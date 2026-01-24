Sôi nổi các chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng

(Ngày Nay) - Tối 23/1, các chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng và kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1930 – 3/2/2026) đã diễn ra tại Thủ đô Hà Nội và tỉnh Ninh Bình.

Tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Thủ đô Hà Nội), chương trình nghệ thuật đặc biệt “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng” được tổ chức trọng thể, thu hút hàng vạn đại biểu, người dân có mặt từ sớm chờ đợi với niềm tin và niềm tự hào hướng về Đảng quang vinh.

Tới dự chương trình có Tổng Bí thư Tô Lâm; các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại diện các tổ chức chính trị xã hội, các cơ quan, ban, ngành và đông đảo nhân dân.

Với chủ đề “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng”, chương trình mở màn bằng tiết mục trống hội chào mừng “Khát vọng tỏa sáng”, tiếp đó là trình chiếu video clip về Đại hội XIV của Đảng. Chương trình còn gây ấn tượng với màn trình diễn công nghệ kết hợp hình ảnh, âm thanh, ánh sáng hiện đại, cùng các tiết mục mashup ca khúc chào mừng và trình diễn nhạc kèn, qua đó lan tỏa tinh thần thống nhất ý chí, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đã được Đại hội XIV đề ra.

Trong không khí trang nghiêm, xúc động, lá cờ đỏ sao vàng được rước trang trọng vào lễ đài, đội hình rước cờ tiến lên sân khấu, nghi thức chào cờ thiêng liêng đã trở thành điểm nhấn, mở đầu phần nghi lễ của chương trình.

Phát biểu khai mạc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc cho biết, chương trình nghệ thuật đặc biệt “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng” là dịp để cán bộ, đảng viên và nhân dân bày tỏ niềm tin son sắt đối với Đảng, tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, các thế hệ tiền bối cách mạng, anh hùng liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng; đồng bào, đồng chí đã hy sinh, cống hiến cho độc lập dân tộc, tự do và hạnh phúc của nhân dân.

Bí thư Thành ủy Hà Nội khẳng định, thành công của Đại hội XIV là lời hiệu triệu mạnh mẽ, thôi thúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô hành động quyết liệt với tinh thần tiên phong, gương mẫu. Với trách nhiệm và vinh dự đặc biệt, Thủ đô Hà Nội quyết tâm đổi mới mạnh mẽ, huy động và phát huy hiệu quả mọi nguồn lực, phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng, xây dựng Thủ đô ngày càng văn hiến, văn minh, hiện đại, xứng đáng với niềm tin yêu của đồng bào cả nước.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng” là lời chúc mừng nồng nhiệt thành công Đại hội XIV của Đảng; đồng thời, gửi đi thông điệp về niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng xây dựng một Việt Nam hùng cường.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng” được dàn dựng công phu, hiện đại, kết cấu thành 3 phần với nội dung xuyên suốt là “Tầm nhìn mới - Kỳ tích mới - Kỷ nguyên mới”, quy tụ đông đảo các nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam, cùng lực lượng diễn viên chuyên nghiệp và quần chúng.

Việc ứng dụng công nghệ trình diễn hiện đại đã tạo nên những màn biểu diễn hùng tráng, trang nghiêm và giàu cảm xúc, để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả.

Với chủ đề “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng”, chương trình khẳng định chân lý lịch sử: Mọi kỳ tích của cách mạng Việt Nam đều bắt nguồn từ tầm nhìn đúng đắn và sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng thời, chương trình khơi dậy niềm tự hào dân tộc, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tạo động lực tinh thần mạnh mẽ, nâng cao khí thế, sự phấn chấn của toàn xã hội, sẵn sàng bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Chương trình khép lại bằng màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật quy mô lớn, rực sáng bầu trời như một bản hòa ca hùng tráng, chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng, mở ra kỷ nguyên phát triển mới của đất nước Việt Nam phồn vinh, hùng cường, hạnh phúc.

Cũng trong tối 23/1, tại Phố cổ Hoa Lư, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình diễn ra Chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng; kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Chương trình gồm 18 tiết mục được dàn dựng công phu, đặc sắc, giàu ý nghĩa, thuộc nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống và đương đại như: hát Chèo, hát Xẩm, hát Văn, biểu diễn saxophone…, do các nghệ sĩ Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Ninh Bình thể hiện. Nhiều tiết mục tiêu biểu như Vững bước dưới cờ Đảng, Lời Bác sáng mãi muôn đời, Lời ca mừng Đảng mừng xuân, Ngày mới trên quê hương Ninh Bình, Giai điệu Tổ quốc, Ta đi dưới cờ Đảng… đã ca ngợi Đảng quang vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; bày tỏ tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc và vẻ đẹp nên thơ, hữu tình, giàu truyền thống cách mạng của quê hương Ninh Bình.

Thông qua các tiết mục, chương trình còn thể hiện quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Ninh Bình cùng cả nước tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong kỷ nguyên vươn mình thịnh vượng. Các tiết mục đã để lại nhiều cảm xúc trong lòng khán giả, góp phần tạo nên bầu không khí vui tươi, phấn khởi, tự hào trong những ngày đầu Xuân mới.

Thông qua chương trình, góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân thi đua, phấn đấu, thể hiện niềm tin son sắt của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đối với sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, quyết tâm đoàn kết một lòng, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.