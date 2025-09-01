Tổ quốc anh hùng trong niềm xúc động và tự hào của lớp cha anh

(Ngày Nay) - Trong thời khắc chuẩn bị bước vào lễ míttinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 Quốc khánh 2/9, trái tim mỗi người dân lại dâng trào niềm xúc động và tự hào về Tổ quốc anh hùng.

Những ngày thu lịch sử này, Hà Nội như khoác lên mình diện mạo mới: rực rỡ sắc cờ đỏ sao vàng và rộn ràng tiếng hát, niềm vui, niềm tin lan tỏa nơi nơi.

Trong thời khắc chuẩn bị bước vào Lễ míttinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 Quốc khánh, trái tim mỗi người dâng trào niềm xúc động và tự hào về Tổ quốc anh hùng.

Phố Điện Biên Phủ đông nghịt người, sắc đỏ sao vàng rợp trời. Đại tá Nguyễn Hữu Tài (96 tuổi, nguyên Phó Cục trưởng Cục Quân huấn, Bộ Quốc phòng) nâng trên tay bộ quân phục phẳng phiu, ngực áo lấp lánh huân, huy chương.

Ông là nhân chứng đặc biệt đã đi qua hành trình 80 năm lịch sử của đất nước, từ kiếp nô lệ đến ngày đứng lên giành chính quyền rồi chứng kiến thời khắc lịch sử của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa.

Trải qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ, ký ức về thời khắc lịch sử Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9/1945 vẫn vẹn nguyên trong tâm trí đại tá Nguyễn Hữu Tài. Ông xúc động nói: “Ngày 2/9/1945 chính là năm bản lề, từ một đất nước chết đói hơn 2 triệu người, chúng ta đã giành được chính quyền, lập nên một quốc gia độc lập. Suốt đời chiến đấu trong quân ngũ, được trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, thì những ngày này là đẹp nhất cuộc đời tôi.”

Nhìn lại chặng đường 80 năm, Đại tá Nguyễn Hữu Tài càng tự hào về một Việt Nam đã “rũ bùn đen”, vươn lên cơ đồ, vị thế và uy tín quốc gia hôm nay. Từ Bắc chí Nam, từ Hà Giang đến Quảng Trị, rồi Huế đến Cà Mau, nhìn đến đâu cũng thấy sự phát triển.

“Đất nước đổi thay mạnh mẽ quá, nhân dân đời sống ngày càng ấm no. Phải nói rằng, đất nước ta đang ở đỉnh cao của một quốc gia đang phát triển và đang quyết tâm bước vào hàng ngũ các nước phát triển trong tương lai. Thành tựu đó là kết quả của 80 năm đấu tranh, dựng xây không ngừng nghỉ,” đại tá Nguyễn Hữu Tài khẳng định.

Chung niềm xúc động, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Đặng Quân Thụy (98 tuổi, phố Tôn Thất Thiệp, Hà Nội) những ngày thu này cũng trở lại ký ức Thủ đô hồi năm 1945.

Khi đó mới 16 tuổi, là học sinh trường Bưởi, ông đã tham gia Mặt trận Việt Minh rồi hòa cùng dòng người tham gia Tổng khởi nghĩa giành chính quyền.

Sáng 2/9, ông theo biển người đổ về Quảng trường Ba Đình. Tất cả đều hướng về kỳ đài. Ông cũng như biển người, ai cũng nóng lòng được chứng kiến thời khắc tuyên bố độc lập, mong muốn tận mắt thấy vị lãnh tụ của nhân dân: Chủ tịch Hồ Chí Minh.

“Một khung cảnh chưa từng thấy. Từ cảnh dân mất nước, chết đói năm 1945 đến ngày Độc lập và hôm nay- đất nước đã đổi thay thật lớn lao, trưởng thành và ngang hàng các quốc gia đang phát triển khác,” ông Đặng Quân Thụy bồi hồi nói.

“Tự hào lắm chứ! Bây giờ chúng ta có cơ đồ, vị thế trên trường quốc tế, còn cuộc sống của nhân dân đang phơi phới đi lên. Và đặc biệt, nước chúng ta đã xóa nhà tạm, nhà dột nát, toàn dân có nhà ở, an cư lạc nghiệp. Đó là một công trình vĩ đại vô cùng mà chúng ta đã quyết làm được trong năm 2025”, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Đặng Quân Thụy chia sẻ.

Trong không khí cả nước hướng về kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, cựu chiến binh Trần Thanh Tùng (60 tuổi, phố Bà Triệu, Hà Nội), nguyên chiến sỹ Trung đoàn 752, Sư đoàn 355- người từng chiến đấu bảo vệ biên cương phía Bắc của Tổ quốc cũng dâng trào niềm xúc động.

Nhìn thấy những buổi hợp luyện, sơ duyệt và tổng duyệt A80, ông Trần Thanh Tùng lại nhớ những ngày tháng không thể nào quên trong tâm khảm và trái tim những người đi theo tiếng gọi của non sông đất nước để bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng, sẵn sàng hy sinh cho khát vọng im tiếng súng, cho một biên cương hòa bình. Nhìn lá cờ đỏ sao vàng tung bay và nhịp bước của các khối diễu binh, ông càng thêm tin tưởng vào thế hệ trẻ của lực lượng vũ trang và sự lớn mạnh của Quân đội nhân dân Việt Nam trong sự phát triển của đất nước.

“Ngày mai, tôi muốn ra phố tận mắt chứng kiến khoảnh khắc thiêng liêng của dân tộc”, cựu chiến binh Trần Thanh Tùng cho hay.

Chỉ còn chưa tới 24 giờ là tới Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Đây không chỉ là sự kiện chính trị-xã hội trọng đại mà còn là ngày hội của niềm tự hào dân tộc.

Trong thời khắc thiêng liêng này, những lớp người từng sẵn sàng hy sinh máu xương cho độc lập, tự do của Tổ quốc, cho hạnh phúc của nhân dân, nay được chứng kiến đất nước yên bình, nhân dân ấm no, càng dâng trào niềm xúc động, tự hào.

Họ chính là nhân chứng sống cho hành trình gian khổ mà vinh quang của dân tộc, để thế hệ hôm nay thêm một lần khắc ghi: hòa bình hôm nay là thành quả máu xương của cha anh đi trước.