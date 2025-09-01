Việt Nam đã viết nên một câu chuyện đầy tự hào

(Ngày Nay) - Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, Việt Nam tự hào về những thành tựu to lớn, hội nhập quốc tế và vai trò ngày càng tăng trên trường toàn cầu.

Khắp đất nước đang rộn ràng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, bạn bè quốc tế chứng kiến những đổi thay của đất nước, con người Việt Nam đã khẳng định những thành tựu trong 80 năm qua là hết sức phi thường.

Như nhiều Đại sứ, Trưởng các tổ chức quốc tế tại Việt Nam chia sẻ đầy cảm xúc, nhận định kết quả đó là nhờ vào sự lãnh đạo có tầm nhìn và một quá trình cải cách sâu rộng trong thời gian dài.

Liên hợp quốc đánh giá cao tầm nhìn hội nhập của Việt Nam

Chia sẻ niềm vui to lớn và niềm tự hào dân tộc của nhân dân Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 80 năm lập nước, Điều phối viên thường trú của Liên hợp quốc tại Việt Nam Pauline Tamesis nhấn mạnh năm nay Việt Nam và Liên hợp quốc đều kỷ niệm 80 năm những sự kiện trọng đại.

“80 năm trước, “chúng ta, những dân tộc” đã cùng nhau cam kết một điều: hòa bình là có thể nếu nhân loại đoàn kết. Hiến chương Liên hợp quốc - được ký ngày 26/6/1945 - chính là bản tuyên ngôn của hy vọng và là nền tảng của hợp tác quốc tế vì một thế giới tốt đẹp hơn. Chỉ hai tháng sau ngày ký Hiến chương, Việt Nam đã tuyên bố độc lập. Những dấu mốc lịch sử này là minh chứng mạnh mẽ cho hòa bình, hòa giải và hợp tác quốc tế,” bà Pauline Tamesis cho biết.

Theo bà Pauline Tamesis, ngày nay chúng ta đang sống trong một giai đoạn phức tạp với căng thẳng địa chính trị, xung đột vũ trang, biến đổi khí hậu, bất ổn kinh tế và bất bình đẳng gia tăng.

Sự đoàn kết toàn cầu để cùng giải quyết những thách thức cấp bách nhất của nhân loại đang bị thử thách nặng nề. Việc Việt Nam kiên trì theo đuổi hội nhập quốc tế sâu rộng là đóng góp thiết yếu cho sự đoàn kết toàn cầu đó. Và cam kết kiên định của Việt Nam đối với hòa bình, hợp tác, phát triển bền vững lúc này càng cần thiết hơn bao giờ hết trong Liên hợp quốc.

Liên hợp quốc đánh giá cao cách tiếp cận mang tính xây dựng, nguyên tắc và tầm nhìn của Việt Nam trong hội nhập quốc tế, đặc biệt là trong hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc; thúc đẩy đối thoại và hợp tác đa phương; thể hiện lập trường nguyên tắc tại các diễn đàn như Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, ASEAN, APEC và nhiều cơ chế quốc tế khác.

“Tôi nồng nhiệt chúc mừng cam kết và những đóng góp bền bỉ của Việt Nam cho hòa bình, an ninh, nhân quyền và phát triển- những yếu tố cốt lõi để đạt được các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs), ứng phó biến đổi khí hậu và gìn giữ Hiến chương Liên hợp quốc,” bà Pauline Tamesis nhấn mạnh.

Hành trình giành độc lập của Việt Nam là một bản anh hùng ca

Chúc mừng đất nước và nhân dân Việt Nam, Đại sứ Nhà nước Palestine, Trưởng Đoàn Ngoại giao tại Hà Nội Saadi Salama nhấn mạnh hành trình giành độc lập của Việt Nam là một bản anh hùng ca bi tráng. Từ cuộc chiến chống thực dân Pháp với đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, đến cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, kết thúc bằng thống nhất đất nước 1975.

Độc lập của Việt Nam không chỉ là một sự kiện lịch sử, mà còn là một biểu tượng toàn cầu cho khát vọng tự do của các dân tộc bị áp bức trên thế giới. Nó chứng minh rằng, ý chí của một dân tộc kiên cường có thể đánh bại mọi thế lực ngoại xâm, dù có lớn mạnh đến đâu.

Theo Đại sứ Saadi Salama, với một dân tộc đã từng đi qua những năm tháng chiến tranh khốc liệt để giành lại độc lập, Việt Nam hiểu hơn ai hết giá trị của tự do và nỗi đau của mất mát.

Chính vì vậy, Việt Nam luôn dành cho nhân dân Palestine sự đồng cảm sâu sắc và sự ủng hộ kiên định trên con đường đi tìm quyền tự quyết.

Ngay từ năm 1976 khi Việt Nam tạo điều kiện cho Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) mở Văn phòng đại diện tại Hà Nội và công nhận Nhà nước Palestine năm 1988 không chỉ là một quyết định chính trị, mà còn là lời khẳng định rõ ràng về tình đoàn kết giữa hai dân tộc từng cùng chung khát vọng thoát khỏi ách áp bức.

“Mối quan hệ giữa Việt Nam và Palestine vì thế không chỉ là một trang trong lịch sử ngoại giao mà còn là biểu tượng của tình đoàn kết quốc tế. Nó nhắc nhở rằng độc lập không phải là đặc ân của riêng một dân tộc, mà là quyền thiêng liêng của tất cả các dân tộc trên thế giới. Và chừng nào còn những con người bị tước đoạt quyền tự do, thì tinh thần đoàn kết vẫn cần được nuôi dưỡng, như một nhịp cầu nối những khát vọng độc lập lại với nhau,” Đại sứ Saadi Salama chia sẻ, đồng thời nhấn mạnh Việt Nam đã viết nên một câu chuyện đầy tự hào. Đó là câu chuyện về một dân tộc đã biết cách biến đau thương thành sức mạnh, vượt qua khó khăn để xây dựng một đất nước phát triển và hội nhập.

Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ

Gửi tới Đảng, Nhà nước và toàn thể nhân dân Việt Nam anh em những lời chúc mừng nồng nhiệt và chân thành, Đại sứ Lào Khamphao Ernthavanh cho biết, trong suốt 80 năm qua, Việt Nam đã đạt được những thành tựu nổi bật về kinh tế-xã hội và không ngừng nâng cao vị thế, vai trò trên trường quốc tế.

Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản, nhân dân Việt Nam đã kiên cường vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách để đạt được những thành tựu to lớn và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Từ một quốc gia bị chiến tranh tàn phá nặng nề, Việt Nam đã giành được độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện thành công và đạt được những bước tiến vượt bậc về kinh tế-xã hội.

Việt Nam hiện nay là một trong những nền kinh tế có quy mô lớn thứ tư ASEAN, với tốc độ tăng trưởng ổn định, đời sống nhân dân không ngừng được nâng cao, tỷ lệ đói nghèo giảm mạnh, hạ tầng kinh tế-xã hội ngày càng hiện đại và xã hội ngày càng ổn định, phát triển bền vững.

Trên trường quốc tế, vị thế và vai trò của Việt Nam ngày càng được khẳng định và nâng cao. Việt Nam đã tham gia tích cực và có trách nhiệm vào nhiều tổ chức, diễn đàn khu vực và quốc tế, đặc biệt là trong ASEAN, Liên hợp quốc và các cơ chế hợp tác đa phương khác. Việt Nam được cộng đồng quốc tế đánh giá cao về những đóng góp thiết thực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển khu vực và toàn cầu.

“Tôi tin tưởng chắc chắn rằng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và chính phủ và với những nền tảng thành tựu quan trọng suốt 80 năm qua, Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, vững bước trên con đường hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, thực hiện thành công mục tiêu trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045, đóng góp ngày càng tích cực hơn nữa vào sự thịnh vượng chung của khu vực và thế giới,” Đại sứ Khamphao Ernthavanh chia sẻ.

Sự phát triển của Việt Nam thực sự là điều phi thường

Theo Đại sứ Australia tại Việt Nam Gillian Bird, song song với sự tăng trưởng kinh tế trong vài thập kỷ gần đây cực kỳ ấn tượng, hoạt động đối ngoại của Việt Nam cũng rất đáng chú ý.

Hiện nay, Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 194 quốc gia và xây dựng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với hơn 30 quốc gia. Đáng chú ý hơn, Việt Nam ngày càng thể hiện vai trò tích cực trên trường quốc tế, tích cực tham gia vào các tổ chức đa phương như Liên hợp quốc, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Đại sứ Gillian Bird nhấn mạnh: “Sự phát triển của Việt Nam trong 80 năm qua thực sự là điều phi thường. Đây là minh chứng rõ ràng cho sức mạnh của sự kiên cường, đổi mới và tinh thần đoàn kết của người Việt Nam, khi đất nước đã vươn lên từ gian khó, trở thành một quốc gia hiện đại, năng động và đầy triển vọng.”

Theo Đại sứ Gillian Bird, Việt Nam đã thiết lập mạng lưới quan hệ thương mại khu vực thông qua nhiều Hiệp định thương mại tự do, trong đó có các hiệp định với Australia. Có thể thấy Việt Nam hiện nay là một quốc gia có tầm nhìn hướng ngoại, chủ động hội nhập sâu rộng với thế giới.

Đồng quan điểm, Đại sứ New Zealand Caroline Beresford bày tỏ cải cách quốc gia là điều không hề dễ dàng bởi thường sẽ rất khó khăn nhưng lại vô cùng cần thiết. Vì thế, đại sứ đánh giá cao vai trò của các lãnh đạo Việt Nam khi nhìn lại những thành tựu đạt được.

Điển hình như việc đưa hàng chục triệu người thoát khỏi đói nghèo kể từ năm 1990 là một thành tựu hết sức ấn tượng. Tốc độ tăng trưởng hiện nay của Việt Nam cùng với khát vọng phát triển kinh tế trong tương lai cũng thật sự đáng nể.

"Chúng tôi rất ngưỡng mộ tốc độ tăng trưởng đó và những cải cách mà chính phủ Việt Nam đang triển khai,” Đại sứ Caroline Beresford nhấn mạnh và cho biết đã, đang theo dõi sát sao những cải cách lớn mà chính phủ Việt Nam bắt đầu triển khai từ năm ngoái. Và điều ấn tượng không chỉ nằm ở mục tiêu cao, mà còn ở quy mô và tốc độ thực hiện chiến lược cải cách của Việt Nam.

“Tôi tin rằng, bất kỳ chính phủ nào cũng cần thường xuyên rà soát lại bộ máy hành chính, để đảm bảo tổ chức hợp lý nhằm hỗ trợ hiệu quả cho sự phát triển của đất nước. Tôi cho rằng, Việt Nam đang làm rất tốt điều đó,” Đại sứ chia sẻ.

Về kỳ vọng cho tương lai, Đại sứ Beresford hoàn toàn lạc quan về tương lai của Việt Nam, khẳng định trong hành trình đó, New Zealand sẽ luôn sát cánh với vai trò là một đối tác đáng tin cậy.

Ngưỡng mộ sâu sắc tinh thần kiên cường và năng động của người Việt Nam

Chúc mừng Việt Nam kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh, Đại sứ Israel Yaron Mayer cho rằng đây là một cột mốc quan trọng, đánh dấu chặng đường đầy tự hào của dân tộc Việt Nam trong hành trình giành độc lập, phát triển và hội nhập quốc tế.

“Israel ngưỡng mộ sâu sắc tinh thần kiên cường và năng động của người Việt Nam, và chúng tôi tin tưởng vững chắc rằng Việt Nam sẽ tiếp tục vươn lên, gặt hái nhiều thành công hơn nữa trên trường quốc tế,” Đại sứ Yaron Mayer cho biết.

Đại sứ Yaron Mayer đánh giá cao sự phát triển của Việt Nam và nhấn mạnh đây là một minh chứng thuyết phục cho thành công của các nền kinh tế mới nổi ở châu Á. Từ một quá khứ đầy thách thức, Việt Nam đã có những bước tiến phi thường, đặc biệt kể từ khi thực hiện công cuộc Đổi Mới năm 1986.

Trong bốn thập kỷ qua, Việt Nam đã đạt được những thành tựu đáng kể về tăng trưởng kinh tế, phúc lợi xã hội và hợp tác quốc tế. Trên phương diện ngoại giao, Việt Nam tiếp tục khẳng định mình là một thành viên chủ động và có trách nhiệm trong cả khu vực lẫn toàn cầu.

“Cá nhân tôi rất ấn tượng với tinh thần đổi mới sáng tạo và ý chí quyết tâm của người dân Việt Nam, những phẩm chất tạo nên nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững lâu dài,” Đại sứ chia sẻ.