Cử tri Hà Nội kỳ vọng vào nhiệm kỳ mới của Quốc hội và HĐND các cấp

(Ngày Nay) - Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo cử tri tại Thủ đô Hà Nội đã tham gia bỏ phiếu với tinh thần trách nhiệm và niềm tin vào sự phát triển của đất nước.

Tại các khu vực bỏ phiếu, cử tri thuộc nhiều lứa tuổi bày tỏ sự quan tâm đặc biệt tới sự kiện chính trị quan trọng này. Với họ, mỗi lá phiếu không chỉ là quyền lợi mà còn là trách nhiệm của công dân trong việc lựa chọn những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

Ngay từ sáng sớm, các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn thành phố Hà Nội, đông đảo cử tri đã có mặt để tham dự lễ khai mạc và thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Trên các tuyến phố như Giảng Võ, Ngọc Khánh, Trần Huy Liệu, Kim Mã… những lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió xuân, xen lẫn là các băng rôn, khẩu hiệu cổ động đầy rực rỡ. Không khí tại nhiều điểm bỏ phiếu diễn ra trang nghiêm, phấn khởi, thể hiện sự quan tâm và trách nhiệm của cử tri đối với sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, với 54 người ứng cử để bầu 32 đại biểu Quốc hội khóa XVI. Đồng thời, thành phố có 31 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, với 205 người ứng cử để bầu 125 đại biểu HĐND thành phố khóa XVII.

Từ 6 giờ 30 phút sáng, tại khu vực bỏ phiếu số 4 (Nhà sinh hoạt cộng đồng số 10, ngõ 629 Kim Mã), tiếng loa truyền thanh rộn rã phát đi những bài ca cách mạng, thôi thúc bước chân của người dân đến với ngày hội lớn. Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đã thực hiện quyền công dân và hòa chung không khí phấn khởi với cử tri đi bỏ phiếu trong “Ngày hội non sông”. Chia sẻ với phóng viên TTXVN, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng bày tỏ: “Cá nhân tôi vừa thực hiện quyền cử tri của mình và thấy rõ nhiều sự khác biệt tại cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp 2026 - 2031. Hôm nay là ngày hội của non sông, tôi mong muốn cử tri, đặc biệt là cử tri Hà Nội sẽ thực hiện quyền công dân của mình trong việc lựa chọn các đại biểu xứng đáng nhất để lãnh đạo đất nước, Hà Nội. Đây cũng là giai đoạn Hà Nội thực hiện các quy hoạch, Luật Thủ đô (sửa đổi), các nghị quyết mới của Trung ương phân cấp cho Hà Nội, để Hà Nội vươn mình cùng cả nước".

Bà Nguyễn Như Mai, sinh năm 1946, cử tri tổ dân phố số 14A, phường Giảng Võ, chia sẻ rằng bà cảm thấy rất may mắn khi được sinh ra đúng vào năm diễn ra kỳ bầu cử đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Trải qua nhiều kỳ bầu cử trong suốt cuộc đời mình, bà đã chứng kiến sự đổi thay từng bước của đất nước và ngày càng cảm nhận rõ giá trị của chế độ dân chủ.

Theo bà Mai, việc được tham gia bầu cử là niềm vinh dự và hạnh phúc của mỗi công dân. Bà cho rằng các kỳ bầu cử không chỉ là dịp để người dân thực hiện quyền làm chủ mà còn thể hiện niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Bà bày tỏ mong muốn trong nhiệm kỳ tới, các đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội và chính quyền địa phương sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong công tác lãnh đạo, quản lý, nhằm mang lại nhiều phúc lợi thiết thực cho người dân.

Các bạn trẻ đi bỏ phiếu cũng không giấu được sự háo hức. Em Phạm Minh Châu (19 tuổi, sinh viên Đại học Điện Lực) phấn khởi cho biết: "Em cảm thấy rất tự hào khi cầm trên tay lá phiếu cử tri. Trước đó, em đã tìm hiểu kỹ chương trình hành động của các bác, các anh chị ứng cử viên qua mạng và bảng tin của tổ dân phố. Em mong muốn đại biểu trúng cử sẽ có những chính sách đột phá hơn nữa để hỗ trợ khởi nghiệp và cơ hội việc làm cho thế hệ trẻ".

Tại điểm bỏ phiếu ở trường Trung học Phổ thông Phan Đình Phùng (khu vực bỏ phiếu số 2 thuộc phường Ba Đình), sau nghi thức chào cờ và tuyên bố khai mạc, tổ bầu cử phổ biến nội quy phòng bỏ phiếu, giới thiệu danh sách ứng cử viên và hướng dẫn cử tri thực hiện các bước bỏ phiếu theo quy định. Ngay sau đó, hòm phiếu được mở và những lá phiếu đầu tiên được cử tri trang trọng bỏ vào hòm phiếu.

Bà Nguyễn Thị Thịnh (75 tuổi, thành viên tổ bầu cử, điểm bỏ phiếu số 2 phường Ba Đình) bày tỏ cảm xúc phấn khởi và mong muốn các đại biểu trúng cử sẽ luôn quan tâm đến đời sống của nhân dân, mang lại sự ấm no và hạnh phúc cho mọi gia đình.

Tại xã đảo Minh Châu, ngay sau khi hoàn tất các bước hướng dẫn, kiểm tra hòm phiếu, những lá phiếu đầu tiên đã được cử tri của xã trang trọng bỏ vào hòm phiếu. Khu vực bỏ phiếu số 2 xã Minh Châu có tổng số 1.510 cử tri tham gia thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Minh Châu Nguyễn Đức Tiến dự lễ khai mạc và thực hiện quyền công dân cùng các cử tri, thể hiện tinh thần gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy địa phương, đồng thời khích lệ, động viên cử tri tích cực tham gia bầu cử.

Trong nhiệm kỳ 2026-2031, Hà Nội tiếp tục là địa phương có số lượng đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND cấp tỉnh nhiều nhất: Số lượng bầu đại biểu Quốc hội: 32 đại biểu. Số lượng bầu đại biểu HĐND thành phố: 125 đại biểu; tổng số đại biểu HĐND cấp xã được bầu là 3.164 đại biểu. Số lượng cử tri đi bỏ phiếu là hơn 6 triệu người.