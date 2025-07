Thường trực Đảng ủy Petrovietnam làm việc với PV GAS: Quyết tâm hoàn thành kế hoạch quản trị 2025, hướng tới mục tiêu 2030

Đồng chí Lê Mạnh Hùng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) Petrovietnam và đồng chí Lê Ngọc Sơn – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Petrovietnam chủ trì buổi làm việc; cùng sự tham dự của các đồng chí trong Ban thường vụ (BTV) Đảng ủy, HĐTV, Ban Tổng Giám đốc, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng và các ban chuyên môn của Tập đoàn; BTV Đảng ủy, Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Tổng Giám đốc và Trưởng Ban kiểm soát PV GAS.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo PV GAS đã báo cáo về các nội dung về kết quả công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội, việc quán triệt, xây dựng Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030; công tác chuẩn bị cho Đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn nhiệm kỳ 2025 – 2030; các giải pháp triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, nhằm hoàn thành mục tiêu quản trị năm 2025 của PV GAS.

Theo đó, Đảng ủy PV GAS đã quán triệt và ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty lần thứ XI, nhiệm kỳ 2025 – 2030, với các mục tiêu nhiệm vụ gắn liền với chiến lược của Tập đoàn (đến năm 2030 có mặt trong Top 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới - Fortune Global 500). Trong đó, PV GAS được xác định đóng vai trò quan trọng, với doanh thu, lợi nhuận, đầu tư đều chiếm tỷ trọng lớn.

Các mục tiêu cụ thể của PV GAS đến 2030 như: chiếm lĩnh 100% thị phần khí tự nhiên, khí thấp áp và CNG từ khí tự nhiên trong nước; 65 – 70% thị phần LPG và LNG tại Việt Nam và tham gia sâu rộng vào thị trường kinh doanh quốc tế; doanh thu toàn đơn vị tăng trưởng từ 8 – 10%/năm; tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ toàn Tổng công ty bình quân 15 – 20%/năm; tập trung đầu tư để hình thành các trung tâm năng lượng tích hợp làm nền tảng dẫn dắt thị trường và đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia; tiên phong trong chuyển đổi năng lượng xanh;...

Sáu tháng đầu năm 2025, hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của PV GAS đối mặt với nhiều khó khăn do nguồn khí trong nước sụt giảm mạnh, giá dầu giảm 15% và huy động khí cho sản xuất điện giảm 20% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, bằng nỗ lực vượt thách thức, PV GAS đã ghi nhận sự tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2024, với doanh thu hợp nhất tăng trưởng 8%. Đáng chú ý, cơ cấu doanh thu có sự thay đổi tích cực khi doanh thu từ lĩnh vực kinh doanh LPG/LNG chiếm 55% doanh thu hợp nhất, tăng 20% so với cùng kỳ, cho thấy sự giảm phụ thuộc vào lĩnh vực cấp khí truyền thống cho điện.

Để đạt được các mục tiêu đề ra, giữ vai trò nền tảng, tiên phong trong ngành công nghiệp khí, PV GAS tập trung triển khai các giải pháp để đảm bảo nguồn cung và chủ động được thị trường như: liên kết chuỗi giá trị trong và ngoài Tập đoàn; xem xét tham gia vào khâu hạ nguồn để đảm bảo tính bền vững của chuỗi giá trị khí; đẩy mạnh phát triển thị trường nước ngoài; đa dạng hóa khách hàng; phát triển thị trường khí ngoài điện và các dịch vụ liên quan;…

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận, tập trung vào các giải pháp thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của PV GAS, như: Thay đổi mô hình kinh doanh để đáp ứng sự phát triển; tận dụng tối đa lợi thế hạ tầng, năng lực dẫn đầu nhằm thúc đẩy SXKD; đẩy mạnh các liên kết, hợp tác; nâng cao sức cạnh tranh bằng giá và chất lượng dịch vụ; phát triển tư duy chiến lược vượt ra khỏi sản phẩm khí truyền thống. Việc thúc đẩy đầu tư nhanh, sớm cũng được coi là yếu tố then chốt để đáp ứng kịp thời các mục tiêu phát triển.

Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Ngọc Sơn nhấn mạnh, với vai trò và đóng góp quan trọng, việc xây dựng chiến lược của PV GAS phải song hành với chiến lược chung của Tập đoàn. Đồng chí lưu ý 4 nhóm trụ cột PV GAS cần tập trung: 1) Thu gom, phân phối khí trong nước, kết hợp thăm dò, khai thác và kết nối khu vực. 2) Trong lĩnh vực LNG, LPG, cần tăng cường đầu tư, liên kết, hợp tác để dẫn đầu, dẫn dắt thị trường, đồng thời mở rộng phát triển các trung tâm năng lượng tích hợp, tạo nên một hệ sinh thái năng lượng hoàn chỉnh. 3) Tập trung chế biến sâu, phát triển năng lượng mới, năng lượng xanh. 4) Mở rộng thị trường trong và ngoài nước – phát triển kinh doanh quốc tế và tiếp tục quan tâm đầu tư, mở rộng thị trường nội địa, đặc biệt là các thị trường nhỏ lẻ bởi đây là phân khúc vẫn còn nhiều cơ hội tiềm năng. Đối với mục tiêu năm 2025, đồng chí chỉ đạo tăng cường phát triển thị trường ngoài điện để đảm bảo các mục tiêu quản trị được giao.

Petrovietnam yêu cầu PV GAS cần xây dựng, triển khai các giải pháp sáng tạo, đột phá để vượt qua những giới hạn hiện tại, hướng tới sự tăng trưởng và phát triển mạnh mẽ, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu chung của Tập đoàn.

Kết luận và chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Lê Mạnh Hùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam đánh giá cao nỗ lực của Đảng bộ, Ban lãnh đạo PV GAS trong triển khai thực hiện các các nhiệm vụ được Tập đoàn giao. Đồng chí khẳng định, mục tiêu quản trị năm 2025 và chiến lược phát triển đến năm 2030 là nhất quán, xuyên suốt, "không thể bàn lùi", trên tinh thần đó, PV GAS cần khẩn trương nghiên cứu, triển khai các giải pháp sáng tạo, đột phá, vượt qua những giới hạn hiện tại, thúc đẩy tăng trưởng và phát triển bền vững, qua đó đóng góp tích cực vào việc hoàn thành các mục tiêu chiến lược của Tập đoàn.

Về công tác xây dựng Đảng, đồng chí Bí thư Đảng ủy Petrovietnam chỉ đạo rà soát, củng cố đội ngũ nhân sự cấp cao, đảm bảo tính đồng bộ, hiệu quả, tinh gọn nhất, đồng thời đảm bảo sự đoàn kết, thống nhất, cùng hướng về mục tiêu chung; thực hiện tái cấu trúc, sắp xếp các đảng bộ trực thuộc theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối; xây dựng kế hoạch phát triển nhân tài; đổi mới phương thức kiểm tra, giám sát - bắt đầu từ sớm, từ xa, đồng bộ và có tính bao trùm cao; đảm bảo đồng bộ giữa thực hiện nhiệm vụ chính trị với công tác xây dựng Đảng;… từ đó nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng.

Về thực hiện các mục tiêu lớn, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ PV GAS, đồng chí Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh: PV GAS cần nhận thức rõ vai trò, sứ mệnh của mình; nhận diện đầy đủ khó khăn, thuận lợi; đánh giá đúng năng lực cạnh tranh cốt lõi, từ đó xác định mục tiêu phù hợp, đồng bộ với mục tiêu chung của Tập đoàn. Các mục tiêu cần được phân bổ cụ thể đến từng lĩnh vực, đơn vị, cá nhân, hình thành hệ thống quản trị mục tiêu xuyên suốt.

Đồng chí cũng chỉ đạo PV GAS tiếp tục cập nhật, xây dựng bộ giải pháp thực hiện các mục tiêu đề ra mang tính đột phá, vượt qua các giới hạn hiện tại. Cụ thể như: tăng năng suất lao động, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển sản phẩm - dịch vụ mới, thúc đẩy đầu tư, mua bán - sáp nhập (M&A), đồng thời phát triển hệ sinh thái và chuỗi giá trị trong và ngoài ngành, trong nước và quốc tế để nâng cao năng lực cạnh tranh. Đồng chí nhấn mạnh, công tác phát triển thị trường là tối quan trọng - phải đi trước, mở đường cho phát triển sản phẩm, dịch vụ.

Đối với nhiệm vụ nửa cuối năm 2025, Lãnh đạo Tập đoàn yêu cầu PV GAS phải triển khai ngay các giải pháp nhằm bao tiêu 100% khí của Tập đoàn. Đồng thời, cần quán triệt trong toàn Đảng bộ về mục tiêu, nhiệm vụ, phương thức và tinh thần đổi mới để thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, nhiệm vụ chính trị theo kế hoạch 5 năm, đặc biệt là đảm bảo hoàn thành kế hoạch quản trị năm 2025, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo PV GAS, đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT đã tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Tập đoàn; khẳng định quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu nhiệm vụ của năm 2025, cũng như giai đoạn 2025 – 2030, tiếp tục khẳng định vai trò của PV GAS là đơn vị trụ cột của Petrovietnam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.