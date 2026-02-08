Tinh gọn bộ máy: Phát huy vai trò tuyến đầu của chính quyền địa phương 2 cấp (Ngày Nay) - Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, sự thành công của cuộc bầu cử không chỉ là ngày hội của toàn dân mà còn là "phép thử" khẳng định hiệu lực vận hành của bộ máy chính quyền sau tinh gọn.

Tăng cường công tác cấp cứu, khám chữa bệnh trong dịp Tết Nguyên đán (Ngày Nay) - Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện chuẩn bị kỹ lưỡng công tác cấp cứu, khám chữa bệnh trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, đảm bảo an toàn cho nhân dân.

Câu chuyện của bạc khi cảm xúc hạ nhiệt và giá rời xa các vùng cực đoan (Ngày Nay) - Có những tài sản phù hợp để giao dịch khi thị trường nóng nhất, nhưng cũng có những tài sản chỉ khi giá “nguội đi”, mới dễ nhìn rõ hơn. Bạc, có lẽ thuộc về nhóm sau.

Phát huy nguồn lực kiều bào vì một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng và hạnh phúc (Ngày Nay) - Chương trình Xuân Quê hương 2026 thúc đẩy tinh thần đoàn kết, trao đổi và đóng góp của kiều bào vào sự thịnh vượng của Việt Nam trong giai đoạn mới.

Lễ hội hoa đào xứ Lạng: Bảo tồn, phát triển giá trị cây đào (Ngày Nay) - Tối 7/2, tại sân khấu đường Hùng Vương, phường Lương Văn Tri, UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức khai mạc Lễ hội hoa đào xứ Lạng năm 2026, với chủ đề "Sắc đào xứ Lạng - kết nối muôn phương".

Tổng thống Trump gây tranh cãi khi đăng video liên quan ông Obama (Ngày Nay) - Một đoạn video mang tính miệt thị chủng tộc do Tổng thống Mỹ Donald Trump chia sẻ trên mạng xã hội, trong đó cựu Tổng thống Barack Obama và phu nhân Michelle Obama bị gán khuôn mặt lên hình ảnh linh trưởng trong rừng, đã bị xóa vào ngày 6/2 sau khi vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội từ cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ.

Mỹ ấn định thời gian cuộc họp đầu tiên Hội đồng Hòa bình Gaza (Ngày Nay) - Theo các nhà ngoại giao Arab, Mỹ đã gửi thư mời tới 26 quốc gia có đại diện trong hội đồng tham gia cuộc họp làm việc đầu tiên của Hội đồng Hòa bình vào ngày 19/2 tại Washington.

Không tăng chỉ tiêu tuyển sinh với ngành học có tỷ lệ việc làm thấp (Ngày Nay) - Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc "siết" tăng chỉ tiêu tuyển sinh nnhằm chuyển trọng tâm quản lý từ kiểm soát hình thức sang nâng cao chất lượng đào tạo thực chất và hiệu quả đầu ra.

Tiêm vaccine cúm khi mang thai không làm tăng nguy cơ tự kỷ (Ngày Nay) - Theo phóng viên tại Tel Aviv, một nghiên cứu quy mô lớn tại Israel cho thấy việc tiêm vaccine cúm trong thời kỳ mang thai không làm tăng nguy cơ rối loạn phổ tự kỷ ở trẻ em, qua đó bác bỏ các thông tin sai lệch và lo ngại kéo dài nhiều năm qua liên quan đến an toàn của vaccine đối với phụ nữ mang thai.