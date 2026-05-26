Ý nghĩa lịch sử chuyến thăm Udon Thani của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

(Ngày Nay) - Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm diễn ra trong bối cảnh hai nước hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, đồng thời thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Ngày 25/5, báo Khaosod English đăng bài viết về chuyến thăm chính thức Thái Lan sắp tới của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với tiêu đề “Nhà lãnh đạo Việt Nam theo dấu chân Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thái Lan,” trong đó đã nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử đặc biệt trong hành trình đến tỉnh Udon Thani - nơi lưu giữ nhiều dấu ấn hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đất Thái Lan gần một thế kỷ trước.

Theo bài báo, trong khuôn khổ chuyến thăm Thái Lan từ ngày 27-29/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự kiến sẽ tới tỉnh Udon Thani để thăm Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh và gặp gỡ cộng đồng người Thái gốc Việt đang sinh sống tại khu vực Đông Bắc Thái Lan.

Báo Khaosod English cho biết Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh nằm tại xã Chiang Phin, huyện Muang, tỉnh Udon Thani, lưu giữ ký ức về một giai đoạn hoạt động cách mạng của Người tại Thái Lan.

Theo bài báo, Chủ tịch Hồ Chí Minh đến Thái Lan năm 1928, trong bối cảnh Việt Nam còn dưới ách thống trị của thực dân Pháp. Trong thời gian hoạt động tại Udon Thani, Người sống gần gũi với cộng đồng người Việt địa phương, đồng thời tổ chức các hoạt động chính trị và vận động sự ủng hộ cho phong trào đấu tranh giành độc lập của Việt Nam.

Các tài liệu lịch sử được lưu giữ tại khu tưởng niệm cho thấy Chủ tịch Hồ Chí Minh từng lao động sản xuất, làm nông nghiệp, huấn luyện đồng bào, vận động cộng đồng người Việt tại Thái Lan tham gia phong trào chống thực dân.

Người cũng tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng cùng người dân sở tại, trong đó có việc hỗ trợ xây dựng các ngôi chùa tại Udon Thani trước khi tiếp tục hành trình qua các tỉnh Sakon Nakhon, Nakhon Phanom và sau đó trở về Việt Nam.

Ngày nay, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Udon Thani đã được xây dựng thành trung tâm học tập lịch sử và bảo tàng với sự đóng góp, gìn giữ của cộng đồng người Thái gốc Việt tại địa phương.

Khuôn viên khu tái hiện không gian sinh hoạt giản dị của Người thông qua ngôi nhà gỗ truyền thống cùng các vật dụng đơn sơ, vườn rau, kho thóc và chuồng gia súc, phản ánh đời sống nông thôn thời kỳ đó. Ngoài ra, bảo tàng cũng lưu giữ nhiều hình ảnh, tài liệu lịch sử và các trưng bày về quá trình di cư của cộng đồng người Việt tại Thái Lan.

Theo báo Khaosod English, kể từ khi chính thức mở cửa năm 2006, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành điểm đến thu hút du khách và là biểu tượng sinh động cho mối quan hệ hữu nghị bền chặt giữa Việt Nam và Thái Lan.

Bài báo cũng nhận định chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm diễn ra trong bối cảnh hai nước hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2026, đồng thời tiếp tục thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Thái Lan ngày càng phát triển sâu rộng.