD, tương xứng với tiềm năng, thế mạnh và mức độ gắn kết của hai nền kinh tế. Hai bên cũng sẽ phối hợp chặt chẽ trong việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước vào năm 2027.

Lãnh đạo hai nước nhất trí tăng cường hợp tác giáo dục - đào tạo, nhất là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; nỗ lực hoàn thành phân giới cắm mốc, cũng nhau xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững.

Nhân dịp này, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị phía Campuchia tiếp tục quan tâm giải quyết vấn đề địa vị pháp lý để người gốc Việt tại Campuchia ổn định cuộc sống, đóng góp tích cực cho sự phát triển thịnh vượng của Campuchia và quan hệ hai nước.

Nền tảng vững chắc để cùng phát triển

Nhìn tổng thể, quan hệ Việt Nam - Lào - Campuchia hiện nay được xây dựng trên ba trụ cột chính: tin cậy chính trị cao, hợp tác kinh tế ngày càng sâu rộng và giao lưu nhân dân ngày càng gắn bó. Đây là nền tảng vững chắc để ba nước cùng nhau phát triển trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng.

Nhằm tiếp tục thúc đẩy hợp tác giữa các cơ quan hữu quan và các địa phương, trong chuyến thăm, Thường trực Ban Bí thư đã chứng kiến lễ trao văn kiện hợp tác giữa Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam với Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào; Bản ghi nhớ hợp tác giữa một số địa phương của Việt Nam với một số tỉnh giáp biên giới của Lào và Campuchia.

Tại hai nước, Thường trực Ban Bí thư đã có cuộc gặp gỡ với cộng đồng người Việt Nam, thông tin về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội trong nước; lắng nghe tâm tư, đề xuất của bà con, đại diện các doanh nghiệp, hội đoàn; khẳng định chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam. Đảng, Nhà nước sẽ hoàn thiện các chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài, tăng cường phối hợp với quốc gia sở tại để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của bà con...

Trong không khí thân tình của buổi gặp gỡ các sinh viên Campuchia từng học tập, nghiên cứu tại Việt Nam, một số cựu sinh viên từng học tập ngành Luật, ngành Y… đã xúc động chia sẻ về những tình cảm tốt đẹp khi học tập, nghiên cứu, coi Việt Nam như quê hương thứ hai của mình.

Hàng chục năm qua, nhiều thế hệ lưu học sinh Lào, Campuchia sang Việt Nam học tập, nghiên cứu, khi về có những đóng góp thiết thực trong xây dựng và phát triển quê hương, đất nước. Thực tế cho thấy, các chương trình giao lưu thanh niên, sinh viên, kết nghĩa địa phương thời gian qua đã góp phần quan trọng nuôi dưỡng tình cảm gắn bó giữa thế hệ trẻ ba nước.

Cùng với cộng đồng người Việt Nam ở Lào và Campuchia, hàng nghìn lưu học sinh Lào và Campuchia đang học tập tại Việt Nam mỗi năm chính là những cầu nối vững chắc cho tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào - Campuchia.

Với quyết tâm chính trị cao của Lãnh đạo ba Đảng, ba Nhà nước, cùng truyền thống đoàn kết, gắn bó keo sơn giữa nhân dân Việt Nam, Lào, Campuchia, chuyến thăm chính thức Lào và Campuchia của Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã thành công tốt đẹp, góp phần củng cố và nâng tầm quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa ba nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững của khu vực.